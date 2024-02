El Pamesa Teruel cae eliminado de la Copa del Rey ante el Unicaja tras una batalla titánica (3-2)

Por

La Copa del Rey terminó a las primeras de cambio para un Pamesa Teruel que se desfondó, fue superior en distintas fases del encuentro e incluso contó con varias bolas de partido, pero que acabó cayendo ante un Unicaja Costa de Almería que fue capaz de remontar los dos sets iniciales para terminar llevándose un tie break que parecía inacabable y, de paso, un billete para semifinales(3-2).

Con diez minutos de retraso y una superioridad notable de camisetas naranjas en la grada arrancaba la primera batalla copera entre dos de los más grandes equipos del voleibol nacional, que ya sabían que en semifinales les esperaba un sorprendente CV Manacor que había sido capaz de desbancar del trono al vigente campeón en el primer encuentro de la tarde.



Maxi Torcello apostaba por Xavi Fresquet, quedándose Víctor Méndez en el banquillo de inicio, en busca de dar el primer paso hacia su segunda final copera consecutiva después de la conseguida el año pasado en Soria. Isaac Valiño, que también se colaba en el primer septeto turolense en Leganés, iniciaba la rotación de saque.



El comienzo, sin embargo, fue algo favorable para los almerienses, que sumaron las primeras ventajas por medio de un enérgico Fran Ruiz que respondía cada acción buena de los turolenses con airadas celebraciones. El estreno del videoarbitraje estaba siendo la gran novedad de la tarde y el primer challenge también caía del lado verde (6-4). Pero Áxel Téllez apareció por primera vez en juego y lo hizo con un par de saques directos que colocaron la igualada en el electrónico. Los turolenses comenzaron a encontrar los espacios de la zaga rival y Zelayeta empezó a mostrar que estaba cómodo sobre el parqué del Pabellón Europa. Los naranjas llegaban a los dobles dígitos dos por delante e incrementaban su ventaja tras un enorme bloqueo del receptor argentino. Carreño lo paraba por primera vez. Buena señal (8-11).



La reacción verde no tardó en llegar y con el aliento almeriense en la nuca, los de Torcello cometieron un error de servicio y otro de precipitación. El empate a 17 hacía incrementar el nerviosismo en ambos lados de la cancha. El final del primer set, como no podía ser de otra manera, iba a estar marcado por la igualdad (19-19).



Jorge Rodríguez forzaba un block out que ponía a los verdes en los veintes antes que su rival. Paulo Renan, con una inteligente finta, dejaba en el olvido la ventaja de cuatro puntos que poseía el cuadro aragonés unos minutos atrás. Ahora eran los de Carlos Carreño los que iban por delante (21-19). La diferencia era mínima, aunque favorecía a los andaluces. Contexto idóneo para volver a sacar la mejor versión. Áxel Téllez lo hizo, le dio la vuelta al marcador y los turolenses se pusieron por delante. El primer punto de set estaba en manos del Pamesa tras un error en el servicio del Unicaja. Sin embargo, los nervios eran más que notables. Ambos equipos sabían lo que había en juego, pero también cometían errores no forzados que impedían que subiese la primera manga a alguno de los dos casilleros.



Tras varios fallos en ambos lados, el Pamesa Teruel consiguió llevarse una primera manga igualada e intensa que podía tener un valor anímico importante en lo que todavía estaba por venir, gracias a un buen saque de Valiño y una buena definición de Vildósola. (27-29) Sin soltar el acelerador No parecía dispuesto a soltar el pie del acelerador el Pamesa Teruel en la reanudación. Zelayeta y Vildósola sacaban la garra argentina para atacar, aunque los almerienses se esforzaban en dar forma a su línea de bloqueo. De nuevo, la igualdad era total (4-4). El saque era uno de los escasos factores que podía resultar diferenciador. El cuadro naranja se encontró cómodo desde la línea de servicio y se puso por encima gracias a un gran ace de Rubén Lorente (5-7).



Áxel Téllez cada vez se hacía más grande en la red para complementar al buen inicio de segundo set que estaban protagonizando Fresquet y Valiño. Carreño detenía una vez más el choque y les pedía a los suyos paciencia para elaborar sus jugadas. En el otro banquillo sobraban las palabras. Todo estaba yendo de la mejor manera posible (8-13). No obstante, el servicio volvió a marcar diferencias. El Pamesa Teruel erró el suyo y Víctor Rodríguez amenazó a los aragoneses con un potente primer saque directo. A continuación, respondió Zelayeta. Pero los almerienses aprovecharon el mínimo despiste de los naranjas para acortar diferencias y obligar a Torcello a pedir tiempo muerto (12-14).



El esfuerzo de los de Torcello, sobre todo en defensa, les llevaba hasta la veintena con una renta de tres puntos. El segundo parcial estaba cerca. Zelayeta y Vildósola volvían a tomar protagonismo en el momento decisivo. La dupla argentina culminaba cada una de las buenas acciones del resto de sus compañeros, con un Áxel Téllez que se unía a la fiesta para poner el 19-23 en el luminoso.

Fran Ruiz fue el que tomó la iniciativa en el bando contrario, pero su remate se marchó fuera y el Pamesa volvió a disponer del primer set ball. Miguel Ángel Martínez entró para culminarlo y cumplió con su deber. El opuesto colocó un bloqueo doble infranqueable junto a Áxel Téllez que abría de par en par las puertas hacia la semifinal (20-25). Golpe definitivo o reacción Al Pamesa Teruel le servía con seguir igual que hasta el momento, mientras que al Unicaja Costa de Almería solo le valía reaccionar si quería prolongar su andadura en la Copa del Rey.

Los primeros tanteos tomaron tonos verdosos (10-5). Los de Almería estaban cada vez más metidos en el partido y conseguían su mayor ventaja de la tarde. No obstante, los de Teruel no le perdían la cara al encuentro y, challenge mediante, achicaban agua (12-9).



Víctor Rodríguez se sumaba a la pareja compuesta por Fran Ruiz y Matthew Neaves para complicarle el tercer periodo al Pamesa Teruel. Entre los tres se repartían todos los puntos de los ahorradores y le daban alas a los suyos (15-11). Dos malas ejecuciones en ataque y una polémica decisión arbitral dificultaban todavía más el asunto, pero un nuevo challenge favorable a los de Torcello alimentaba las esperanzas de la parroquia naranja de conseguir un triunfo en tres sets. Carreño pedía tiempo muerto, ante un intento de reacción del Pamesa (18-13).



Sin embargo, los andaluces alcanzaban el vigésimo punto antes que los turolenses, al igual que había sucedido en la primera manga. Pero en esta ocasión, la resolución fue distinta. El Unicaja alargaba la batalla, enviándola a la cuarta manga (25- 19). Igualdad total El billete a semifinales estaba en juego en una cuarta manga que arrancaba de la mejor manera posible para el Pamesa Teruel, pero que pronto volvía a estar marcada por la igualdad entre ambos contendientes.

El Unicaja venía con la flecha hacia arriba del anterior set y la superioridad anímica se hacía patente sobre la pista, donde los almerienses volvían a poner una marcha más para dejar a los turolenses a una distancia de tres puntos (9-6). Tras un arranque de tarde más plácido de lo esperado, al Pamesa Teruel le tocaba sufrir punto a punto para tratar de evitar un tie-break siempre más complicado de gestionar si antes se disponía de una ventaja de dos sets. Áxel Téllez volvía a aparecer en escena para hacer frente a las constantes acometidas de Neaves, que estaba siendo un filón para el ataque ahorrador (13-10).



Punto arriba, punto abajo, el cuarto capítulo llegó a la veintena con el Pamesa Teruel por delante, después de un par de decisiones algo polémicas. Esa mínima ventaja motivó a los de Torcello, que volvieron a encontrar en Áxel Téllez una de cal y una de arena. El mexicano puso el 21-22, pero erró su saque y el empate volvió al marcador hasta que Zelayeta hundió la bola en campo contrario. A dos puntos de la semifinal copera. Los turolenses desaprovechaban las dos primeras bolas de partido con fallos en el saque y ahora eran los de Carreño los que podían forzar el desempate. Zelayeta y Vildósola lo evitaban de primeras, pero Matthew Neaves se empeñaba en llevar el clásico al tie break. El canadiense lo conseguía con un block out (29-27). El quinto y decisivo set Con dos mangas para cada equipo, la Copa pasaba por el quinto set. El Pamesa llegaba más bajo de moral que su rival, pero con el recuerdo de la clasificación conseguida la temporada pasada para las semis en un tie break agónico ante Léleman Valencia. La hinchada turolense apretaba cuando se superaban las dos horas de juego.



El desempate arrancaba con saque naranja y un primer punto de Zelayeta para marcar el camino. Los dos siguientes, por contra, fueron para los andaluces. La igualdad era máxima en el momento crucial del encuentro, pero el muro turolense daba un paso al frente y ponía el más dos en el casillero naranja (2-4). El Unicaja se repuso del arreón inicial de los naranjas para volver a ponerse por delante (6-5).



Los turolenses alcanzaban los dobles dígitos con un punto de ventaja y un Zelayeta que reclamaba protagonismo. Pero cada acción de los de Torcello era respondida con potencia por Matthew Neaves y compañía. El marcador reflejaba el 12-10. En la lucha por salvar un tanto que podía resultar decisivo, Vildósola se propinó un fuerte golpe contra una de las vallas publicitarias y tuvo que ser atendido por las asistencias médicas. El percance detuvo el ritmo, pero no a un Unicaja que se puso con tres puntos de partido. Áxel Téllez salvó los dos primeros y mantuvo vivo al cuadro naranja, forzando el tiempo muerto de Carreño. Momento decisivo. Un challenge providencial le dio el empate a los turolenses cuando Unicaja ya celebraba su clasificación para la siguiente ronda. El Pamesa Teruel, no contento con haber igualado el tie break, consiguió bola de partido, pero Neaves devolvió la igualada. Empezaba el baile.



Parecía que ninguno de los dos equipos quería abandonar la pista del Pabellón Europa. Las bolas de partido se sucedían a un lado y a otro de la red, pero ni turolenses ni almerienses daban su brazo a torcer (18-18). Tras casi tres horas de juego, el Unicaja volvía a cantar victoria, pero el videoarbitraje volvía a mantener vivo a un Pamesa Teruel que, ahora sí, estaba crecido (23-24).

Zelayeta servía y Neaves salvaba una nueva bola de partido. La historia interminable se repetía un año después otra vez en unos cuartos de final coperos. Sin embargo, tras dieciséis puntos de partido en un tie break para la historia, la intensa batalla caía del lado contrario. El esfuerzo turolense no tuvo recompensa y el Pamesa quedó apeado de la Copa del Rey a las primeras de cambio pese a realizar un efuerzo titánico (28-26).