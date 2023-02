La hazaña de Soria deja más luces que sombras en el Pamesa Teruel

Por

La Copa de Soria 2023 quedará en el recuerdo de todos los aficionados turolenses debido al componente épico que rodeó a la andadura del Pamesa Teruel hasta alcanzar la final. La remontada histórica, con el tie-break más largo de la competición, ante Léleman Valencia y la apasionante victoria ante el Goliat del voleibol nacional en semis dejan más sensaciones positivas que negativas, a pesar de no poder hacerse con el séptimo título copero tras caer en la final ante Río Duero Soria.



El intenso fin de semana copero dio paso a un lunes de reflexión en el que aficionados, directivos, cuerpo técnico y jugadores comenzaron a ver el mérito que tiene lo conseguido en Soria. Y es que la Copa del Rey del Pamesa Teruel ha dejado muchas más luces que sombras. El equipo que nunca se rinde

Uno de los aspectos más positivos que se pueden destacar tras la aventura copera del Pamesa Teruel es la capacidad luchadora del equipo. Los muchachos de Torcello no bajaron los brazos en ningún momento a lo largo del fin de semana. Ni el viernes, con el resultado en contra y con varias bolas de partido favorables al Léleman Conqueridor Valencia; ni el sábado, con el despertar del Guaguas en el segundo set; ni el domingo, cuando todo parecía perdido con el 2-0 favorable a Soria en el marcador.



La plantilla naranja tiró de casta para levantar las situaciones más complicadas y reaccionó a tiempo en dos de los tres días. Una sensación que el bloque turolense ya demostró a comienzo de temporada, cuando arrancó con una doble derrota frente a Léleman Valencia y Río Duero Soria. Desde entonces el equipo ha crecido mucho y esa fuerza ante las adversidades puede ser fundamental para dar todavía más batalla en la fase final de la temporada. La figura de Maxi Torcello

Buena parte de culpa reside en el capitán de la nave naranja. Maxi Torcello ha ido creciendo de la mano del equipo como entrenador y su figura ha terminado de consolidarse durante la Copa del Rey del pasado fin de semana. El técnico argentino ha sido capaz de reorganizar al equipo sobre la pista en diversas ocasiones, unas por necesidad y otras en busca de resultados. Dos puntos le duró a Torcello el planteamiento inicial que llevaba en mente de cara al torneo del KO. Fue el tiempo que estuvo Áxel Téllez sobre la pista antes de torcerse el tobillo y perderse el resto de competición.

Sin embargo, el preparador argentino fue capaz de recomponer su esquema con Rubén López para tratar de olvidar la lesión del central mexicano lo antes posible.



Ese fue el primero de los muchos cambios que tuvo que ir haciendo Torcello a lo largo del fin de semana, a pesar de no tener un amplio fondo de armario, ya que el equipo también llegaba con la baja de Stas. La consagración de Ferrández

En una Copa del Rey completa por parte de toda la plantilla naranja, un nombre propio destacó por encima del resto. Los Pajaritos fue el escenario de la consagración de Emilio Ferrández. El castellonense llegaba a Soria después de jugar a un gran nivel durante la temporada, pero el torneo del KO le sirvió de coronación.



El receptor del bando aragonés se tiró al equipo a la espalda en los momentos más complicados de las dos primeras eliminatorias. Fue el comodín del ataque turolense cuando las defensas rivales le tomaban la medida a Pernambuco y estuvo muy fino en las labores de recepción.



Llegando desde la zona de zaguero, el ocho de los turolenses anotó una buena cantidad de puntos. Su jugada de pipe, de la que Rubén Lorente tiene gran parte de mérito, se convirtió en una pesadilla para todos los rivales, que durante los tres días de campeonato vieron cómo del bando turolense brotaba una nueva estrella del voleibol español.

Las sombras del camino

Además de la derrota en la final, que puede dejar huella en el apartado psicológico del vestuario, la Copa dejó un par de aspectos negativos para el Pamesa Teruel. El equipo fue capaz de reaccionar ante Léleman Conqueridor Valencia y ante Guaguas después de sufrir nuevos episodios de desconexión como los vividos en el mes de enero. En la final, los pupilos de Torcello fueron incapaces de reponerse a tiempo tras dos primeros sets en los que la concentración pudo ser mayor.



Además, la Copa suma un nuevo efectivo a la enfermería naranja después del traspié inicial de Áxel Téllez. En la recta final de la competición regular y con un nuevo duelo ante Guaguas oteando en el horizonte, la forma física del equipo puede verse algo mermada tras el sobreesfuerzo realizado en Soria. Sin Téllez en plena forma y con Stas entre algodones, sumar una nueva lesión podría suponer un problema de consideración para el combinado de Los Planos.