El Pamesa Teruel deja su trabajo hecho para asaltar el cuarto puesto de la clasificación (3-1)

Ismael Ramón, periodista de DIARIO DE TERUEL, leyó un manifiesto de concienciación para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer

El Pamesa Teruel Voleibol venció este sábado al Arenal Emevé en un partido de máxima intensidad con un resultado final de 3-1. De esta manera, los naranjas dejaron hechos sus deberes para asaltar el cuarto lugar, ahora todo depende de lo que haga el CV Melilla en el partido de hoy ante CV Guaguas. Lo importante no es como se empieza sino como se acaba y el Pamesa Teruel fue el mejor ejemplo en el partido ante Arenal, y es que todos los parciales los comenzaron perdiendo, pero al final el resultado les terminó favoreciendo y por eso consiguieron sumar los tres puntos.Como ya ocurrió la semana pasada en Manacor, la jornada del sábado en Los Planos dio comienzo acordándose de todas las víctimas del cáncer. En este sentido, antes de que diera comienzo el encuentro se llevó a cabo un acto entre la Asociación Contra el Cáncer de Teruel y el club. El periodista deportivo de este diario y miembro de la Asociación contra el Cáncer de Teruel, Ismael Ramón, leyó un manifiesto de concienciación para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer y alegar a la unión para la lucha contra esta enfermedad. El club, por su parte, quiso tener un detalle con el mismo y le regaló una camiseta firmada por todos los jugadores.Después de este bonito momento llegó la hora de que la bola echase a volar. La primera posesión fue para los visitantes y, tras una primera toma de contacto, los gallegos hicieron el primer punto. Zelayeta igualó la contienda acto seguido y, con esto, el partido ya había comenzado.En los primeros instantes de juego ambos equipos mantenían la cordialidad y los puntos se repartían equitativamente sin que ningún conjunto impusiese su dominio, aunque eran los gallegos los que iban por delante en este primer tanteo (5-6).Un error fortuito de Gámiz en la recepción fue lo que les dio alas a los gallegos para cobrar un poco de ventaja y con un blockout posterior colocaron el 5-9 en el luminoso. Maxi Torcello pidió el primer tiempo muerto del encuentro y Zelayeta trasladó a la pista las palabras del técnico con un nuevo punto naranja. Sin embargo, los gallegos se encontraban muy cómodos en el ataque y eran capaces de poner en apuros la recepción naranja, por lo que lograban mantener en el luminoso una ventaja de tres puntos (9-12).Los turolenses lo intentaban y durante un instante lograron recortar distancias hasta situarse a tan solo un punto con las grandes actuaciones de Zelayeta y Valiño, pero los gallegos siempre encontraban la forma para recobrar la ventaja.A mitad de este primer parcial Vildósola pidió aliento a la afición, esta respondió con el sonido de los tambores y los vítores y los turolenses no defraudaron. Un error de los gallegos que pecaron de exceso de ansiedad y un gran saque turolense le dio la vuelta a la tortilla situando el 16-15 en el marcador.A partir de ese momento pasaron a ser los turolenses los que dominaban el tanteo. El equipo y el pabellón habían despertado y daba la sensación de que nadie los podía parar. Ante esta situación el técnico visitante se vio obligado a solicitar un tiempo muerto para buscar la reacción de los suyos, pero lo cierto es que cuando la afición y el equipo se conjuran se vuelven imparables y eso fue lo que ocurrió (20-17). Además, ante tal presión los gallegos se hicieron pequeños y comenzaron a errar, generando así puntos gratis para los turolenses.La convergencia Lorente-Zelayeta funcionaba a las mil maravillas y eran un quebradero de cabeza para los gallegos. Sin embargo, hacia el final del parcial Maxi prefirió darle una oportunidad a la otra dupla, de esta manera se produjo el primer cambio en las filas del Pamesa. Salieron Lorente y Zelayeta y entraron Guillem Pont y Miguel Ángel Martínez. Pese al cambio el nivel no bajó y los turolenses siguieron dominando. Lorente y Zelayeta volvieron a salir a la pista para ponerle la guinda a este primer parcial con otra gran jugada conjunta que pinto el primer set de naranja (25-22).Pese a que los naranjas acabaron dominando el primer parcial, en el segundo asalto los gallegos se anotaron los dos primeros puntos después de que Xavier Fresquet pusiera en movimiento el primer balón de este segundo set (0-2). Téllez trató de frenar el buen arranque de los visitantes con un buen remate, pero los gallegos iniciaron esta segunda manga igual de concentrados que la primera y consiguieron labrarse una pequeña ventaja (5-7). De esta manera, el guion volvió a ser el mismo que al inicio de partido y los gallegos volvieron a ir por delante en el tanteo.Los decibelios del pabellón habían bajado y, con ello, también lo hizo el nivel del equipo. No obstante, la calidad individual de los jugadores marcaba la diferencia y ello le permitía a los turolenses seguir de cerca a sus rivales. Además, los gallegos también cometían algún que otro error que favorecía a los naranjas (13-15).De nuevo hacia mitad del parcial fue cuando el pabellón y el equipo volvieron a aunar fuerzas para sacar a relucir su mejor versión. De esta manera, fueron capaces de igualar la contienda a 18 puntos para después darle la vuelta a la situación (19-18).Los gallegos trataron de evitar que volviese a ocurrir lo mismo que en el primer envite y demostraron por qué habían sido capaces de quitarle un punto al equipo más fuerte de la liga, el CV Guaguas, con un gran voleibol, pero los naranjas invocaron a sus antepasados que tanta gloria dieron a Teruel para también mostrar una gran versión. Con ello, el partido se volvió más igualado que nunca.Fresquet tomó las riendas en la red y metió dos bolas rápidas para conceder algo de aliento al equipo (24-22). El siguiente punto fue largo, pero los naranjas supieron aguantar hasta el error rival para decantar la segunda magna de su lado con el mismo resultado que en el primer parcial (25-22).De esta manera, los naranjas ponían el marcador global en el 2-0 favorable y se acercaban aun más a la victoria. Pese a la contundencia del marcador global, lo cierto es que los gallegos habían demostrado un gran nivel y que las estadísticas de la clasificación no les hacían justicia.El tercer set, que podía ser el último, comenzó como los dos anteriores. Los gallegos volvían a llevar la voz cantante y los turolenses los seguían de cerca.No obstante, en esta ocasión la reacción turolense llegó antes, pues no hubo que esperar hasta mitad del parcial para que consiguiesen darle la vuelta a la situación. Zelayeta fue el encargado de soliviantar la respuesta naranja con dos jugadas seguidas impresionantes en las que el receptor consiguió levantar la pelota desde el suelo para que su equipo anotase y colocase el 6-5.Los gallegos se agarraban a un clavo ardiendo y se negaban a aceptar esa realidad. Así, consiguieron igualar la contienda e incluso darle la vuelta a la tortilla de nuevo, pero Xavier Fresquet primero y Zelayeta después se encargaron de volver a ponerle los pies en el suelo a los visitantes (15-14).El técnico visitante movió el banquillo buscando la respuesta gallega, pero Téllez se la negó. En ese instante, todo el pabellón se puso de pie para recibir a Víctor Méndez que, después de dos meses y un día de su lesión de tobillo, volvía a pisar la pista y no había mejor forma de hacerlo que en casa, rodeado de los suyos.Después de haber tenido más o menos controlado el parcial, las imprecisiones aparecieron de nuevo para conceder una oportunidad a los visitantes, quienes no dudaron en aprovecharla. De esta manera, los gallegos materializaron un nuevo cambio en el marcador y tomaron la delantera. Incluso se granjearon una pequeña ventaja (18-21).La dupla argentina Vildósola-Zelayeta se anotó dos puntos seguidos en los siguientes instantes de juego para estrechar posturas (20-22), pero los gallegos volvieron a escaparse (22-24). En ese momento, regresó Zelayeta para hacer creer a los suyos en la posibilidad de matar el partido, pero finalmente los que habían empezado el parcial soñando convirtieron su sueño en realidad y permitieron estirar el partido al cerrar el tercer set de su lado con un marcador de 23-25.Con el 3-1 en el marcador global el árbitro pasó a ser el protagonista. Detuvo el partido en un primer momento para pedir fairplay y después tuvo un par de decisiones polémicas que acabaron por desesperar al pabellón. En medio de esta situación los que salieron mejor parados fueron los gallegos, que consiguieron anotarse los primeros puntos del cuarto set (1-3).En otros encuentros ya se demostró que cuando hay situaciones de este estilo en el que entran en juego acciones extradeportivas el equipo se viene abajo y esto es lo que le estaba pasando al Pamesa, por ello Maxi trató de refrescar a los suyos con la entrada de nuevo a la pista de Pont y Miguel Ángel Martínez a la pista.Con estos dos nuevos efectivos sobre la pista y el empuje de Los Planos, que no dejaba de sujetar a su equipo en ningún momento, los turolenses fueron capaces de recortar distancias e incluso poner la igualada (10-10), pero cuando más cerca estaban de poner todo de cara otra vez volvieron a flaquear (12-16).El parcial se iba acercando a su final y esa ventaja de los visitantes parecía irrecuperable en un primer momento, pero hacia el final del mismo el pabellón se volvió una auténtica olla a presión para que los jugadores respondieran y así lo hicieron. Vildósola volvió a poner las tablas a 21 y el partido recobró la igualdad máxima.Quién sino Mauro Zelayeta primero con un remate y después levantando el muro de Teruel s encargó de cerrar el partido al conceder el cuarto parcial al Pamesa (25-23) y, por tanto, el partido con un resultado final de 3-1.