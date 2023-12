El Pamesa Teruel Voleibol se acuerda de los más pequeños en estas fechas

Por

Las fechas navideñas son para la gran mayoría especiales. Los seres queridos se reúnen, cantan villancicos, disfrutan de grandes comidas y un largo etcétera, sin embargo, no todos tienen el placer de pasarlas así, pues otros tantos se ven obligados vivir dichas fechas en el hospital, ya que sufren de algún tipo de dolencia. En este sentido, el Pamesa Teruel Voleibol quiso acordarse ayer de todos ellos y, más en concreto, de aquellos niños que por determinadas cuestiones se encuentran hospitalizados, de modo que realizaron una visita al Hospital Obispo Polanco de Teruel para trasladarles toda su energía y positividad y para hacerles ese día algo más llevadero.



Así pues, algunos jugadores del club (Isaac Valiño, Rubén Lorente, Axel Téllez y Mauro Zelayeta), junto con el presidente de la entidad naranja, Carlos Ranera, se acercaron al Hospital Obispo Polanco de Teruel para tener un gesto con los internos y devolverles el favor que fin de semana tras fin de semana llevan a cabo los aficionados, pues estos son los que sujetan al equipo contra viento y marea, poniendo así en práctica el refrán “hoy por ti mañana por mí”. Los representantes del Pamesa Teruel asistentes se citaron a las 13:00 horas del día de ayer en la puerta principal del complejo médico, donde les estaban esperando la directora del Obispo Polanco, Ana Garzarán Teijeiro, y una trabajadora social del centro, Mercedes Muñoz. Allí, ambas partes conversaron unos minutos y acto seguido les hicieron entrega de unos regalos para los niños enfermos. “Les hemos traído, gentileza de nuestro patrocinador Caja Rural, una especie de cuento, aunque más que cuento es una descripción de la provincia, titulado Estamos en una tierra de sueños y hecho en tipo cómic con ilustraciones de un chico de aquí de Cella llamado Juan Iranzo, y también una bolsa con bufandas, un póster...”, comentó al respecto el presidente de la entidad, Carlos Ranera.



Desafortunadamente, al igual que ocurrió el año pasado por culpa del covid-19, el encuentro entre los representantes naranjas y los niños y niñas enfermos no pudo producirse debido a la situación actual, y es que, según los profesionales de la salud, varios de los niños que se encuentran ingresados están aislados, ya que están allí por temas infecciosos. Así pues, ya van varios años (desde la pandemia) en los que las circunstancias les arrebatan la posibilidad de efectuar esta visita como les gustaría. No obstante, pese a que las condiciones no sean las mismas y pueda parecer algo más frío, las intenciones naranjas sí que siguen siendo las mismas, de manera que mediante estos obsequios el Pamesa Teruel trató de ofrecer una mano a los enfermos, que no están pasando por su mejor momento, para que no se sientan solos, sobre todo en estas fechas. “Siempre les traemos algo de regalos pero, sobre todo, lo que tratamos es de tratar de infundirle todos los ánimos para que la recuperación sea lo antes posible y que salgan del hospital más fuertes de lo que entran y recuperados de las dolencias que tengan porque, además, cuando un niño o cuando una niña enferman o tienen problemas de salud, ese problema es de toda la familia. Es una cosa que nos sensibiliza a todos”, explicó Ranera.



Finalmente, el hospital agradeció el gesto de los naranjas y se comprometió a hacerles llegar a los enfermos estos presentes, que no son más que una metáfora del apoyo moral que les envían desde la entidad. “Desear que su estancia en el hospital sea lo más corta posible y, sobre todo, que tengan un año 2024 pleno de salud y pleno de alegrías”, quiso concluir Ranera. Horizonte En lo deportivo, después de unos pocos días de vacaciones, los de Maxi Torcello regresaron esta semana a los entrenamientos concentrados ya en lo que se viene. Aunque el inicio de la temporada no fue el deseado para los turolenses, lo cierto es que en los últimos encuentro se volvió a ver el hambre y el buen juego al que la ciudad de Teruel estaba más acostumbrada, algo que tratarán de prolongar de cara a sus próximos compromisos: “Sobre todo, entrar en dinámica positiva. Estamos clasificados para la Copa del Rey, que también era importante hacerlo, estamos en una posición muy bonita de disputar unos cuartos de final de una competición europea y esperamos que esta segunda vuelta sea lo mejor posible en todas las competiciones que se participe”, declaró Carlos al respecto.



Su próxima cita es una buena oportunidad para conseguir esa estabilidad que buscan y mantenerse en una dinámica positiva, y es que el 6 de enero (día en que reanudarán la Superliga), los de Torcello se enfrentarán al Volei Villena Petrer, que actualmente es el último clasificado de la tabla y únicamente ha conseguido un punto en lo que va de campeonato. Además, los pupilos de Maxi Torcello ya los vencieron con solvencia en la ida por un marcador de 3-0. Así pues, la hinchada naranja espera que los Reyes Magos le cumpla todos sus deseos y le permitan disfrutar de una bonita victoria de su equipo.