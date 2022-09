El Pamesa Teruel disputará al CV Zaragoza la Copa Aragón

Por

El Pamesa Teruel se enfrentará al CV Zaragoza en la fina de la Copa Aragón que se disputará este martes por la tarde en el Polideportivo Municipal Las Fuentes, en Utebo. El partido, programado a las 20:00 horas, enfrentará a los dos equipos aragoneses que militan en las categorías más altas de la competición nacional. El Pamesa Teruel juega de forma ininterrumpida desde la temporada 2007-2008 en Superliga mientras que los aragoneses han competido en distintas categorías nacionales hasta acceder a Superliga2.



Para llegar hasta la final los turolenses han tenido que jugar contra Miguel Catalán el pasado viernes, mientras que el conjunto zaragozano se deshizo del Cierzo ProLGTB+. Este martes, en la pista de Utebo, se disputará el primer título de la temporada.



El partido de la final servirá para que los hombres de Maxi Torcello sigan estrechando su complicidad y para terminar de implantar algunos conceptos que se han trabajado en los entrenamientos en los últimos días. “Esperemos que sea un partido más disputado (que la semifinal) y que nos pueda aportar más cosas”, expresó el técnico argentino del Pamesa Teruel que reconoció no conocer mucho del rival al que se enfrentará esta tarde.



“Estamos haciendo un trabajo bastante centrado en nosotros mismos” dijo el entrenador naranja, que subrayó que el equipo tiene “un potencial muy alto”, con una enorme capacidad de crecimiento, confiado en que “con lo que se está viendo en la pista” los naranjas van “por un muy buen camino”.



Entre las asignaturas pendientes en las que se ha insistido esta semana ha sido el saque. “Estamos trabajando en el control del saque pra no tengamos solamente un saque fuerte si no que haya muchas variantes” dijo Torcello, que explicó que el Pamesa Teruel es un “equipo que toca muchos balones en bloqueo y que defiende mucho por lo que para nuestro estilo no es tan bueno arriesgar con el saque sino tener una continuidad y jugar ordenados”.