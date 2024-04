El Pamesa Teruel se hace con los servicios de Fabián Muraco para ser el nuevo entrenador naranja

Por

El Pamesa Teruel Voleibol presentó en la tarde de este jueves el nuevo proyecto de cara a a la temporada 2024-2025 con importantes modificaciones en el cuerpo técnico. En este sentido Maxi Torcello dejará de ser el entrenador principal del equipo, aunque seguirá vinculado a la entidad ya que pasará a ser segundo entrenador, y su posición la ocupará Fabián Hugo Muraco, un entrenador argentino que el presidente de la entidad, Carlos Ranera, definía como un preparador con un “currículum extenso y muy potente”. Muraco viene de entrenar al Léleman Conqueridor Valencia y entre sus logros más recientes destaca la medalla de bronce con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Durante la presentación de Muraco también se presentaron las primeras renovaciones, de manera que Isaac Valiño, Guillem Pont y Emilio Ferrández seguirán la próxima temporada en el Pamesa Teruel Voleibol.



Hace apenas unos días concluyó la temporada para la familia naranja, una temporada que ha sido más bien mala y que prefieren olvidar cuanto antes, por ello, desde el seno de la entidad naranja ya han comenzado a trabajar para conformar el equipo de la próxima campaña. En este sentido, el club convocó a los medios en la tarde del jueves para hacer oficiales las primeras novedades. Entre ellas la más destacada es la llegada de un nuevo entrenador a la entidad, Fabián Hugo Muraco. Según la entidad, se trata de una decisión que sale más del anterior entrenador Maxi Torcello, que decide dar un paso atrás para que pueda venir gente nueva que ayude a devolver a club al lugar que se merece. No obstante, Maxi seguirá de cerca el progreso del equipo, ya que seguirá formando parte del cuerpo técnico como segundo entrenador.



Muraco llega a la entidad con un contrato de un año por el momento y, tal y como comentaba el presidente del club Carlos Ranera, cuenta con un dilatado historial en el mundo del voleibol. En lo que se refiere a su pasado más reciente, el entrenador viene de haber estado entrenando al Léleman Conqueridor Valencia durante la primera parte de esta pasada temporada, después Muraco se desvinculó del club valenciano al no cumplir los objetivos previstos.



El nuevo entrenador del equipo naranja ha sido medalla de bronce con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokyo, también ha sido entrenador asistente de la selección femenina absoluta y también ha entrenado al Riverplate de Argentina y al Fenerbache de Turquía. Respecto a su formación, Muraco cuenta con una amplia formación en cuanto a estudios de preparación física y de voleibol, ya que es profesor de educación física y entrenador de voleibol internacional.



Fabián llega con la intención de ayudar todo lo posible al club para confeccionar un equipo ganador. Por el momento ya cuenta con los primeros mimbres, y es que durante su presentación también se anunció la renovación de tres jugadores. Guillem Pont, Isaac Valiño y Emilio Ferrández son los tres primeros ejes del nuevo entrenador del Pamesa Teruel. Los que no estarán, además de Gámiz que ya no forma parte del club, son Rubén Lorente y Mariano Vildósola, que, a través de sus respectivas redes sociales, anunciaron sus salidas con un emotivo mensaje dirigido a la famila naranja.