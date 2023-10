El Pamesa Teruel sufre para sacar el primer triunfo de la temporada ante el CV Palma (2-3)

Por

El Pamesa Teruel comenzó la temporada sufriendo mucho más de lo esperado ante el CV Palma. Los de Torcello consiguieron sumar dos puntos tras un partido marcado por los errores a un lado y a otro de la pista. Los turolenses reaccionaron a tiempo tras caer en la primera manga y cuando tenían todo a su favor para cerrar el encuentro, en el cuarto set, desaparecieron por completo y le dieron muchas opciones a un rival que no las supo aprovechar.



El pabellón de Son Moix recibía a un Pamesa Teruel con ganas de iniciar la temporada con buen pie. Maxi Torcello daba entrada a Xavier Fresquet para suplir la baja de Áxel Téllez y apostaba en el debut liguero por la dupla argentina en la zona de receptores.



Zelayeta, de hecho, fue el que inició la rotación de saque para los de Maxi Torcello, aunque el primer punto fue para los baleares. El Pamesa lograba contener los ataques iniciales del CV Palma, pero sus propios errores no le permitían tomar ventaja en el arranque. Era el cuadro local el que conseguía un primer parcial de 3-0 para abrir una renta de dos puntos, gracias al buen hacer de Seybering en la red, entre otras cosas (7-5).

Sin embargo, los de Torcello pronto empezaron a encontrar su mejor versión en defensa. Miguel Ángel Martínez daba envergadura al bloqueo naranja, lo que permitía igualar la contienda. Zelayeta confirmaba la mejoría experimentada tras un arranque dubitativo con un gran saque directo que le daba la primera ventaja en el marcador al bloque turolense (9-10). Aunque le duró bastante poco. Los locales tenían completamente estudiado a su rival y sabían cómo podían hacerle daño. Los fallos en el servicio de los de Torcello también ayudaron a devolverle la ventaja a un equipo, el local, que nada se asemejaba al de la temporada pasada. Pese a ello, la igualdad era la tónica dominante y el marcador se mantenía en uno o dos puntos (16-15). Miguel Ángel Martínez y Seybering se repartían los remates en los dos bandos. No obstante, fue con un saque directo, no exento de polémica, cómo el CV Palma tomó dos puntos de ventaja para llegar primero a las veinte unidades. Torcello tuvo que pararlo para que el primer set no se escapase (20-18).



En el regreso, los aragoneses se vieron obligados a ceder un free ball y los baleares lograron un segundo parcial de 3-0 para amenazar de manera seria con llevarse el primero. Tras una buena respuesta del Pamesa, el primer capítulo volvía a ser cosa de dos puntos, con Teruel por abajo en el marcador. Maxi daba entrada a Ferrández para tratar de darle la vuelta, con los locales a tan solo dos puntos de colocarlo en su casillero. El block out provocado por Renzo Cairús dejó a su equipo con dos bolas de set. Martínez salvó la primera con un manotazo potente y arriesgado; pero la historia del punto previo se repitió. Cairús buscó las manos del doble bloqueo turolense, que nada pudo hacer para lograr la igualada. El primer set era del equipo que menos errores había cometido, especialmente a la hora de atacar (25-23).



La segunda manga empezaba de un modo similar. Ángel Rodríguez anotaba dos puntos seguidos y colocaba el más dos favorable a los de Palma que ya había reinado en el marcador durante buena parte del primer set.

Vildósola empezó a echarse el equipo a la espalda y su trabajo, tanto en defensa como en ataque, fue fundamental para que el dominio cambiase de bando. El argentino hizo tres de los seis primeros puntos del Pamesa y su rotación de saque evidenciaba la mejoría mostrada sobre la pista (5-8). El tiempo muerto pedido por Abel Bernal no servía para detener la imparable reacción de los turolenses, que disfrutaban de sus mejores momentos y encarrilaban el segundo set a su favor con un enorme parcial y una ventaja de nueve puntos (6-14).



El técnico local se vio obligado a detener de nuevo la contienda porque estaba siendo completamente sobrepasado por el conjunto de Maxi Torcello que, ahora sí, se había puesto a carburar. Mucho se tenía que torcer el asunto para que el empate a sets no subiese al marcador y el cuadro visitante soltó el pie del acelerador en cierta medida. El exceso de confianza le pasó factura al equipo de Torcello, que pidió tiempo para que el buen trabajo realizado no quedase en agua de borrajas (13-18). Cerrar el set fue más costoso de lo previsto. Los de Bernal redujeron diferencias peligrosamente y los naranjas sudaron para conseguir una igualada que durante la primera parte del set se veía mucho más sencilla (19-25). Máxima igualdad En el tercero de la tarde, la igualdad regresaba a Son Moix y los puntos se alternaban entre ambos contendientes durante los primeros intercambios. Víctor Méndez se empeñaba en marcar las diferencias para los de Teruel. El central naranja permitía sumar buenos puntos para tomar una mínima ventaja, que pronto volvía a ser un empate (7-7). En cuestión de dos acciones, los dos puntos de renta que habían conseguido obtener los de Torcello pasaban a ser de los de Bernal. El preparador argentino detenía el juego y planteaba una reorganización, de nuevo necesaria (9-7). La reacción llegaba desde la red, donde Fresquet, Vildósola y Martínez conseguían imponerse hasta en tres ocasiones para volver a ponerse por delante (10-11).Las tablas se mantuvieron en el electrónico hasta que los turolenses dieron un paso al frente. El Pamesa quería llevarse el primer triunfo de la Superliga y estaba dispuesto a pelear hasta conseguirlo (15-18). Con Miguel Ángel Martínez celebrando cada uno de sus puntos, el tercer set se le volvía a poner de cara a los de naranja, que lograban el punto veinte con cuatro de ventaja sobre su rival. Y en esta ocasión, Zelayeta se encargó de no dar ni una mínima opción al CV Palma. El argentino conectó dos puntos de saque directo seguidos para dejar el set en bandeja. Martínez lo cerró hundiendo una pelota en territorio rival (17-25). Desaparecidos por momentos A pesar de que el cuarto set también arrancó parejo, el Pamesa parecía tener más hambre, aunque fue el Palma el que logró adelantarse hasta obtener una renta de tres puntos. Las ganas de cerrar el duelo de los turolenses derivaban en errores no forzados que terminaban beneficiando a los de Son Moix (9-5). Por momentos, el equipo de Torcello desapareció del parqué. Su oponente lo aprovechó para colocarse siete arriba y soñar con el desempate. Tenía motivos para hacerlo, ya que al bloque de la capital mudéjar, de repente, no le salía absolutamente nada. Tras un parcial de once puntos para el CV Palma los naranjas volvieron a sumar, aunque sus gestos dejaban entrever que ya intuían cuál iba a ser el desenlace de la cuarta manga. Con 20-10 en el marcador, los turolenses tenían que empezar a pensar en el tie-break y cambiar la dinámica si querían llevarse los puntos de Palma de Mallorca. Todavía sumó algún que otro punto el conjunto aragonés para recuperar confianza antes de que los malos augurios se confirmasen y el partido se fuese al desempate (25-18). Batalla final El desempate arrancó con un doble punto de los locales ante el que pudieron reaccionar los visitantes gracias a errores no forzados de su rival y a un gran bloqueo de Víctor Méndez. Con el saque de Zelayeta le pudieron dar la vuelta al marcador los turolenses, aunque todo apuntaba a que el tie-break iba a estar tan igualado como el resto de la contienda (4-4). Con una gran defensa y un trabajado punto, el Pamesa Teruel se puso dos por arriba y forzó a Bernal a pedir un nuevo tiempo muerto. La cosa se les ponía de cara a los de Los Planos (4-6). Pero su oponente respondió con los mismos argumentos para devolver la igualada al electrónico. Después de casi dos horas y media de dominio compartido, el duelo seguía dejando acciones de muy bella factura. Son Moix vibraba con dos equipos que este año pelearán por estar en lo alto.

Tras el cambio de campo, Miguel Ángel Martínez tomó el timón del barco turolense y lo encaminó hacia el triunfo. Tres puntos separaban a los naranjas de la primera victoria del curso. Víctor Méndez hizo el primero con un buen remate y el segundo, con un block out. El central sirvió con tres bolas de partido favorables, pero Rodríguez salvó a los suyos. Quedaban dos. Martínez falló y los baleares se pusieron a solo un punto. Volvía el nerviosismo al banquillo de Torcello. Al final, el primer triunfo por la mínima llegó gracias a un error en el saque de su rival. Un alivio para un Pamesa Teruel que demostró ser capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Aunque eso es lo que tiene el primer partido de liga.