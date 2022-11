El Pamesa Teruel vuelve a Los Planos para estirar su racha ante el Manacor

Por

Como si de un chicle se tratase, el Pamesa Teruel regresa esta tarde a Los Planos (18.30 horas) para estirar lo máximo posible la dinámica positiva en la que se encuentra inmerso. Los de Torcello acumulan cinco victorias consecutivas, pero no quieren relajarse ante un CV Manacor que no pondrá las cosas fáciles a los turolenses. El técnico argentino considera fundamental aprovechar el gran momento físico y mental por el que pase su equipo para sumar un nuevo triunfo antes del gran duelo ante el CV Guaguas de la próxima semana: “Debemos aprovechar este envión anímico y trabajar para seguir mejorando cositas e ir creciendo”. Para el duelo, toda la plantilla naranja, a excepción de Stas, estará disponible. Sin fiarse del rival La visita del CV Manacor a Los Planos puede resultar engañosa por la posición que el conjunto balear ocupa en la clasificación. Con cuatro triunfos y tres derrotas, el equipo dirigido por Lluis Enric Molada se sitúa en el octavo puesto de la clasificación. Sin embargo, sus derrotas ante Melilla y ante Guaguas dejaron claro que el cuadro insular va a ser un hueso duro de roer para los de Los Planos. Maxi Torcello conoce bien las virtudes de un equipo que la pasada jornada puso en apuros en más de una ocasión al, por ahora, imbatible Guaguas: “Va a haber que trabajar mucho, porque es un equipo que no te da errores. Si quieres ganar el punto, lo tienes que hacer tú”.



El preparador del conjunto turolense destacó la figura de los centrales de su próximo rival, entre los que se encuentra un viejo conocido para la parroquia turolense, como Joaquín Monteagudo. “Están jugando muy bien con sus centrales y con su receptor. Quizás no tienen un saque tan contundente, pero son un equipo que te da el balón para que tú hagas el punto”, analizó un Torcello que tiene la mente puesta en el partido de esta tarde, sin pensar en los compromisos que vendrán más hacia delante. Curtidos en el sufrimiento El técnico del bloque turolense aseguró que el equipo vive un momento dulce, pero reconoció que es fruto del sufrimiento que vivieron a principio de temporada, con una doble derrota ante el Léleman Conqueridor Valencia y el Río Duero Soria para iniciar el curso: “Lo pasamos muy mal al principio y sabemos lo que es sufrir, pero creo que aprendimos de eso y nos sirvió para conseguir estas victorias consecutivas”.



Más allá de la dinámica positiva que rodea al equipo naranja, el entrenador hace especial hincapié en el crecimiento que está experimentando el bloque que él dirige, ya que durante los últimos compromisos han conseguido mejorar sus “puntos débiles” e ir haciéndose “cada vez más fuertes”.



Las cosas se ven de distinta manera en el vestuario del equipo turolense. Los ánimos han cambiado y la confianza de la que carecía la plantilla parece haberse instaurado con fuerza tanto dentro como fuera de la pista. Pese a que Torcello aseguró que todos los jugadores saben “qué tienen que hacer dentro del campo y cuál es su rol”, el director de la orquesta turolense teme que la relajación le gane la partida a la determinación de cara al compromiso de esta tarde. “Siempre se comete el error de relajarte cuando ves que vas bien. El buen ambiente te puede llevar a perder la concentración, pero eso es responsabilidad mía. Los jugadores tienen que entender que el equipo tiene potencial para jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo”, explicó. Con los pies en el suelo Los cinco triunfos consecutivos han aportado confianza, pero no han hecho olvidar que la humildad es una de las claves que pueden llevar al éxito a los naranjas. Tanto Maxi Torcello como sus hombres siguen con un único objetivo en mente: “La idea es sumar todos los puntos que podamos y luego ya veremos en qué posición quedamos. Suena medio tópico, pero queremos ir partido a partido y solo pensar en cómo tenemos que hacer para ganar a Manacor”.



Ese será el objetivo de esta tarde, aunque tanto el entrenador como los jugadores son conscientes del choque trascendental que tienen la próxima semana en casa del Guaguas. “Por suerte, todos los equipos que suelta Guaguas los cogemos nosotros. Estoy viendo mucho cómo van planteando los partidos”.

Con la idea de sacar los puntos antes de viajar a territorio canario, el Pamesa Teruel se reencuentra con su gente para tratar de prolongar una dinámica que mantiene a toda la plantilla en un gran momento mental y físico.



Precisamente, Stas será la única baja con la que cuente Maxi Torcello para hacer frente al cuadro manacorí esta tarde. El receptor ucraniano continúa su proceso de recuperación, aunque el técnico lamentó que “va a ser una recuperación que va para largo”.