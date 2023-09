El Utrillas, a resarcirse y a asentar las bases del fortín en La Vega (17:30)

Por

El Utrillas regresa a La Vega, donde no juega desde la primera jornada de liga, para resarcirse de la última derrota ante el Huesca B y para empezar a poner los cimientos del que debe ser su fortín particular. Los de Pitu Lerga, que cuentan con cuatro puntos, se mantendrá fieles a su estilo pese al último tropiezo para verse las caras con un Fraga que, pese a ser un recién ascendido, no será un rival nada fácil. “Es un equipo muy hecho, que lleva seis o siete años con el mismo entrenador y que tiene los conceptos y automatismos muy claros”, explicó el preparador del cuadro turolense.



La Vega volverá a recibir al Utrillas después de dos jornadas en las que el equipo ha dejado muy buenas sensaciones, pero no ha sido capaz de sumar todos los puntos posibles: “Hemos competido muy bien. Ganar o perder son matices”.



Así pues, Pitu Lerga no realizará grandes modificaciones de cara el duelo de esta tarde, ya que considera que no es necesario. “Vamos a seguir con nuestra idea de juego. A domicilio siempre es más complicado. En casa debemos hacernos fuertes y sacar los máximos puntos posibles”, comentó el técnico zaragozano que para el choque contará con las bajas de Mele, tras ser expulsado en el compromiso de la semana pasada ante el filial del Huesca, y de Casero, que arrastra unos problemas en la rodilla desde ese mismo partido.



El Utrillas contará con el apoyo de su afición para tratar de sumar otros tres puntos que le mantengan en la zona noble de la tabla y le sirvan para dejar atrás la derrota ante el cuadro oscense.