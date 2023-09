El Utrillas estrena su casillero de triunfos gracias a un gol de Adrián (0-1)

Por

El CD Utrillas sumó su primera victoria de la temporada y el cuarto punto en su casillero al derrotar a domicilio en la segunda cita liguera a un CF Illueca que suma sus compromisos por derrotas. El equipo de Pitu Lerga volvió a dejar su seña de identidad sobre el rectángulo de juego, esta vez en el Papa Luna, y en todo momento se mostró como un equipo rocoso y muy bien conjuntado en donde la disciplina y el orden son cualidades innegociables. Una vez más el once turolense brilló con luz propia en lo defensivo, especialmente en la segunda, y pese a seguir teniendo más problemas en lo ofensivo también demostró que le hace falta muy poco para hacer daño a sus rivales, pues si en la jornada inaugural un gol de Adán Sebastián en el descuento sirvió para rascar un punto ante un rival tan poderoso como el Ejea, en esta oportunidad un solitario tanto de Adrián Hernández en los últimos minutos del primer periodo fue más que suficiente para sumar los tres puntos.



Ni zaragozanos ni turolenses especularon lo más mínimo en su salida al césped del Papa Luna y ambos onces ofrecieron a los aficionados un comienzo de partido realmente interesante y movido, con los dos onces bastante ambiciosos buscando el gol de manera directa y consiguiendo generar en muy poco tiempo no pocos acercamientos peligrosos y alguna que otra ocasión más o menos clara. Las primeras dos llegadas claras serían para el Utrillas, pero superado el cuarto de hora fue el Illueca quien atacó mejor y tuvo también las suyas. La cautela reinó en la primera No es que alguno de los dos equipos mostrara mucha querencia por el riesgo, pues la precaución es algo inherente al equipo minero y en cuanto al Illueca su desastrosa puesta en escena en la primera jornada cuando encajó cuatro goles ante el filial del Huesca lo hacía ser muy receloso, pero a su manera las dos escuadras intentaron hacer daño en todo momento.



Casi siempre con balones largos o en acciones a pelota parada, pero también intentándolo por los costados con carrileros de largo recorrido. Sin embargo, bajo una fuerte lluvia que afectó a ambos contendientes y al estado del campo, nadie consiguió nada y el primer tiempo avanzó sin goles y siempre tenso, en cierto modo bonito de ver aunque no demasiado vistoso pues lo táctico y las reservas defensivas en un terreno de juego cada vez más rápido eran evidentes. El más listo de la clase Hasta que al filo del tiempo de descanso y cuando ya casi todos pensaban que sería la segunda mitad cuando se decidiría el devenir del duelo, el visitante Adrián Hernández no desaprovechaba un regalo en forma de resbalón del portero local y marcaba un gol que colocaba al equipo de Pitu Lerga en una excelente situación. Aunque hay que decir que el Illueca tuvo la última de la primera mitad, en un rechace donde Marco Láinez se lució.



Conseguido el gol, el míster del Utrillas lo tenía muy claro y en el receso introdujo dos hombres de refresco de claro carácter defensivo como el lateral Júdez y el defensa central David Sánchez, con el fin de cerrar a cal y canto los costados y de paso apuntalar todavía más la zaga pasando a jugar con tres centrales y emulando el sistema de juego su rival, que atacaba con dos puntas.

Como en tantas otras ocasiones los mineros ganaron en empaque y aunque el Illueca intentó encontrarle las costuras la defensa visitante iría desesperando cada vez más a los zaragozanos. En esta fase del partido, el Utrillas jugó sus mejores minutos y tendría opciones de sentenciar, pero no fue así y todavía le tocó sufrir hasta el pitido final.



Tampoco tardó Miguel Rubio en meter a parte de la artillería que le quedaba, pero el Utrillas es un equipo que se encuentra muy cómodo en los partidos trabados y a base de inteligencia y oficio fue ganándole minutos al reloj hasta prácticamente plantarse en el último tramo del encuentro con una ventaja mínima en el marcador pero mucha ganancia en el aspecto anímico, ya que a su rival cada vez se le veía más precipitado.



Después de los cambios, el encuentro prosiguió ajustado y muy reñido, con mucho juego directo y una vistosa pelea en las segundas jugadas y los balones divididos, porque nadie cedía un ápice y aunque la precisión no era la mejor faceta del juego de ninguno de los dos, su generosa implicación tanto física como anímica agradó mucho a las aficiones, que jaleaban sin descanso a los jugadores.



Los últimos minutos sí fueron de cierto agobio para los turolenses y el Illueca incluso pudo empatar el partido en un par de disparos, pero ambos se fueron rozando madera por fuera.

Así pues, el cuadro utrillense sumó una primera victoria muy importante no solo por empezar a crecer de tres en tres, sino también por el rival ante el que la consiguió y por el modo de hacerlo, siendo fiel a su estilo a pesar de jugar de visitante y bajo una intensa lluvia.



Los utrillenses ya se han estrenado a domicilio y la semana que viene volverán a tener una prueba de nivel lejos de La Vega para comprobar sus capacidades. El Huesca B llegará a la cita con el cuchillo entre los dientes después de perder este domingo frente al Caspe y de ver que todos los candidatos a estar en la pelea por el ascenso sí que lograron sumar de tres.

Pitu y sus muchachos no quieren oir hablar de comienzos negativos y este domingo ya dieron un paso de gigante para mejorar los registros en el primer tramo del curso. En el mítico Papa Luna se consiguieron mucho más que tres puntos gracias a ese tanto de pillería anotado por Adrián Hernández.