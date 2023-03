La Vega tiene la llave del tesoro de la salvación minera

Por

La cuenta atrás para la conclusión de la temporada ha comenzado y el Utrillas tiene un compromiso trascendental ante su público. Desde el club son conscientes de que la fuerza de La Vega puede ayudar a conseguir tres puntos que dejarían casi certificada la permanencia en Tercera RFEF, por lo que se ha preparado el partido como si de una final se tratase. Las entradas tendrán un coste reducido para que la afición minera acuda en masa a animar a un equipo que acumula seis jornadas seguidas sin perder, pero que todavía no ha logrado distanciarse del descenso de manera suficiente. Ante el Tamarite, equipo en zona de playoff que atraviesa una dinámica negativa con dos derrotas seguidas, los de Pitu Lerga tienen la oportunidad de regalarle a su hinchada una victoria que puede tener un valor infinitamente superior al de los tres puntos.



El duelo de mañana, en el que no estará Mele por sanción, comenzó a ganarse en el entrenamiento del viernes, en el que la plantilla, el cuerpo técnico, la directiva y la afición se conjuraron en La Vega para demostrar que la unión hace la fuerza. Y es que en Utrillas se respira un ambiente especial cuando juega el equipo dirigido por Pitu Lerga. Ya son muchas las ocasiones a lo largo de la temporada en las que los jugadores han agradecido el apoyo de los suyos al término del encuentro. Sin embargo, frente al Tamarite plantilla y afición volverán a ir de la mano para volver a sumar de tres.



El Utrillas se encuentra en un momento positivo, ya que no concede derrotas. No obstante, las victorias también se le resisten. La última vez que el cuadro minero se llevó los tres puntos en un duelo liguero fue, precisamente, ante su gente en el derbi turolense frente al Calamocha. Desde entonces, el conjunto utrillense ha sumado tres empates que le han permitido situarse con una ventaja de seis puntos respecto a la zona más complicada de la clasificación.



Punto a punto, el equipo va viendo como el descenso se define, con tres candidatos cada vez más hundidos en la clasificación. Sin embargo, Pitu Lerga sabe que no deben jugar con fuego si no quieren sufrir más de la cuenta en las últimas dos jornadas, ante el Cariñena y el Caspe. Por su parte, el Tamarite llega con todo en juego. Los oscenses tienen dos puntos más que el Épila, sexto clasificado, y quieren asegurar su presencia en el playoff de ascenso, aunque eso suponga amargarle la fiesta al Utrillas.