El Utrillas vuelve a casa en busca de un triunfo que aporte seguridad

El Utrillas busca en su regreso a casa reencontrarse con la placentera sensación de estar seguro en la clasificación, al igual que experimentó durante gran parte de las jornadas del pasado curso. Para ello necesita sumar de tres lo antes posible y estrenar así su casillero de victorias en la competición. La Vega tratará de arropar a los suyos en su tercer compromiso en casa para así disfrutar de la victoria. Pitu Lerga, que no podrá contar ni con Gorgas ni con Fleta para el enfrentamiento ante el Barbastro, confía en poder adelantarse en el marcador para así sacar a relucir la mejor versión de su equipo, que por el momento solo ha aparecido “a tramos”.



El Utrillas quiere recuperar la magia que el pasado curso le aupó hasta lo más alto de la clasificación en la Regional Preferente. A pesar de que los mineros sabían que el inicio de campeonato no iba a ser nada sencillo debido a la entidad de los rivales que iba a tener enfrente, empiezan a tener necesidad de sumar tres puntos para no estancarse en la parte de abajo de la clasificación. El equipo es conocedor de que los empates conseguidos en casa podían haber sido victorias, por lo que esta tarde espera “dar el paso adelante y conseguir una victoria que nos dé seguridad”, como explicó Pitu Lerga en las horas previas al partido. Constancia ante un duro rival El entrenador que consiguió el ascenso sabe que los suyos deberán mostrar su mejor nivel ante un “rival llamado a estar en la zona de playoff” con “individualidades importantes”. Y deberán hacerlo durante los noventa minutos, ya que esa es la principal tarea pendiente del cuadro de las Cuencas Mineras: “Nos falta ser más constantes. No somos capaces de dominar todo el encuentro. Lo estamos consiguiendo a tramos y queremos competir durante todo el partido, de verdad”.



El entrenador considera “clave” adelantarse en el marcador para así poder llevar a cabo un planteamiento del partido a su antojo y ser capaces de llevar las riendas del duelo: “Ambos equipos somos capaces de dominar, pero a ver si lo podemos hacer durante más tiempo nosotros”.



Tendrá que intentarlo el Utrillas para sumar el primer triunfo que ponga algo de luz en un inicio que se esperaba complicado, por lo que todavía no inquieta demasiado a un cuerpo técnico que tendrá a su disposición a 17 jugadores, debido a las ausencias de Gorgas y Fleta y con Pumareta en duda.