Empate en el Endeiza para dejar todo por decidir entre Andorra y San José

Por

El Andorra tendrá que remar a contracorriente para pasar a la siguiente ronda del play-off copero tras conseguir un empate agridulce en el duelo de ida ante la UD San José. Los de Yvo Serrano se mostraron mejor en el primer tiempo, cuando consiguieron ponerse por delante, que en el segundo, jugando con el viento en contra. El golazo de Dela fue contrarrestado tan solo cinco minutos después por Juan, el mejor de los visitantes, por lo que todo se decidirá la próxima semana en territorio zaragozano.



Andorra y San José se jugaban buena parte de la clasificación a las semifinales del play-off de Copa en una jornada en la que el aire tuvo un gran protagonismo en el Juan Antonio Endeiza.

Los nervios del inicio eran evidentes en ambas parcelas de la cancha. Los andorranos, arropados por un buen número de seguidores, se sentía cómodos sin el balón, que fue de la UD San José durante los primeros compases. De hecho, el primer acercamiento fue para los visitantes, a través de un córner que quedó en nada. Lo mismo que sucedió con la primera intentona del equipo minero. Ninguno de los dos quería equivocarse antes de tiempo.



A los siete minutos, Yvo Serrano le pidió “un puntito más” a los suyos, ya que el primer tanto de la tarde estuvo a punto de llegar para su rival. Un centro lateral, tras un fallo en la presión por parte de los locales, terminó rozando el palo de la portería de Chamorro, después del remate desviado de Ibáñez. El primer paso adelante Sin embargo, el aviso de la UD San José hizo reaccionar al cuadro turolense, que construyó con algo más de peligro en las acciones posteriores. Tras un inicio pausado en el que ambos equipos trataban de evitar los errores, el encuentro entró en una fase eléctrica. Cada aproximación del Andorra, que tuvo una bastante clara por medio de Jesús Fernández, era respondida por su oponente. Sin embargo, ninguno de los dos aspirantes mostraba verdadero peligro cerca de la meta contraria.



Y en ese contexto, una genialidad podía cambiarlo todo. Dela lo sabía y fue el encargado de ejecutarla. El experimentado lateral tomó el balón en su propio campo, avanzó hasta la zona de tres cuarto y, al ver que nadie salía a taparle, disparo con más fe que puntería. Su disparo tocó levemente en un defensa visitante y se acabó colando por la escuadra. Explosión de júbilo en un Endeiza que deseaba ver a su equipo regresar a la Copa del Rey. Cinco minutos de felicidad Pero de nuevo en una acción lateral procedente de un saque de banda, el Andorra pecó de permisivo. La alegría duró tan solo cinco minutos. Lo que tardó Juan, delantero visitante, en enviar un esférico suelto en el área al fondo de la red andorrana. Tras la primera media hora, todo volvía a empezar.



El empaté adormeció algo a los locales, que aguantaron las nuevas acometidas del segundo clasificado del grupo dos, que se mostraba algo más animado. Los de Yvo Serrano necesitaban el descanso para volver a encontrar la versión que habían mostrado unos minutos antes. Poco más sucedió hasta el entretiempo. La contienda se calentó con un par de decisiones polémicas del colegiado, pero finalmente el duelo se marchó con tablas al descanso. Todo por resolver en el segundo tiempo.



La calma volvió al césped del Endeiza nada más comenzar los segundos cuarenta y cinco minutos. Pero duró poco. Juan, autor del gol visitante y jugador más destacado de los zaragozanos, pronto se convirtió en una pesadilla para la zaga andorrana.



Eran los momentos de mayor debilidad del Andorra, pero al igual que en el primer tiempo, un detalle podía cambiarlo todo. Lo intentó desde fuera Víctor Díez antes de ser sustituido, pero Vargas, portero visitante, estuvo muy acertado para evitar el segundo de los turolenses. Con el aire en contra y el cansancio acumulado, la elaboración costaba un poquito más a cada minuto que pasaba. Además, la UD San José metía piernas frescas para llegar a la vuelta con ventaja. Algo que el Andorra no estaba dispuesto a permitir y mucho menos ante su gente en el Endeiza. Los de Yvo Serrano tenían veinte minutos para tratar de desequilibrar la balanza a su favor, aunque eran los zaragozanos los que parecían más vivos.



Choren volvió a enchufar a la afición local con una intentona que se marchó desviada por poco tras una buena jugada de estrategia, pero el segundo se resistía.



Ambos conjuntos empezaban a pagar la fatiga acumulada durante toda la temporada y el partido era una acumulación de imprecisiones. La UD San José seguía intentándolo por medio de un incombustible Juan, que no encontraba compañeros que culminasen sus cabalgadas por banda. El Andorra aguantaba y trataba de encontrar su oportunidad con juego mucho más directo. En una de esas, a cinco del final, la afición minera reclamó penalti sobre el recién ingresado Mejino, pero el árbitro no lo pitó pese a las protestas de todo el Endeiza.



Tras la polémica, el partido fue un vaivén de balones aéreos hasta el final. Pero ninguno de los dos consiguió deshacer la igualada y todo se resolverá la semana que viene en Zaragoza.