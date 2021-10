Iván Romero, primero en el Campeonato de España en categoría M-30

Por

El ciclista alcañizano Iván Romero se proclamó este fin de semana campeón de españa de Ultra Maratón en la categoría Máster 30 con la selección arangonesa en la carrera Power Race León.



El ciclista bajoaragonés llegó y triunfó en una carrera de 134 kilómetros y cerca de 3.000 metros de desnivel positivo en la que no hubo tregua. “Una carrera de desgaste”, explicó ayer el biker, que rodó en un nutrido grupo de participantes durante toda la prueba en el que aunque la estrategia y la vigilancia de los rivales fue extrema, eso no se tradujo en una minoración del ritmo.



Romero completó toda la prueba con un grupo de competidores de su categoría Master 30. Acompañado de Alberto López, Inocencio Serra y Fernando Bernabé, además de varios Master 40 y algún élite, Romero logró hacer valer la chispa de sus piernas y se impuso en el último metros de un sobre esdrújulo esprint sobre la misma línea de meta.



El responsable de la tienda de bicis de la capital del Bajo Aragón Ejarom Bikes, que corría con el dorsal 66, fue el prime ciclista de su grupo de edad en llegar a meta y el décimo primero de la clasificación general parando el cronómetro en 5:43:54, en la misma décima que Alberto López, al que ganó por solo unos milímetros.



“Fue una carrera por desgaste donde salvo los 4 primeros los demás fuimos aguantando más o menos. La parte final era la entrada a León y conseguí ganar al sprint del grupo que íbamos”, explicó ayer el ciclista que tras colgarse la medalla de oro escribía en sus redes sociales: “Las sensaciones que se tienen al cruzar la meta sólo las tienes tú! Y compensa de largo todo lo que hay detrás! Después de un mes de septiembre para olvidar y de los otros dos nacionales donde me fui al suelo”.



La gallega Susana Alonso y el segoviano Francisco Herrero se proclamaron este sábado campeones de España de ultramaratón BTT -bicicleta de montaña- en León.



El podio en la categoría masculina lo completaron los exciclistas profesionales David Arroyo y Francisco Mancebo, que llegaba a la capital leonesa tras vencer en una prueba de maratón en Oita (Japón), mientras que en féminas Ramona Gabriel Batalla fue segunda y María Teresa Barreira Salgado, tercera.



La ultramaratón, con 134 kilómetros de recorrido y 2.800 metros de desnivel, tuvo salida y llegada en el polígono Eras de Renueva de la capital leonesa.



En la expedición aragonesa, y además del oro de Romero en Master 30, Sergio Pérez fue segundo en M-40, y José Sánchez y Armando Vidal fueron primeros en M-50 y M-60 respectivamente.



El resto de integrantes de la selección tuvieron un magnífico comportamiento en la prueba, acabando Andrés Siso 11º en élite y Diego Férriz 4º en sub23.