Jaime Barrero rompe su contrato con el CD Teruel y deja el vestuario de Pinilla

Por

Jaime Barrero no jugará la próxima temporada en el CD Teruel. Así lo comunicó el club rojillo después de que el jugador haya rescindido el contrato que tenía firmado “desde hace meses” con la directiva de Pinilla tras aceptar la oferta de otro club, confirma la entidad rojilla. “El jugador, que ha permanecido tres temporadas en Teruel tras su llegada en el verano de 2019, ha decidido unilateralmente extinguir su vinculación con CD Teruel”, publicó ayer el club rojillo.



Barrero y el CD Teruel habían firmado “hace meses” la renovación del jugador por una cuarta temporada, pero cuando apenas faltaban horas para hacer público el anuncio de su vínculo el jugador paró la comunicación tras aceptar la propuesta de otro club.



Finalmente, todas las partes se pusieron de acuerdo para rescindir su relación llegándose a un acuerdo sobre la compensación al CD Teruel por la pérdida del jugador.



Ahora, el cuerpo técnico escudriña el mercado en busca de un medio centro para sustituir esta pérdida en una posición, al de medio centro, en la que el equipo no tiene demasiados recambios. La marcha de Barrero deja como mejor inquilino de esa zona del césped a Borja Romero.



Jaime se despedía de Teruel asegurando que “ no ha sido fácil tomar esta decisión”. El jugador, que cree “que es el momento de afrontar nuevos retos”, explica que los últimos años han estado “llenos de alegrías y momentos inolvidables” y agradece a la afición por “animar y apoyar al equipo” cediéndoles parte de los méritos logrados.