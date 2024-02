Jardiel cree saber cómo acercarse al triunfo y ahora solo le falta plasmarlo

Por

Raúl Jardiel sigue convencido de que él y los suyos tienen bastante clara la fórmula que les va a llevar al éxito. Sin embargo, los resultados siguen sin llegar y el CD Teruel continúa en la última posición de la tabla antes de disputar la vigésimo quinta jornada de Primera RFEF ante un Gimnástic de Tarragona que sí que ha encontrado tanto la fórmula como los resultados, una combinación que le ha llevado a ubicarse en el primer puesto de la clasificación. De cara al choque de este domingo, Raúl Jardiel confía en las posibilidades de su equipo, del que dijo que es “muy estable” porque se “tambalea, pero continúa adelante”, a pesar de contar con varios jugadores que llegan entre algodones al difícil compromiso.



La confianza se mantiene intacta en el vestuario de un CD Teruel que la semana pasada recibió un duro golpe en Pinilla, pero que ya parece haberse levantado para afrontar la cita de esta semana: “La mayor confianza que me genera este grupo de jugadores es que es fuerte. Este equipo siempre se muestra estable. Después del partido teníamos ese dolor, pero esto continúa y pasa por estar convencidos, seguir insistiendo. El domingo es la mejor oportunidad para ganar y la sentimos igual que hace siete días”.



Con esa mentalidad, el equipo rojillo viajará a Tarragona en busca de dar la sorpresa frente al líder. Un equipo, el Gimnástic, que también anda sobrado en lo que a confianza se refiere: “Es un equipo que sobre todo confía mucho en lo que hace y está sacando la mejor versión de sus jugadores”. Para Jardiel, el bloque dirigido por Dani Vidal ha dado muestras evidentes de “por qué tiene a todos los equipos por detrás” en la clasificación. No obstante, el técnico zaragozano no descarta salir del Nou Estadi Costa Daurada con algo positivo: “Si vamos con convencimiento y mejoramos, estamos en disposición de puntuar e incluso de ganar el partido”. La situación del equipo En la rueda de prensa previa al choque, Jardiel no quiso mostrarse demasiado crítico con el momento de los suyos, aunque sí que reconoció que en los dos últimos encuentros habían sido “defensivamente más vulnerables”.



El zaragozano puso en valor la estabilidad mental de los suyos a pesar de haber recibido duros golpes esta temporada, como el del pasado sábado en Pinilla frente al CD Lugo: “El otro día fue un golpe duro, porque no hicimos mal partido. El rival tuvo eficacia y acertó en dos despistes que tuvimos en el partido. Este equipo eso lo tiene. Es un equipo que se tambalea, pero continúa”.

Además, lo hace por un camino claro que de acuerdo con las palabras del dueño del banquillo puede acercarlos a la victoria: “Tenemos muy claro cómo podemos acercarnos a ganar, ahora es que lo pongamos en el campo”.



La clave para el míster pasa por reducir al mínimo posible el número de fallos cometidos tanto en una parte del terreno de juego como en la otra: “Si cometimos pocos errores el otro día, ahora debemos cometer menos. En esta categoría, te pueden castigar” Las posibles ausencias Aunque Jardiel solo descartó a Ahn de cara al duelo de este domingo ante el Gimnástic de Tarragona, también puso en duda la presencia de varios jugadores importantes en su planteamiento.

El técnico rojillo no aseguró la presencia de Taliby bajo palos debido a las molestias que le surgieron tras el último encuentro de liga, por lo que Nico Rodríguez podría debutar de manera oficial como portero del CD Teruel este fin de semana.



A la lista de dudas, también se unen Fran Carmona y Cabetas, por lo que la defensa una semana más volverá a estar condicionada por el estado físico de los jugadores que pueden darle forma, y un Jorge Alastuey que recibió un golpe en uno de los últimos entrenamientos y podría arrastrar algún tipo de molestia.