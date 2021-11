Juan Edo: “Si hay una oportunidad de ganar al Valencia vamos a ir a por ella”

Por

Juan Edo se ha convertido en uno de los hombres de confianza del entrenador del Utrillas, Pitu Lerga, que ha apostado por él de forma habitual en sus alineaciones. Ha sido, además, el autor del gol de su equipo en la primera jornada, aunque desde entonces la fortuna le ha sido esquiva de cara a la portería contraria. Con la cabeza fría, el defensa central prefiere fijarse solamente en el partido del domingo contra el Calatayud, un rival directo en la carrera hacia el ascenso, aunque reconoce que no puede evitar mirar de reojo al duelo del jueves contra el Valencia en Copa del Rey



-¿Cómo está el equipo ante la intensa semana que tiene por delante?



-La verdad es que el equipo está extra motivado. Tenemos el objetivo principal, que es la Liga, y en la categoría las cosas están saliendo bien. Se puede decir que estamos haciendo los deberes y vamos primeros. Este fin de semana jugamos contra el Calatayud, que es el equipo que desde los primeros compases de liga nos está dando más guerra.

El objetivo principal es la Liga, y la Copa del Rey ha sido el premio de consolación que hemos tenido por haber fallado en la última jornada del año pasado (la derrota contra el Caspe en la última jornada dejó al Utrillas sin el ascenso a Tercera). El trabajo era darle una alegría a la gente con ese premio de consolación ante el Injerto. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo y ahora tanto el pueblo como el equipo y el cuerpo técnico seremos los que disfrutaremos de la experiencia.



-Éste es su segundo año en el Utrillas. Su llegada se sumó a la de un grupo de jugadores que supuso un salto de calidad en la carrera hacia el ascenso.



-Un proyecto no se hace en un solo año, sino que va cogiendo forma conforme van pasando los años. En ésto, el principal mérito es de la directiva, que fue cogiendo jugadores de antiguos proyectos, como del Calamocha, y que el año pasado estábamos cuatro o cinco jugadores llegados de Jumaya.

En cuanto al salto de calidad, han venido jugadores bastante buenos. La directiva quería ascender este año sí o sí y se puso a llamar a jugadores la semana siguiente a terminarse la liga y ya tenían fichado al entrenador.



-Usted debió ver un proyecto ilusionante. Al fin y al cabo su llegada a Utrillas supuso descender una categoría.



-En mi carrera ya he pasado por ésto otras dos veces. Cuando yo empecé, lo hice en Illueca en Regional Preferente en un proyecto similar que quería ascender a Tercera. Como en Calamocha, que era un proyecto que estaba con dos o tres años para subir a Tercera. Me lo he tomado como otro reto más yendo a un equipo de Regional Preferente para dar ese salto de calidad e intentar compartir mi experiencia con jugadores que no lo han vivido e intentar que estén tranquilos. Porque si hacemos bien nuestro trabajo y con la calidad de jugadores que tenemos, el objetivo llegará.



-Por el momento, el técnico está contando con usted casi de forma incondicional en sus alineaciones.



-Pitu Lerga ya conoce a la mayoría de jugadores porque ya habíamos tenido contactos antes de este encuentro en Utrillas y sí, es verdad que me está dando mucha confianza. Yo se la intento devolver como puedo. Y, claro, si los resultados van bien se tocan menos cosas en el equipo y no hay que hacer tantos cambios en las alineaciones. De momento, la gran mayoría del equipo estamos contentos con el entrenador. Y se nota.



-El gol en el primer partido de la temporada, en Santa María contra el Alcañiz, fue obra suya.



-El fútbol es caprichoso y a veces te da y entran de cualquier manera, como fue en la primera jornada, o como en estas últimas en las que parece que los porteros me tienen ya fichado y me están parando todos los balones que van a portería. El gol es lo de menos mientras que saquemos los partidos adelante. En el partido de Copa del Rey no me tocó marcar a mí y marcó los dos goles Adrián (Hernández), dando la vuelta a toda España. Por eso digo que los goles son lo de menos mientras vayamos consiguiendo los tres puntos cada jornada.



-¿Está el equipo nervioso por el partido del jueves contra el Valencia de Primera División?



-La verdad es que no. El trabajo que teníamos que hacer era darle a la afición la alegría después de no haber ascendido el año pasado. El partido de más tensión era contra el Injerto, que es un rival muy similar a nosotros que venía con toda la ilusión del mundo dispuesto a dar guerra. Sacamos ese partido y ahora el del Valencia es un encuentro para disfrutar. Aunque eso no significa que ir a disfrutarlo sea no ir a competirlo. Si tenemos un uno por ciento de pasar contra el Valencia vamos a ir a por ello con todas nuestras fuerzas. Sabemos lo que tenemos que hacer en ese partido y trabajaremos para ello.



-¿Cree que van a reconocer su terreno de juego con todos los cambios que se están haciendo para el partido del jueves?



-Para los jugadores de fútbol, cuando nos metemos dentro del campo, sigue siendo igual y da lo mismo que tenga mil personas que diez mil o que pongan cámaras de televisión y te vean tres millones de espectadores. Cuando se entra al campo hay que abstraerse de lo de fuera y concentrarse en el juego.



-El Utrillas se ha convertido en el equipo revelación en esta primera Copa con participación de representantes del fútbol regional



-La prensa ha contribuido un poco para que seamos considerados como equipo revelación. Al fin y al cabo, los tantos que mete Adrián son dos golazos que llaman mucho la atención en la televisión. Y el emparejamiento también hace mucho porque no es lo mismo que le toque al Valencia un equipo de Segunda B o que que le toque un Regional Preferente, y el enfrentamiento de David contra Goliat también es más vistoso.



-Parte de la responsabilidad de matener el gol alejado de la portería del Utrillas pasará por sus botas



-Tanto la línea defensiva, en general, como Marcos, el portero, lo tenemos claro y sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser pragmáticos atrás y no cometer ningún fallo. Y más contra un rival como pueden ser el Calatayud o el Valencia, que aprovecharán la más mínima oportunidad. Sabemos que atrás tenemos que tener la pelota tanto pronto como podamos.



-El partido contra el Calatayud puede servir para afianzar la primera plaza provisional en el Campeonato de Liga y, además, para mantener la tensión competitiva de cara al jueves.



-El partido de Copa del Rey siempre está repsente y en boca de todos, pero realmente el equipo ya demostró contra el Cella, cuando llegamos con ua alegría tremenda después de haber ganado al Injerto el miércoles, y salimos súper concentrados en que teníamos que sacar ese partido. Sabíamos que era más importante el partido del Cella que haber ganado al Injerto.Y contra Calatayud es lo mismo. Vamos a ir a por todas ante un rival directo y habrá mucha tensión en ese partido. El partido del jueves lo trataremos cuando hayamos acabado el de San Íñigo.