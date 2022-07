La BTT Masadas de Ejulve se aplaza por la alerta de altas temperaturas

Por

La XII edición de la BTT Masadas de Ejulve, que estaba prevista que se celebrase este sábado, 16 de julio, quedó ayer suspendida tras la declaración de alerta naranja por altas temperaturas para este fin de semana por parte de Aemet.



Juan Carlos Pascual, presidente del Club Ciclista Ejulve, confirmó que la decisión se tomó en consenso con la Real Federación Española de Ciclismo y la Federación Aragonesa de Ciclismo después del anuncio emitido por el Gobierno de Aragón en previsión de la llegada de una ola de calor.



Así mismo, la suspensión que comunicó ayer el Club Ciclista Ejulve en sus diferentes redes sociales se decidió “para preservar la salud de los participantes y de los más de 200 colaboradores, que apoyan de forma desinteresada la carrera”, recalcó Pascual.



El presidente del Club Ciclista Ejulve confirmó que desde la Real Federación Española de Ciclismo se están barajando varias fechas para la celebración de la prueba. De momento se plantea el aplazamiento de la carrera para los meses de septiembre u octubre, apuntó Juan Carlos Pascual.



Para la edición de este año, Pascual comentó que se esperaba una afluencia de 400 corredores entre las cuatro distancias.



También el presidente del CC Ejulve aclaró que la devolución de las inscripciones se hará de forma integra a los participantes que no puedan acudir a la nueva fecha.



Todavía no había sido posible conocer el nivel de participación de la prueba ya que el plazo de inscripción se mantenía abierto hasta la próxima medianoche. El límite de dorsales establecido para esta cita es de 800 como máximo, que esperaba completar la organización.



Este año la prueba forma parte de la Copa de España de BTT XCUM de Ultramaratón. La carrera larga tendrá un recorrido de 160 km y contará con 4.500 metros de desnivel, y que estará formado por unos 70 km de sendas, que es uno de atractivos de esta prueba.



Para la ultramaratón, la participación que se estimaba rondaba alrededor de los 150 corredores, confirmó el presidente del CC Ejulve.



Los demás recorridos que se proponen desde la organización son una ruta larga de 86 kilómetros y 2.600 metros de desnivel y una de distancia media, de 51 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.270 metros. Por último, se ofertará una ruta corta de 30 kilómetros y 500 metros de desnivel.



En esta edición se habían planteado horarios de salida diferentes para los distintos recorridos. La salida del ultramaratón estaba prevista para las siete de la mañana, mientras que la ruta larga era a las ocho, la media a las nueve y la corta media hora más tarde.



Se habían dispuesto 10 avituallamientos sólidos y 16 líquidos atendidos por los cerca de 250 voluntarios con los que contaba el C Ejulve. Así mismo, la inscripción incluía la comida en meta.



Por otra parte, se iba a disponer de un equipo médico de seis ambulancias con seis médicos y ocho ATS. Además, 15 miembros de Protección Civil ayudaría a la organización del evento.