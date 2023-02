La corporación municipal reconoce la gesta lograda por el bloque turolense

Carlos Ranera: "Gracias Maxi. No nos equivocábamos, porque sabíamos que ibas a darnos muchas alegrías y esta ha sido la primera"

Plantilla, cuerpo técnico y directiva fueron recibidos como campeones durante la tarde de ayer por la corporación municipal en el Ayuntamiento de Teruel. La alcaldesa, Emma Buj, felicitó a la plantilla por hacer a la afición “vibrar con el equipo” y haber peleado de la manera en la que el equipo lo ha hecho durante la Copa del Rey. En agradecimiento, la entidad naranja hizo entrega del galardón recibido por conseguir el subcampeonato en el torneo del KO, de manos de Maxi Torcello y de Aharón Gámiz.El acto, que estuvo presidido por todos los miembros de la corporación turolense, arrancó con la recepción al equipo por parte de la alcaldesa en la puerta del Salón de Plenos. Una vez en el interior de la estancia, Emma Buj congratuló a los miembros de la expedición naranja: “Estamos muy orgullosos del trabajo que se realiza todo el año y del que se ha realizado en la Copa del Rey. Lo que queremos los aficionados siempre es ver buen juego, tener emoción, vibrar con el equipo, ver que cada punto se pelea hasta el último milisegundo como vosotros habéis hecho”.La alcaldesa también recordó la importancia de la buena competición realizada por el Pamesa Teruel de cara a la afición: “Lo importante es estar en la final y para los aficionados haberos visto pelear como lo habéis hecho”.Además, confesó haber estado pendiente de la aventura copera durante todo el fin de semana: “Unos cien aficionados o más han estado en Soria, pero muchos otros os hemos seguido permanentemente en los partidos. Todo Teruel estaba pendiente de vosotros . Nos hemos sentido tan orgullosos como lo hacemos siempre”. En ese sentido, el presidente de la entidad naranja, Carlos Ranera, se permitió el lujo de corregir a la regidora municipal en sus agradecimientos a la hinchada turolense: “Quiero poner un gracias, con mayúsculas a la afición, porque perdone alcaldesa, no eran cien. Eran casi trescientos”.El dirigente también aprovechó la ocasión para ratificar a Maxi Torcello en el cargo de entrenador, en su primera temporada al mando. “Gracias Maxi. No nos equivocábamos, porque sabíamos que ibas a darnos muchas alegrías y esta ha sido la primera”, comentó un Ranera al que se le vio orgulloso del proyecto formado esta temporada: “Recordad que llevábamos dos Copas del Rey cayendo en cuartos de final y semis. Hemos vuelto a coger el aire bueno, el barco va en buena dirección, pero sobre todo por la actitud que habéis demostrado en todo momento”.Para Maxi Torcello, que vivió “un fin de semana inolvidable”, lo mejor fue “haber vuelto a recuperar esa conexión entre afición y equipo”. Algo que Aharón Gámiz, que debutaba como capitán del equipo turolense en competición copera, consideró necesario: “Creo que este año no hemos ganado la Copa del Rey, pero hemos ganado mucho más. Hacía falta esta conexión con la afición”.Entrenador y capitán también coincidieron en que todavía queda temporada por delante para quitarse la espina de la derrota ante el Río Duero Soria en la final. “Solo faltó lo último, que fue salir campeones, pero eso ya quedará para próximas situaciones. El deporte da revanchas y ahora nos queda el último empujón”, explicó el preparador argentino.Por su parte, el líbero de los turolenses fue algo más atrevido y quiso cerrar su discurso con un mensaje ambicioso, pero, después de lo visto en Soria, realista: “Creo que vamos por el buen camino para conseguir algo grande y vamos a por la liga”.