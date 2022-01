La Federación Española designa a Miguel Rivera como nuevo seleccionador de voleibol

Miguel Rivera es el nuevo seleccionador nacional de voleibol. El entrenador del CV Teruel sustituye en el cargo a Ricardo Maldonado, que dejó el puesto hace unos meses. El madrileño compaginará la dirección del combinado nacional con su puesto al frente del club de Los Planos. “Orgullo es lo que siento por este nombramiento”. Estas han sido sus primeras palabras nada más hacerse oficial el nombramiento.

La Federación Española de voleibol reconoce de este modo la labor que durante los últimos años viene desarrollando Miguel Rivera. El ya nuevo técnico del equipo nacional reconoció poco después de conocer el nombramiento que se cumplía una las mayores ilusiones de su trayectoria deportiva. “Estoy muy contento con el nombramiento. Para cualquiera que se dedique a entrenar es consciente de que una de las mayores ilusiones que se puede tener es hacerse cargo del equipo de tu país. Orgullo es lo que siento en este momento. Cuando empecé a entrenar lo hice pensando en llegar a cosas importantes, pero nunca pensé que podía alcanzar este puesto”.

Los contactos entre las partes comenzaron a desarrollarse apenas unos días después de que Ricardo Maldonado decidiera a mediados del mes de diciembre dejar el puesto. Desde entonces la Federación ha contactado con varios técnicos para decantarse finalmente por un Rivera que venía ejerciendo como ayudante de los últimos seleccionadores. “Después de la salida de Ricardo Maldonado me llamaron de la Federación para conocer mi predisposición. El banquillo de la selección es muy jugoso y soy consciente de que la Federación Española ha valorado diversos candidatos, pero poco después de los primeros contactos volvieron a llamarme y hace unos días que venimos trabajando en esta línea”.

De hecho Rivera se desplazó hasta Madrid la pasada semana para desarrollar una larga sesión de trabajo con los miembros del organismo. Durante las más de tres horas que duró la reunión ambas partes valoraron la labor que habrá que desarrollar en el tiempo que dure su estancia al frente del combinado. “Llevo muchos años dentro del equipo nacional y si algo tengo claro es que desde que me incorporé hace ocho años conozco perfectamente el grupo y eso es algo muy positivo”.

Peso internacional

En este sentido, Rivera es consciente de que los Red Lynxes tienen un peso escaso en el panorama internacional. “Tenemos que aspirar a crecer tanto en Europa como en el mundo donde estamos muy abajo en el ránking. Tenemos que trabajar para mejorar y para ello es necesario generar un entorno positivo. Si queremos cumplir con esta misión debemos trabajar todos en la misma dirección porque la selección es el espejo que refleja el estado del volei nacional”.

Rivera asegura queen todo momento se ha sentido respaldado por el conjunto naranja para adoptar esta decisión. Desde que se conoció el interés de la Federación el CV Teruel acompañó al madrileño en esta línea de trabajo. “Tengo que agradecer tanto al club como al presidente Carlos Ranera el apoyo que he tenido en esta situación. Cuando salió la posibilidad de sustituir a Ricardo Maldonado me puse enseguida en contacto con el club para contarle mi interés en ayudar en la medida de los posible a la selección. Desde el primer momento el presidente me mostró su máximo apoyo en esta línea y por tanto yo le estoy muy agradecido”.

Compaginar los cargos

El ya oficialmente nuevo seleccionador compaginará el cargo con el de máximo responsable deportivo del CV Teruel. En este sentido, tal y como ha venido sucediendo durante las últimas temporadas, Rivera asegura que no se producirán interferecnias entre ambas tareas. “El calendario sigue igual y la labor de la selección no se solapa con la de los clubes. Como ha venido sucediendo en los últimos años yo me incorporaré a la pretemporada una vez que concluyan las competiciones internacionales. Mi compromiso con el club no va a sufrir ningún cambio”.

Incluso Rivera, cuyo contrato con el CV Teruel expira al finalizar la presente temporada, se muestra dispuesto a prolongar esta vinculación de cara a la siguiente temporada. “Excepto en una ocasión, todos los años he ido renovando año a año. No se el tiempo que me quedará en el equipo pero junto a mi familia siempre hemos estado muy a gusto tanto en el club como en la ciudad. El nombramiento no impedirá que siga siendo entrenador del CV Teruel. La Federación no ha puesto impedimiento alguno a que pueda compaginar ambas labores. De hecho me han llamado estando al frente de un equipo de Superliga”.