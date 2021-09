La pista de La Ginebrosa abrirá el Campeonato de Aragón de Pump Track

La pista de La Ginebrosa será el escenario de la primera carrera de la Liga Aragonesa de Pump Track, que arrancará el próximo 26 de septiembre.La pista de la localidad del Bajo Aragón se inaugurará oficialmente la jornada previa a la disputa de la competición y actualmente está recibiendo los últimos retoques para su puesta en servicio.La Federación Aragonesa de Ciclismo junto con los clubes Zona Zero y BMX School Zaragoza ponen en marcha la Liga Aragonesa de Pump Track 2021, que se celebrará por primera vez en la historia en Aragón que culminará el 23 de octubre en Ainsa (Huesca) donde se celebrará el Open de España de Pump Track - Zona Zero.La prueba estará abierta a todas las categorías, desde Promesa hasta Máster-50, tanto masculina como femenina, y se permitirá la expedición de licencias de día. Para poder constituir una categoría será necesaria la concurrencia de, al menos, tres participantes permitiéndose la participación en la categoría superior si no se completase ese número mínimo.Las bicis deberán llevar la plaza portanúmero que entregará la organización y no podrán llevar elementos sobresalientes que puedan lesionar a otros ciclistas. Los ciclistas deberán llevar casco protector, guantes largos, maillot de manga larga y pantalón largo, tanto en los entrenamientos como en la competición, siendo recomendable la utilización de protecciones (rodilleras, coderas, espaldera y casco integral).