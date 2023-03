La renovación de Víctor Bravo con el CD Teruel es cuestión de semanas

Por

Toda película tiene a su protagonista principal. En el caso del CD Teruel de las últimas temporadas, si alguien debiera tener esa consideración ese es Víctor Bravo. El entrenador ha sido el artífice de una idea de juego, plasmada a la perfección por los jugadores sobre el terreno de juego, que ha llevado al equipo a alcanzar cotas inimaginables hace apenas un par de años. El exjugador zaragozano se ha ganado la confianza de directiva y afición a base de resultados y ahora está a punto de renovar su contrato con el club turolense debido a su magnífico rendimiento por segunda campaña consecutiva. La prolongación del vínculo de Víctor Bravo con el CD Teruel se hará efectiva en las próximas semanas, cuando el equipo confirme su posición en la tabla, ya que el contrato del técnico incluye una cláusula por la que se renueva automáticamente en caso de quedar entre los primeros puestos de la tabla.



El buen momento por el que pasa el CD Teruel no es fruto de la casualidad, sino más bien del trabajo. La llegada de Víctor Bravo al banquillo turolense supuso una reorganización en la forma de trabajar tanto dentro como fuera del verde, que ha encontrado su premio en forma de puntos. El preparador que devolvió al equipo a Segunda RFEF y que a punto estuvo de lograr la machada de ascenderlo a Primera RFEF el pasado año ha logrado implantar su estilo con éxito en Pinilla. Con una férrea defensa como base, el zaragozano pretende ahora poner la guinda a tres años de continuo crecimiento con la consecución del campeonato liguero, y, por consecuencia, del ascenso directo a la tercera categoría del fútbol español.



Lo consiga o no, esa no será su última escena en el banquillo rojillo, ya que el entrenador renovará su vinculación con el CD Teruel durante las próximas semanas. Tras las dos buenas temporadas pasadas, la entidad turolense depositó toda su confianza en el técnico zaragozano, que por el momento no ha defraudado. El gran rendimiento del pasado curso fue recompensado con una renovación que llegó justo antes del primer duelo del play-off de ascenso ante el Cacereño. Bravo pudo celebrar la rúbrica de su nuevo acuerdo con una goleada que dejó al equipo a un solo paso de la gloria. En esta ocasión, la renovación llegará antes, ya que el técnico prolongará su vinculación con la entidad rojilla en las próximas semanas, una vez se certifique la posición definitiva del CD Teruel en la clasificación.



Las condiciones para que se produzca la renovación automática quedaron pactadas en la firma del año pasado y principalmente se basan en una cuestión de clasificación, es decir que el equipo termine la temporada entre los puestos privilegiados de la tabla.



Aunque todavía quedan siete jornadas por disputarse todo parece indicar que el objetivo establecido en el contrato de Víctor Bravo para que se produzca su renovación automática puede producirse en cuestión de semanas, ya que el equipo tiene una renta de diecisiete puntos con el quinto clasificado, que es el que marca la zona de play-off de ascenso. Y por si eso fuera poco, el conjunto turolense también puede asegurar su presencia en las eliminatorias para subir de categoría en caso de ganar el próximo fin de semana ante el Atlético Saguntino en Pinilla. De conseguirlo, el primer desafío de la temporada estará cumplido y si nada se tuerce la vinculación de Víctor Bravo con el club se extenderá. Dar continuidad al proyecto El entrenador puede ser el primero de una larga lista de nombres que también están a punto de extender su unión con el CD Teruel, después de que el año pasado la dirección deportiva optase por un cambio de rumbo a la hora de renovar y firmar jugadores. Casi todos los futbolistas que renovaron el pasado curso o llegaron nuevos a la entidad aragonesa tienen en sus contratos una cláusula que les permite prolongar su estancia en el club en caso de cumplir una serie de objetivos individuales, que en muchos de los casos están cerca de completarse.



De tal modo, la entidad apuesta por la continuidad basada en el rendimiento, por lo que las próximas semanas pueden ser clave para que los jugadores cumplan sus objetivos. La mayoría de ellos están basados en minutos de juego, aunque también se incluyen diferentes cláusulas específicas para cada caso, por lo que se irán completando a medida que se llegue al final de temporada en buena parte de la plantilla. Distinto planteamiento El pasado año la situación era bien distinta a la de esta ocasión, ya que la mayoría de jugadores finalizaban contrato al término de la temporada y la entidad tuvo que apresurarse para hacer efectivas las renovaciones antes de que concluyese la campaña. De tal manera, jugadores como Borja Romero o Cabetas extendieron sus contratos con el bloque rojillo antes de que concluyese la temporada.