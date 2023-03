La sexta victoria seguida pasa por un campo que aterra a Víctor Bravo

Por

La racha que atraviesa el CD Teruel, con cinco victorias en los últimos cinco encuentros y sin conocer la derrota desde el 5 de noviembre del pasado año, parece imparable. Es difícil imaginar qué o quién puede detener a un equipo rojillo lanzado a por el ascenso. Sin embargo, esta semana el conjunto turolense visita un campo que no genera confianza en la cabina de mandos de la nave mudéjar. Víctor Bravo no se fía de un rival “que tiene buenos jugadores y que lo va a poner difícil” como el Prat, muy acostumbrado a jugar en el Municipal Sagnier, “un campo de artificial, de dimensiones no muy grandes”. Para el duelo, el técnico zaragozano podrá contar con la mayoría de sus piezas, aunque Luis Carbonell volverá a estar en duda hasta última hora debido a unas molestias en la rodilla.



Nueve finales por disputar y un ascenso que certificar lo antes posible. Ese es el panorama que tiene por delante un CD Teruel enrachado, que quiere seguir haciendo historia lejos de Pinilla. Esta jornada al conjunto turolense le toca visitar un campo en el que la pasada temporada solo pudo sacar un punto. Y es que el Prat es un hueso duro de roer, como ya demostró en el partido de ida disputado en la capital turolense, en un compromiso que también acabó con tablas en el electrónico. El entrenador de los turolenses es consciente de ello, por lo que ha preparado a conciencia un choque que puede suponer un gran paso adelante hacia la Primera RFEF: “Vamos preparados para hacer un buen partido”.



Además del contexto y el escenario, dos factores que inquietan al preparador rojillo, el Prat también tiene peligro por la calidad de sus jugadores. “Es un equipo con jugadores de alta calidad, sobre todo en el centro del campo. Tienen una defensa experimentada y una delantera muy dinámica. Las bandas tienen un buen uno contra uno y luego tienen a Elhadji arriba, que es un punta veterano con mucha corpulencia. Creo que va a ser un partido complicado. El contexto es difícil para un equipo como el nuestro”, explicó Víctor Bravo tras el entrenamiento previo al choque.



Alegría antes del duro final



Precisamente, el técnico destacó la “alegría” y la “energía” con la que se suceden los entrenamientos del equipo debido al buen momento que atraviesa: “Se nota que el equipo viene ganando, porque las sensaciones son muy buenas a la hora del entrenamiento”.



Sin perder la concentración de cara a una recta final exigente, el equipo sigue demostrando, tanto dentro como fuera del terreno de juego, que es un bloque unido. Un aspecto que hasta el momento ha sido importante, pero que ahora puede resultar diferencial. Y es que el equipo de Víctor Bravo tiene un desenlace de temporada más que complicado. Tras el duelo ante el Prat, los turolenses recibirán la visita del Espanyol B en Pinilla. El filial perico ha sido el único equipo capaz de sobrepasar al CD Teruel, por lo que el duelo supone un incremento de dificultad.



Sin embargo, la visita del cuadro blanquiazul solo será la antesala de un final apoteósico. De la jornada 30 a la 34, el equipo rojillo recibirá al Valencia Mestalla, a la SD Formentera y al Terrassa en Pinilla y viajará hasta Ibiza y Manresa para verse las caras con la Peña Deportiva y con el Manresa. En definitiva, en las últimas cinco jornadas el bloque turolense se enfrentará con los cinco equipos que se encuentran justo por debajo suyo en la clasificación. Todo un desafío al que los de Víctor Bravo pretenden llegar con el ascenso en el bolsillo. Ganar al Prat puede suponer un impulso importante para lograrlo.



Dos ausencias notables



Para el enfrentamiento en el Municipal Sagnier, el CD Teruel contará con dos bajas sensibles.



Víctor Bravo deberá ver el partido desde la grada tras ser expulsado, de manera injusta, en los minutos finales del encuentro frente al Badalona Futur de la pasada semana. Las alegaciones presentadas por el club rojillo a la RFEF para evitar la sanción al técnico zaragozano quedaron en nada, ya que el ente federativo decidió mantener el castigo de dos partidos a Víctor Bravo. De tal manera, Pablo Roldán, segundo entrenador del equipo, será el encargado de dirigir a la plantilla tanto mañana como la próxima semana en Pinilla ante el Espanyol B.



Roldán tendrá que esperar hasta el último momento para saber cómo se encuentra Luis Carbonell, que durante la semana ha vuelto a tener ciertas molestias en su rodilla izquierda. Su presencia está en duda, después de que la anterior jornada volviese a vestirse de corto para tener unos minutos. Carbonell se lesionó en la previa del duelo ante el Hércules y desde entonces lleva sin poder estar a su mejor nivel.



Por su parte, Guille Andrés sí que podrá estar en el compromiso después de perderse un par de encuentros por unas molestias en el pubis. El delantero regresará al equipo, aunque tendrá que pelear la titularidad con Villa, que fue el autor del único gol del triunfo turolense ante el Badalona Futur.



Poco importa la autoría de los goles. Lo fundamental es que lleguen para sacar tres puntos vitales en la pugna por el ascenso en un campo más que complicado.