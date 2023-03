Los equipos turolenses cierran la temporada como locales de dulce

Por

En la última jornada el balonmano turolense volvió a sonreír y ya van dos consecutivas haciéndolo. El Balonmano Alcañiz y el Balonmano Mora disputaban este fin de semana la última jornada de la temporada como locales, de modo que ambos equipos quisieron brindarles a su gente un buen balonmano y una buena victoria para cerrar a temporada en casa con buen sabor de boca. No obstante, para despedir la temporada por completo a los dos equipos todavía les quedará un partido por delante en el que actuarán como visitantes.



El Balonmano Alcañiz puso el broche de oro a la temporada en casa con una nueva victoria, la sexta de manera consecutiva, ante Cristo Rey. Al término del tiempo reglamentario el marcador señaló un 26-24 para los intereses de los locales.



El partido comenzó de manera positiva para los alcañizanos distanciándose en el marcador. Sin embargo los zaragozanos enjugaron rápidamente las diferencias logrando irse al descanso con una victoria parcial de 12-15.



Tras la reanudación el choque se igualó mucho más disputándose a un mayor ritmo. No fue hasta el minuto 25 cuando los de David Alejos lograron irse de nuevo en el marcador hasta sumar una diferencia de dos goles que les llevó a la victoria final.



Al término del encuentro los aficionados que en gran número siguió el enfrentamiento despidieron al equipo con un prolongado aplauso como también lo hicieron con Javier Alejos que como portero se despidió ya que tras el último partido que jugarán los bajoaragoneses ante el Ejea B el próximo fin de semana dejará la práctica del balonmano.



Por su parte, el Balonmano Mora se vio las caras ante el Synerbot Welding Balonmano La Jota, el penúltimo clasificado de la tabla con tan solo cuatro victorias, y cumplió con los vaticinios al vencer por un resultado final de 36-31.



Los moranos llegaban a este partido habiendo recobrado la moral tras su anterior victoria ante el Balonmano Ejea A, algo que les hizo salir más seguros a la cancha para poder certificar el triunfo. Así, los de Mora de Rubielos acumulan dos victorias consecutivas que los hacen escalar una posición y colocarse séptimos. Si bien es cierto que esto no les ayuda en su objetivo de quedar entre los cuatro primeros que se disputan el título, ya que es matemáticamente inalcanzable, los moranos han demostrado tener gen competitivo y no han dejado de lucharlo hasta el final.



Al margen de ello, su próximo punto de mira será el Aracorte Balonmano Casetas, un rival que se encuentra en la tercera posición de la clasificación y que llega en una buena dinámica, ya que en los últimos cinco partidos tan solo uno no acabó positivamente, y ni tan siquiera fue negativo, ya que consiguieron sacar el empate. Así pues, el Balonmano Mora tendrá que emplearse a fondo para sacar algo positivo de su próximo baile.