Pleno de triunfos para el balonmano turolense en la última jornada

El balonmano turolense vuelve a sonreír, y es que en la última jornada los dos equipos representantes de la provincia el Balonmano Alcañiz y el Balonmano Mora se hicieron con la victoria de sus respectivos partidos, aunque no sin tener que sudar, pues ambos equipos vencieron con resultados ajustados, pero que a fin de cuentas siguen valiendo dos puntos.



El balonmano Alcañiz se vio las caras ante el Polideportivo San Agustín, quien cayó ante los alcañizanos por el resultado final de 29-27.



El partido estuvo muy igualado aunque fueron los locales los que llevaron desde el primer minuto la delantera en el marcador con diferencias que durante el primer tiempo no superaron los dos goles. Solo al final de los 30 primeros minutos los zaragozanos lograron empatar el encuentro a 16.



Tras el descanso el partido continuó por los mismos derroteros hasta que en el minuto 11 la diferencia quedó establecida en cuatro goles (23-19). Desde dicho minuto al término del encuentro, control de los bajoaragoneses que todavía extendieron su ventaja hasta un 25-20 que posteriormente quedó reducida al 29 - 27 definitivo, sumando de esta manera un nuevo triunfo.



El próximo fin de semana el rival será Cristo Rey, partido que de nuevo se jugará en casa y que será el penúltimo de la temporada y el último que el equipo disputará como local.



Por otro lado, los del Balonmano Mora recibían a los últimos clasificados, el Balonmano Ejea A, en lo que se presentaba como una oportunidad para poder recobrar la confianza, ya que los de Mora de Rubielos no atravesaban su mejor momento, pues venían de cosechar dos derrotas consecutivas. Unas derrotas que los habían lastrado hasta la octava posición. No obstante, en esta ocasión, los moranos consiguieron llevarse el partido por un ajustado 27-28, lo que les insufla cierta moral de cara a lo que queda de temporada.



A principio de la temporada los moranos marchaban bien, cerca de su objetivo de quedar entre los cuatro primeros que se disputan el título. Sin embargo, los resultados irregulares a mediados de temporada les pasaron factura y los mandaron a la posición en la que actualmente se encuentran, la octava, con 18 puntos. Así pues, su sueño de pelear por el título se complica.



En la próxima jornada, los de Mora de Rubielos tratarán de alargar su buena dinámica ante el Synerbot Welding Balonmano La Jota, quien marcha décimo en la clasificación y quien acumula la peor racha de todos los equipos de la Segunda Nacional, ya que sus últimos cinco partidos terminaron en derrota.