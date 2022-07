Los hombres de Víctor Bravo comienzan la pretemporada

Por

El Club Deportivo Teruel vuelve a vestirse el mono de trabajo y este lunes comenzará su preparación para intentar volver a gustar en la temporada que empieza tanto o más que en la anterior. Su entrenador, Víctor Bravo, ha apostado por estirar una semana más el tiempo de preparación en una pretemporada que tendrá hasta siete partidos amistosos programados. El lunes los rojillos vuelven a la carga.



El CD Teruel terminó la liga regular clasificado en la cuarta posición después de haber liderado la tabla de posiciones durante una tercera parte de las jornadas. Los rojillos jugaron el playoff de ascenso y por un momento llegaron a ver el ascenso a Primera RFEF al alcance de la mano. Tras vencer con una goleada al Cacereño en semifinales por 0-4, fue el Mérida quien se encargó de frustrar el sueño turolense. O de posponerlo, porque los de Pinilla regresan en su segundo año en la nueva categoría con la mirada puesta en el cielo.



Aunque el cuerpo técnico todavía no ha tenido oportunidad de comprobar el estado de forma en el que regresarán al trabajo los jugadores, tanto los renovados como los fichajes que sumarán al equipo esta campaña, su entrenador se mostraba confiado: “Confío y sé que van a llegar bien. Los otros años han llegado bien porque son profesionales y se cuidan mucho, no solo durante el año sino también en vacaciones”.



Esta mañana se reunirá por primera vez todo el equipo. A las 9:30 horas se iniciará el trabajo, que se ha adelantado que será progresivo, “de menos a más”. Sin embargo, la plantilla ha empezado su preparación hace una semana con unas rutinas de ejercicios que le habría remitido el cuerpo técnico. ‘Stage’ turolense Bravo confirmó que “la pretemporada está diseñada como la del año anterior” y confirmo que se van a jugar siete partidos “bastante exigentes” ante rivales como el Real Zaragoza, el Levante B, la UD Castellón o el Utebo, entre otros.



Aunque la pretemporada arranca hoy en Zaragoza, el equipo tiene previsto realizar en los próximos días un “mini stage en Teruel”. Será una concentración de cuatro días en los que el equipo aprovechará cada minuto para prepararse físicamente, para conocer un poco mejor las soluciones tácticas del cuerpo técnico y para estrechar lazos en una plantilla parcialmente renovada. Durante este periodo el equipo realizará doble sesión de entrenamiento en Pinilla, por la mañana y por la tarde.



Esta semana el CD Teruel trabajará en las instalaciones del Parque Deportivo Ebro, las mismas en las que entrenó el año pasado, y allí se ejercitará durante una semana hasta que el miércoles 27 de julio el equipo se desplace a Teruel para jugar en campo Pinilla contra el Real Zaragoza. Será el primer partido de pretemporada y el inicio de la concentración anunciada por Bravo. El equipo permanecerá en Teruel hasta el sábado 30 cuando dará por terminado el stage jugando contra el Levante B, de nuevo en el fortín rojillo. En esos días la plantilla trabajará en el terreno de juego que será su feudo, lo que le permitirá ir familiarizándose con sus dimensiones y características.



Este año la pretemporada rojilla tendrá una semana más de duración. Así lo confirmó su entrenador, que explicó que “normalmente se hacen cinco semanas y nosotros vamos a hacer seis” lo que permitirá al equipo “ir sin prisas para que vayan cogiendo buenas sensaciones y se vayan aclimatando” buscando obtener el “punto óptimo” para “empezar de verdad” el lunes siguiente.



Más allá de la prolongación del tiempo de preparación siete días más, el sistema de trabajo no experimentará ningún cambio respecto al desplegado el año pasado. “El año pasado fue todo fenomenal y vamos a replicar tanto el número de partidos como de sesiones”, confirmó Bravo que explicó que compensará la semana extra de preparación con “más días de fiesta” para sus jugadores. “El año pasado nos fue bien y los jugadores se encontraron bien an el inicio de la liga y vamos a replicarlo”. Este año, más nivel Bravo recordó que el grupo en el que se ha encuadrado al CD Teruel será aún más complicado que el año pasado. “Si el año pasado el nivel del grupo era altísimo este ni te cuento porque han entrado el Hércules, el Mallorca B y ha subido el Olot. El grupo es bestial”. Sin embargo reconoció que el conjunto que él dirige llega “con mucha ilusión porque el reto que viene por delante es enorme”.



La ilusión turolense está justificada por el “buen bloque” con que cuenta el vestuario de Pinilla, dijo su responsable que apostó por marcarse “pequeños objetivos durante el año”. Pero sobre todo abogó por hacer “borrón y cuenta nueva porque lo del año pasado fue una temporada excelente que nos tiene que ayudar para tener ese poso pero sabiendo que la exigencia del grupo este año ha subido. En este escenario Bravo reconoció que “va a ser muy difícil replicar lo del año pasado” aunque no bajó los brazos y apostó porque si el CD Teruel “está al cien por cien” puede ir “partido a partido marcando los objetivos” confiando en que la competición ponga a cada cual donde se merezca. El nuevo CD Teruel Aunque la plantilla rojilla ha tenido lo que su técnico calificó como “bajas sensibles” en referencia a las salidas de Alfredo, Hermelo y también, la más reciente, de Jaime, que estaba renovado pero terminó sucumbiendo a la propuesta del Ibiza. Sin embargo, la directiva turolense ha firmado gente para cubrir sus posiciones con un relevo del que el entrenador se mostró “convencido de que tienen mucho que ofrecer”.



Así, Bravo destacó la llegada de Tena al puesto de pivote diciendo que es un jugador que “está contrastado” y que con 29 años ha jugado muchos partidos en Segunda B con equipos como el Castilla. Del extremo Kepa, el míster lo asemejó al perfil de Alfredo, “con diferentes cualidades pero la misma esencia de verticalidad y desborde”. Para completar la plantilla se ha traído a un “lateral izquierdo que es el sustituto en el Mallorca B de Hermelo y que es muy similar a Javi” sobre el que se han depositado “muchas esperanzas”. Sanchís ocupará la posición de central lateral destacando sus “muchas habilidades defensivas” y su buen manejo del balón. Y Carmona será el cerrojo en el centro de la zaga, procedente de Las Palmas B “anda muy bien por arriba, agresivo, que no va mal con los pies. Tiene buena salida y es intenso y agresivo y comete pocos errores”. Con todas estas incorporaciones, y las que han de llegar, Bravo valoró que el CD Teruel se ha “reforzado bien” y confió en que los nuevos aporten un “puntito de calidad” al equipo para hacer frente a una temporada más complicada incluso que la del año pasado.



Mientras, el equipo sigue sondeando el mercado en busca de los últimos refuerzos. “Quedan un par de fichajes importantes que hacer” confirmó Bravo, que busca “un punta que de verticalidad y gol y que le haga la competencia Stephan, Guille y Leandro arriba y también un pivote para competir con Tena y Borja”.