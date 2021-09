Los turolenses Plaza y Nadal corren la tercera prueba del Nacional de Todo Terreno en T2

Balance

El Rally TT Villa de Zuera será la tercera ocasión en la que Mónica Plaza y David Nadal se sienten a bordo del Toyota para competir en el Campeonato de España de Todo Terreno. El tándem turolense del equipo Avatel llega a esta tercera prueba del calendario nacional con Mónica Plaza en la tercera posición de la clasificación de pilotos y David Nadal, segundo en la copilotos.Después de haber competido ya en dos carreras juntos, Plaza y Nadal se sienten más fuertes que nunca. Y los resultados les avalan. “Mónica (Plaza) está tercera por puntuación y yo, como copiloto, estoy segundo porque algún copiloto no habrá hecho todas las pruebas”, explicó adal, que aseguró que los dos turolenses acuden a la carrera de Zuera con “Ilusión y con ganas de mejorar” y con el objetivo de terminar la carrera en la mejor clasificación posible sin arriesgar”.Además de la rapidez del equipo en la gestión de carrera, la protección de la mecánica ha sido decisiva a la hora de escalar en la clasificación. Sin embargo, los buenos resultados conseguidos hasta ahora no hacen que la filosofía del equipo se mueva ni un milímetro de la marcada antes de la primera carrera: Acabar.De hecho, el equipo Plaza-Nadal ha apostado por no revisar los objetivos que se marcaron en el inicio de la competición. “Nos está funcionando nuestra técnica de no tener presión, de ir de menos a más y de hacer nuestra carrera sin mirar lo que hacen los demás. Y al final hemos estado muy cerca del podio, bien clasificados. Creo que ésta debe ser nuestra tónica porque si intentamos subir el nivel sin llevar las horas que necesitamos dentro del coche podemos cometer algún error y perder todos los puntos de una carrera. Hacer un cuarto puesto es importante porque te llevas unos buenos puntos para casa con el coche intacto para la siguiente carrera”., explicó David Nadal.“Si los raids en sí mismos son una carrera de fondo, en la categoría T2 en la que los coches son muy cercanos a la seria , hay que cuidarlos más todavía”, razonó el copiloto.El Rally de Zuera podría ser, junto con la Baja Aragón de Teruel, la carrera que más se ajusta a las características del coche con el que compiten Plaza y Nadal, aunque la incertidumbre sobre por dónde discurrirá el recorrido deja abiertas todas las opciones. “No sabemos exactamente cuál es el escenario. Si nos llevan hacia Monegros sí podría resultar beneficioso, pero si nos llevan hacia alguna de las sierras que hay relativamente cerca de Zuera no lo sería tanto”, explicó el copiloto que reconoció, no obstante, que “tanto la Baja como ésta carrera son los dos escenarios que más se acomodan a la tipología del coche”.La carrera arrancará mañana viernes con una etapa prólogo que se correrá por la tarde. El sábado se disputarán tres especiales de 125 kilómetros cada una, repitiendo en las tres el mismo recorrido, por lo que es previsible que el último giro ponga a prueba las mecánicas con un terreno roto tras el paso de tanto vehículo.eDe nuevo el coche morado del equipo Avatel tomará la salida sin haber recibido ninguna mejora en sus características más allá de un exhaustivo repaso mecánico para tratar de espantar cualquier avería durante la competición. Por lo menos, no se espera que el resto deo competidores hayan recibidos paquetes importantes en sus mecánicas. “Cada equipo es un mundo y no se sabe”, explicó Nadal que entiende que los participantes de “la categoría T2 que han tenido muchos problemas habrán hecho mejoras y evoluciones, pero no es como en los equipos punteros en los que las mejoras pueden cambiar el coche radicalmente”. En ese escenario, el equipo turolense confía en poder seguir “haciéndolo igual o incluso mejor”.En cuanto al entendimiento de los dos integrantes del equipo, el copiloto Nadal entiende que lo están “haciendo bien” aunque no descarta que “mejorará con los kilómetros”, sobre todo en lo que se refiere a un mayor “feeling con el vehículo” para saber “sacarle más partido” en aspectos como lograr una “mayor velocidad al paso por curva o la utilización óptima de las marchas”.Sin embargo, el equipo no ha realizado sesiones de test con el vehículo ni está previsto que vaya a poder realizarlas. “Sería genial poder entrenar entre prueba y prueba”, reconoció NadalA pesar de que la inscripción del equipo en el Campeonato fue algo precipitado, sus integrantes no ocultan su satisfacción. “No conocíamos el coche, Mónica no había cogido el volante y no habíamos corrido juntos. Todo era una incógnita. Estamos muy contentos porque hemos acabado muy cerca del podio en las dos carreras y en posiciones de podio en el Campeonato”, reconoció el gerente de la Masía Pelarda.Una vez que se complete la prueba de este fin de semana se habrá llegado al ecuador de la competición y solo restarán por delante las citas de Guadalajara (1 y 2 de octubre), Cuenca (22-24 de octubre), Lorca (5 al 7 de noviembre) y la Trans Andalucía (26 al 28 de noviembre).Si Mónica Plaza ocupa la tercera posición en la clasificación de pilotos en la categoría , segunda en al grupo de las chicas por detrás de su compañera de equipo Cristina Giampaoli, su hermana Marta Plaza es la primera chica en la tabla de copilotos en SSV.