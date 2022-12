Luis Carbonell reluce en su capítulo de redención con el CD Teruel

Por

Luis Carbonell empieza a encontrarse y se nota. En el último partido del CD Teruel ante el Valencia Mestalla el zaragozano bailó la samba con el esférico para deleite de los espectadores, aportó dinamismo al juego y cuando el partido se puso difícil el cuadro rojillo encontró en él su vía de escape.



En el Antonio Puchades, Carbonell cuajó uno de sus mejores partidos hasta la fecha. El balón no le quemó y en determinados tramos del juego tomó la batuta para suministrar los ingredientes que demandaba el partido. Cuando el encuentro exigía la aparición de hombres resolutivos con calidad y desborde, ahí estaba él, pero cuando el esférico rodaba loco por el césped también aparecía Carbonell para darle la pausa necesaria y reconstruir el juego de su equipo. Sus mejores minutos, fueron los mejores del equipo.



Lo bueno se hace esperar y es que Carbonell fue el último en llegar, pero ya se ha convertido en uno de los hombres más importantes para Víctor Bravo, pues el jugador únicamente se ha perdido dos partidos, en ambos casos por lesión. El primero de ellos fue el de Copa del rey ante Las Palmas, en el que Víctor Bravo decidió darle descanso por unas molestias que arrastraba del duelo ante el Espanyol B. El segundo, en liga, ante el Atlético Saguntino por un resfriado que lo mantuvo alejado del césped durante una semana. Así pues, el jugador cuenta con el apoyo de su entrenador, Víctor Bravo, y se siente respaldado por sus compañeros, lo que le permite desplegar todo su descaro sobre el verde.



Pese a su gran nivel en los últimos partidos, lo cierto es que Carbonell tiene una asignatura pendiente, el gol. En lo que va de campaña la joya zaragozana ha repartido juego para los suyos, llegando a dar una asistencia, sin embargo, Carbonell todavía no se ha estrenado como goleador en el CD Teruel. Sus registros de cara a portería no han sido los más destacados a lo largo de su carrera. De forjar una relación especial con el gol en el conjunto rojillo sería la guinda del pastel. La travesía de Luis Carbonell Luis Carbonell comenzó su andadura en el panorama futbolístico en el Real Zaragoza. Allí formó parte del prometedor equipo juvenil que lo ganó todo de la mano de Iván Martínez, ya que se hizo con la Copa de Campeones y jugó la Youth League al año siguiente.



Con el Real Zaragoza, Luis Carbonell llegó a debutar en Segunda División el 9 de diciembre de 2020 en el estadio de los Juegos Mediterráneos en un partido ante la UD Almería que terminó con la derrota zaragocista por 1-0.



En la siguiente temporada, el atacante frenó su progresión y es que Carbonell salió cedido al Real Madrid donde las cosas no salieron como él esperaba. Allí, en el Juvenil A, que logró la Copa del Rey y que también disputó la Liga y la Youth League, Carbonell solo dispuso de 258 minutos repartidos en 11 partidos, en los que solo pudo anotar un gol. En su etapa en la casa blanca, solo jugó en algún amistoso con el Castilla, ya que Raúl no le dio minutos oficiales. Su aciago paso por las filas del club merengue terminó de truncarse con una lesión de menisco.



Tras ese complicado periplo, antes de recalar en el CD Teruel, el delantero contó con diversas opciones encima de la mesa para resolver su futuro. En un principio parecía que se quedaría en casa, ya que durante la pretemporada su camino estaba entre dos aguas: el Deportivo Aragón y el Real Zaragoza. Sin embargo, no tanto el jugador como la entidad no terminaron de vislumbrar un futuro común.



A finales de verano, con la temporada a la vuelta de la esquina, el joven talento tuvo ofertas de equipos de la Primera RFEF e incluso llamadas de clubes internacionales, pero finalmente se decidió por el CD Teruel, ya que vio en el club una buena oportunidad para reencontrarse con su mejor nivel. Por el momento, su decisión parece la acertada, pues el jugador cuenta con el apoyo de todos, gusta a la afición y está siendo capaz de exhibir todo su potencial.