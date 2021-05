Pedro Asensio: “Yo firmaría el llegar a la última jornada dependiendo de nosotros”

Por

El Utrillas C.D. se ha revelado como uno de los gallitos del Grupo 4 de la Regional Preferente y uno de los más firmes candidatos en la lucha por el ascenso a Tercera División. Encuadrado en un grupo con algunos de los equipos más competitivos de la categoría, el conjunto de la villa minera avanza con paso decidido y sin complejos plantándole cara a cualquier enemigo que se ponga en su camino. Su presidente, Pedro Asensio, confía en que el equipo pueda terminar firmando el ascenso.



-El Utrillas es el único equipo turolense que está manteniendo el pulso en la lucha por ascenso en el Grupo 4, sobre todo con el Caspe.



-Sí, estamos peleando con el Caspe pero además con el Fuentes y con el Quinto, que están apretando también. El Quinto empató en Caspe y ganó al líder en su casa. Es un rival realmente duro. Y el Fuentes también. Recuerdo lo que costó sacar un empate en nuestra visita a su terreno de juego. Han sufrido un mal inicio de temporada, pero igual que nosotros. En Utrillas estábamos confinados y no pudimos jugar el primer partido. Y justo dos días antes del segundo se levantó el cierre perimetral, abrieron y pudimos recibir al Fuentes en La Vega donde empatamos a cero. Jugamos con una sola sesión de entrenamiento del viernes, después de tres meses y medio sin hacer nada. Después fuimos a Maella, donde también empatamos a cero. Fue un inicio fatal, sin haber entrenado nada. Pero después nos rehicimos empatando en el último minuto contra el Alcañiz y también en el último minuto ganamos al Caspe.



-En este escenario, el Utrillas está claramente en la mitad de arriba de la tabla, la que lucha por el salto de categoría, mientras que en la parte de abajo no sienten el peso de la amenaza del descenso



-Sí, los equipos de abajo no se juegan nada. Hay que confiar en que todo el mundo sale a ganar, pero entiendo que la situación no es la misma que cuando está en juego el descenso.Yo entiendo que a veces, si el partido se pone en contra alguno se pueda dejar llevar. Pero no critico a ningún equipo, que bastante hacen con estar compitiendo cuando algunos otros se han retirado y no han querido participar.



-En efecto, ésta es una temporada atípica en la que faltan algunos equipos de la provincia. ¿Se está notando en el desarrollo dela competición?



- Sí que se nota. Por ejemplo, este año tenemos tres jornadas de descanso cuando en condiciones normales no las hubiera habido. Y muchas veces uno no sabe a ciencia cierta si eso le viene bien o si le viene mal en una temporada tan corta. La jornada de descanso de la semana pasada se aprovechó para recuperar el partido aplazado por covid entre Alcañiz y Albalate. Por otra parte, jugar contra equipos cercanos siempre es bonito y atractivo, y jugar contra el Andorra o Cella, por ejemplo, siempre es atractivo porque hay rivalidades de siempre y esos partidos a mí sí que me gustan. Es una pena que este año no se puedan jugar, pero cada uno toma la decisión que cree que es mejor para su club.



-El Utrillas está en la pelea por la primera posición y de hecho la ha ocupado algunas jornadas. Pero el equipo ya lleva coqueteando con el ascenso varios años.



-Llevamos varios años con postbieldase de ascender y siempre, por una cosa o por otra, nos quedamos con la miel en los labios. Pero nosotros haremos como siempre, peleando por el ascenso hasta el final y al final la competición nos pondrá en nuestro sitio. Ahora mismo ya hemos jugado contra todos y aunque no me siento superior a ninguno tampoco creo que seamos inferior que nadie. Aún tenemos salidas complicadas como las de Quinto, Albalate y Caspe. Precisamente, el de Caspe será el último partido de liga y no sé si se llegará a dar la circunstancia de que los dos nos juguemos en la última jornada la primera posición. Ahora mismo, a dos puntos del Caspe, yo firmo el llegar a esa última jornada dependiendo de nosotros mismos para el ascenso.



-En estas últimas semanas el Utrillas se ha reforzado con nuevos jugadores.



- Sí, hemos estado mirando el mercado. Sobre todo desde que se nos puso de cara la liga. El mercado está muy complicado por la norma que impide que los jugadores puedan retornar a su equipo de procedencia durante un plazo de tiempo.

Nosotros hemos tenido una baja de un jugador que es militar y está en una misión en el extranjero de varios meses y estuvimos sondeando el mercado. Hemos fichado a Yerai Jaraba, procedente del Calamocha. También hemos incorporado otro refuerzo. Todo suma, aunque ya no tenemos intención de mirar más. Vamos a llegar hasta el final con los que estamos.



-¿Cómo está conviviendo el club con la covid?



-En la comarca tuvimos mucha incidencia casi todo el mes de enero y parte de febrero, pero ahora estamos bastante mejor. Hemos mantenido todos los protocolos hasta que nos levantaron las medidas. El público ha estado muy correcto aunque en las categorías de fútbol base solo han podido entrar convivientes de los jugadores. Se ha llevado todo de forma bastante estricta. En el primer equipo, y como nadie ha presentado ningún síntoma, hemos ampliado el número de vestuarios y usamos todos los disponibles tras los entrenamientos. Además, cuando vienen a entrenar se toma la temperatura a todos los jugadores.



-¿Hay preocupación en el club por la posibilidad de que aparezca algún positivo en el equipo?



-Ninguno de los jugadores ha tenido ningún síntoma. Incluso hay alguno que ya está vacunado porque es profesor. Cada día que pasa estamos un poquito mejor. Después de todo lo que vivimos en febrero cuando se empezó esta liga exprés, cada día que pasa estamos mejor.



-¿Confiaba al empezar la liga llegar así a este punto de la competición?



-Realmente yo creía que ni siquiera íbamos a empezar o que al cabo de dos o tres partidos se iba a volver a parar todo. Y con las categorías inferiores también. Pero al final no hemos tenido ningún brote ni ningún partido de nuestras categorías inferiores se ha aplazado, y en Preferente solo se ha aplazado el partido del Albalate por la aparición de un par de casos. Este fin de semana acaban las competiciones Infantil y Juvenil y a falta de la disputa de la Copa, las competiciones se están terminando.



-¿Le ha gustado el sistema de competición implantado esta temporada?



-A mí no me ha gustado. En nuestro grupo hay, al menos, cuatro equipos con potencial para jugar y ascender a Tercera División mientras que en otros grupos no los hay. Entiendo que se prime la cercanía, pero también reconozco que estos cuatro equipos que estamos peleando podríamos ser primeros en cualquiera de los otros grupos. Es mala suerte que estemos todos en el Grupo 4, pero también reconozco que éste es el Grupo de la Muerte, sin discusión.