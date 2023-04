¿Qué debe pasar para que el CD Teruel ascienda el próximo domingo?

Por

El empate conseguido ante la Peña Deportiva dejó el título liguero a un paso. De hecho, el CD Teruel sueña con poder conseguir el ascenso directo el próximo domingo en Pinilla ante su público y ponerle así la guinda al pastel. Los de Víctor Bravo se enfrentan ante la SD Formentera en un duelo que puede dejar finiquitada la lucha por el primer puesto en favor de los turolenses. Pero, ¿qué debe pasar para que la Plaza del Torico acoja las celebraciones del histórico ascenso a Primera RFEF? Ganar, la vía directa Entre las múltiples alternativas que le valen al CD Teruel para proclamarse campeón, la de sacar los tres puntos ante la SD Formentera es la más sencilla. En caso de vencer el duelo del domingo, el bloque de Víctor Bravo subirá a la tercera categoría del fútbol español de manera directa. El empate cosechado el pasado domingo ante la Peña Deportiva permitió al conjunto turolense mantener a su perseguidor más directo a una distancia de seis puntos y tener el gol average particular ganado, por lo que, en caso de victoria, los baleares no podrían recortarle ningún punto al equipo aragonés. De tal manera, el CD Teruel mantendría su ventaja con solo seis puntos por disputarse y se coronaría como campeón. Aunque en el fútbol todo puede suceder, la opción de ganar en Pinilla es la más factible para lograr el título. Además, el bloque turolense ha ganado todos los partidos que ha disputado contra su rival del próximo fin de semana. La temporada pasada venció 0-1 a domicilio y repitió resultado en Pinilla. Este curso, Guille Andrés le dio los tres puntos a su equipo con un solitario gol de penalti en la decimoquinta jornada de campeonato. Un doble empate sirve En caso de empatar ante la SD Formentera, el equipo de Víctor Bravo también puede alzarse con el título de campeón el próximo domingo, aunque ya no dependería de sí mismo para conseguirlo. El conjunto turolense sería equipo de Primera RFEF en caso de empatar y de que la Peña Deportiva no ganase su enfrentamiento ante el Ebro -ya descendido- en La Almozara. Ambos partidos se disputan a la misma hora (domingo a las 12:00 horas), por lo que el equipo mudéjar sabría en todo momento el resultado de su principal contendiente en la pelea por el título. A pesar de que el Ebro ya no se juega nada, porque consumó su descenso matemático la pasada semana, el conjunto zaragozano ha demostrado ser un hueso duro de roer en su campo, por lo que la Peña Deportiva no lo tendrá fácil para hacerse con los tres puntos. El doble empate, en Pinilla y en La Almozara, también le sirve al CD Teruel independientemente de lo que hagan el Valencia Mestalla y el Espanyol B, que solo entrarían en la ecuación en caso de derrota de los turolenses. Carambola en caso de derrota La situación para el CD Teruel es prácticamente inmejorable, ya que podría certificar su ascenso directo incluso con una derrota ante la SD Formentera. En ese caso, la carambola implicaría a los otros dos equipos que han estado acompañando al bloque de Víctor Bravo en la zona alta durante toda la temporada: el Valencia Mestalla y el Espanyol B. Si el domingo se produce la segunda derrota del curso para el conjunto rojillo, el ascenso directo dependería no solo del resultado de la Peña Deportiva, sino también de lo que hagan el Espanyol B y el Valencia Mestalla. En caso de caer, el CD Teruel necesitaría que la Peña Deportiva también perdiese ante el Ebro y que los dos filiales -el del Espanyol y el del Valencia- no sumasen de tres en sus encuentros de la jornada. Catalanes y valencianos juegan el sábado por la tarde ante equipos que están en la pugna por hacerse con un hueco en el play-off de ascenso, como son el Manresa y el Atlético Saguntino, por lo que los turolenses conocerán el resultado de sus enfrentamientos antes de comenzar la batalla definitiva por el título de campeón ante la SD Formentera. Con dos partidos de margen En el caso de que ninguno de los anteriores supuestos sucediese, el CD Teruel perdería una oportunidad, pero todavía tendría un par de balas más en la recámara para alzarse campeón. En la penúltima jornada, los chicos de Víctor Bravo visitan el campo del Manresa a la misma hora que la Peña Deportiva recibe al Valencia Mestalla en su campo. Si tampoco se decidiese la liga en esa fecha, el equipo rojillo tendría una última opción de ascender directamente a Primera RFEF en la última jornada, jugando en casa ante el Terrassa. De toda la manera, el panorama es esperanzador en caso de no conseguir cerrar por todo lo alto la temporada el próximo fin de semana.