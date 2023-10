Raúl Guillén y Javier Barea reeditan sus triunfos del pasado año en la Aragón Sur

Por

Raúl Guillén volvió a ser el más rápido de la Aragón Sur 364 días después. El corredor, que ya venció la modalidad larga en la edición del año pasado, revalidó su título al completar los 24 kilómetros de la carrera reina en 1 hora 47 minutos y 33 segundos. En la categoría femenina, la campeona aragonesa de ascenso en carreras por montaña Patricia Villanueva impuso su ritmo para evitar que Cristina Domínguez también pudiera repetir su triunfo de la edición pasada. En la modalidad corta, sin embargo, sí que hubo reedición de lo sucedido hace un año, ya que Javier Barea se subió de nuevo a lo más alto de un podio que completaron Gerardo Soriano y Juan José Quero. Por su parte, Vanesa Pascual, del GAMTE, fue la más rápida en la prueba de 14,5 kilómetros, en la que participaron 241 de los 336 participantes que completaron una Aragón Sur especial, con más de veinte años a sus espaldas y todavía mucho camino que recorrer por delante.



Las altas temperaturas dieron cierta tregua a primera hora de la mañana a los cerca de cien corredores que tomaron la salida en torno a las 08:30 para afrontar la prueba reina de la jornada.

Los más rápidos enseguida se pusieron en cabeza, conscientes de que las características del trazado, que era el mismo del año pasado, permitían mucha velocidad tanto en los primeros como en los últimos kilómetros. La ascensión hasta la Sierra Gorda era el gran desafío de la jornada y Raúl Guillén, que ya conocía de buena mano el trazado de la prueba, lo sabía.



El corredor impuso un buen ritmo de 4 minutos y 28 segundos por kilómetro para ir haciendo sufrir a sus perseguidores. Poco a poco, Guillén fue despegándose y acercándose a su segunda victoria consecutiva en la Aragón Sur. El atleta independiente que el pasado año defendía los colores del Grupo Alpino Javalambre voló hasta la línea de meta y cruzó en primera posición con un tiempo de 01:47:33. A pesar de que no pudo mejorar su tiempo de la XIX edición de la prueba, sí que logró aumentar la diferencia de con respecto al segundo clasificado, que en esta ocasión fue Sumnifredo Barroso, del Grupo Alpino Javalambre, con un tiempo de 01:51:45. El podio masculino en la 24K lo completó David Timsit, del GAMTE.



Muy poco después que el trío masculino llegó la gran vencedora de la categoría femenina. Patricia Villanueva llegaba como gran favorita en la distancia larga después de proclamarse campeona de Aragón de ascenso hace justo una semana. La atleta turolense del Matarraña Team no defraudó y detuvo el cronómetro en 02:01:04, con casi media hora de ventaja sobre Cristina Domínguez, del Grupo Alpino Javalambre, que fue segunda y volvió a subirse al podio después de ganar la carrera larga el año pasado. Su tocaya, Cristina Argente, fue tercera con un tiempo de 02:33:48. Barea no perdona En la distancia corta ganó uno de los turolenses más rápidos en la carrera por montaña. Javier Barea no perdonó en su particular cita con la distancia corta de la Aragón Sur. El turolense, que tardó casi tres minutos más que el año pasado en completar el recorrido de 14,5 kilómetros, volvió a ganar con bastante solvencia. Barea fue primero con 01:00:40, Gerardo Soriano terminó por detrás del hombre del Grupo Alpino Javalambre con 01:04:16 y Juan José Quero cerró las posiciones de podio, con un tiempo de 01:08:18.



En la categoría femenina, Vanesa Pascual y Cristina Muñio protagonizaron un auténtico carrerón para terminar en primera y en segunda posición, respectivamente. Las dos atletas quedaron entre las diez primeras posiciones absolutas de la prueba y se llevaron marcas muy buenas de la vigésima edición que, pese al gran nivel competitivo, no perdió su carácter popular, con una gran multitud de andadores.

Vanesa Pascual venció con un tiempo 01:14:22, mientras que Cristina Muñio invirtió cerca de dos minutos más (01:16:41). Bea Pérez Maicas fue tercera con un tiempo de 01:25:35.

Competitividad, velocidad, sol y buen ambiente para una nueva jornada de fiesta con una Aragón Sur de aniversario como gran protagonista.