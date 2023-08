Roberto Bou, a la conquista de los Alpes suizos junto a Miguel Muñoz

Por

Recuperado del Mundial de Glasgow y con la mentalidad de resarcirse tras el infortunio vivido en la cita más importante de la temporada, Roberto Bou llega a los Alpes suizos con la intención de volver a vencer en las alturas. El ciclista de Mora de Rubielos afronta desde este martes la Swiss Epic, una de las carreras más espectaculares y exigentes del calendario debido al entorno en el que se desarrolla. Bou no estará solo en esta nueva aventura internacional, ya que competirá junto a su compañero de equipo Miguel Muñoz en busca de repetir los buenos resultados que ya consiguieron en otras competiciones por parejas, como la Cape Epic o la Andalucía Bike Race.



Cinco días por delante, con más de 300 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado superior a los 2.000 metros. Ese es el cartel de presentación de la Swiss Epic que arranca en la localidad alpina de Lenzerheide, popularmente conocida por poseer la mayor estación de esquí de la región de Arosa. Allí tomará la salida un Roberto Bou que pretende volver a saborear el triunfo después del amargo gusto que le dejó el Mundial de Glasgow, en el que la suerte no le acompañó en ningún momento, por lo que tuvo que conformarse con una 38ª posición.



La exigencia del recorrido y el prestigio de la prueba son dos de los grandes alicientes que motivan al turolense. Bou es consciente de que su buena temporada no puede quedar ensombrecida por la actuación en el Mundial, por lo que confía en poder volver a brillar con luz propia en lo más alto de Los Alpes.



Además, las experiencias de esta temporada junto a Miguel Muñoz son recordadas con alegría y cariño en el seno del Cannondale VAS Arabay, ya que la dupla logró terminar en sexta posición la Cape Epic, considerada la mejor carrera del mundo por los amantes del BTT.



La Swiss Epic es otra de las grandes citas del calendario, por lo que los dos ciclistas españoles tratarán de volver a estar entre los mejores.



Para ello, Bou y Muñoz buscarán obtener un buen resultado desde el principio. Este martes, en una primera etapa de 51 kilómetros y 2.000 metros de desnivel, tienen la primera oportunidad.