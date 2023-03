Roberto Bou y Miguel Muñoz se quedan sin premio en la última etapa de la Andalucía Bike Race

Por

Esfuerzo sin recompensa el que realizaron Roberto Bou y Miguel Muñoz durante los cinco días de la Andalucía Bike Race. La dupla del Cannondale Vas Arabay se quedó sin subirse al podio después de terminar en cuarta posición la última etapa y apearse del tercer escalón, en el que permanecieron durante casi toda la prueba. Pese a la desilusión final, tanto el de Mora como su compañero se mostraron orgullosos del rendimiento mostrado en una prueba a la que ambos llegaban con la intención de comprobar el nivel en el que se encontraban antes de afrontar la Cape Epic, que se disputará dentro de dos semanas en Sudáfrica.



La Oakley Finisher Stage puso el punto final a la 13ª edición de Andalucía Bike Race by GARMIN tras seis días de competición, 339 kilómetros disputados y casi 9.500 metros de desnivel positivo acumulado. La etapa, con salida y llegada en Córdoba, en el parque de la Asomadilla, pasó factura a Roberto Bou y a Miguel Muñoz que tras varios días de mucho esfuerzo no pudieron terminar la ronda andaluza subiéndose al tercer escalón del podio por muy poco.



Los líderes Alleman y Rabensteiner, que fueron los más fuertes durante toda la carrera, volvieron a tomar las riendas de la etapa junto a Enrique Morcillo y Hugo Drechou (BUFF®-Megamo Team). Ambas parejas repitieron el mismo final que el viernes en el Parque de la Asomadilla, pero en esta ocasión los líderes no perdonaron y sumaron una nueva victoria de etapa. De esta manera, Alleman y Rabensteiner cerraron esta edición de Andalucía Bike Race by GARMIN con cuatro triunfos parciales y la victoria en la clasificación general.



La segunda posición conseguida por Morcillo y Drechou les sirvió también para terminar segundos en la clasificación general y provocar un desajuste perjudicial para Bou y Muñoz, ya que en la lucha por el podio, los italianos Francesco Failli y Riccardo Chiarini (Taddei Factory Team) se quedaron con la tercera posición en la general tras ser terceros en la Oakley Finisher Stage.



De tal manera, el biker turolense y su pareja tuvieron que conformarse con el reconocimiento de su propio equipo y del resto de compañeros, tras protagonizar diversas exhibiciones durante toda la semana. Sudáfrica, siguiente desafío Tras el buen rendimiento demostrado en la Andalucía Bike Race, los dos integrantes del Cannondal Vas Arabay están listos para afrontar una de las pruebas más exigentes del calendario BTT mundial. En dos semanas, Bou y Muñoz pondrán rumbo a Sudáfrica para afrontar su nuevo desafío particular, la Cape Epic, en la que ambos tratarán de volver a demostrar de lo que son capaces, compitiendo contra las grandes figuras internacionales de esta disciplina. El nivel demostrado en Jaén y en Córdoba anima a pensar en positivo.