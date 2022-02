Una caída de Losada deja al equipo de Bou fuera de juego en la primera etapa de la Andalucía Bike Race

Por

El equipo integrado por el biker de la Sierra de Gúdar y el ex ciclista profesional Alberto Losada se quedó ayer fuera de carrera antes de terminar la primera etapa después de que Losada sufriese una aparatosa caída en la última baja de la jornada y no pudiera continuar.



“Ha sido una pena”, lamentó anoche Bou recordando que en el momento de la caída rodaban “a cuarenta segundo del tercero”. Con el podio al alcance de la mano Losada puso toda la carne en el asador en la última bajada pero perdió tracción en un apoyo en la rueda delantera y terminó impactando en el suelo con la rodilla derecha, sufriendo una profunda herida a la que los servicios médicos dela carrera tuvieron que practicar una sutura.



Esta iba a ser la segunda ocasión en la que Bou formaba pareja con su entrenador Losada. La primera fue hace dos años, en la carrera burgalesa Colina Triste, en la que terminaron en la cuarta posición.



Aunque existe la fórmula de que Bou siguiera en la Andalucía Bike Epic en solitario y fuera de competición, al cierre de esta edición el ciclista no había decidido todavía si continuar el carrera o no. “Creo que no voy a continuar, me quedo con Losada”, dijo dejando abierta, no obstante, alguna rendija a su continuidad encima de la bici.



Esta era la tercera competición en la que Bou participaba esta temporada después de haber corrido la Costa Blanca Bike Race y la Mediterranean Epic, en la que tuvo que abandonar por una avería en un neumático en la última etapa.



El checo Martin Stosek y el alemán Andreas Seewald, vigente campeón del Mundo y de Europa, se situaron líderes de la duodécima edición de la Andalucía Bike Race, después de ganar la primera etapa celebrada este lunes en Jaén con un recorrido de 61 kilómetros y una jornada que tuvo como eje central la subida al Pincho y salida y llegada en el Olivo Arena.



Los dos corredores del Canyon Northwave MTB Team presentaron sus credenciales para ganar la prueba con un tiempo de 2:43.20 y una diferencia de 1 minuto y 40 segundos con respecto al alemán Wout Alleman y el italiano Fabian Robesteinier, pareja del equipo Willier-Pirelli Factory, mientras que por detrás acabaron terceros los alemanes Simon Stiebjahn y Hans Becking (Singer Racing Team), descolgados a 5 minutos y 11 segundos.



En categoría femenina, la suiza Ariane Lüthi y la sudafricana Amy Wakefield, del equipo Symbtech-Pump for Peace, se exhibieron en los 61 kilómetros con un tiempo de 3:35.24.