Sensaciones positivas en un cierre técnico pero agradable en la Teruel Bike Festival

La segunda etapa del Teruel Bike Festival puso el punto final a un fin de semana de disfrute y deporte en la ciudad mudéjar. Óscar Pujol y Mónica Belda se proclamaron vencedores de una carrera mucho más técnica que el primer día, pero que no defraudó a nadie.



La acumulación de kilómetros en las piernas avisaba de que la jornada no iba a ser sencilla. Sin embargo, las sendas rodeadas de pinos por las que transcurrió la segunda etapa de la prueba permitieron el disfrute de los más de doscientos participantes que durante todo el fin de semana han descubierto que también se puede practicar ciclismo de montaña en plena capital turolense.

Los alrededores de la Fuentecerrada vieron desde primera hora de la mañana cómo los ciclistas sacaban la lengua y empleaban todos sus esfuerzos en ascender las empinadas pendientes para luego descender por senderos de piedra fina, que ponían la emoción y la adrenalina al evento.



Poco, o nada, se parecía el recorrido de ayer al del sábado, aunque eso no supuso problemas para los corredores, que en líneas generales terminaron muy satisfechos con una cita que desde la organización esperan que se repita el próximo año. Amor entre ruedas Más allá de lo que tuvo lugar en la carrera, uno de los momentos más emocionantes del fin de semana se vivió en la línea de salida antes de partir hacia las sendas turolenses. Mude Rodríguez, una de las participantes en la prueba y miembro de la Fundación Biela, tomaba el micrófono para explicar el trabajo que se realiza desde la asociación a la que pertenece con la intención de ofrecer ayuda a las personas enfermas de cáncer. Sin embargo, tras las explicaciones, la ciclista mantuvo encendido el micrófono, se acercó a Óscar Pujol, ciclista y creador de contenidos para redes sociales, y le pidió matrimonio. La segunda jornada del Teruel Bike Festival arrancaba por todo lo alto.



Tras el “Sí, quiero”, todos los participantes tomaron la salida y se despidieron del territorio turolense. La primera edición de la prueba cierra el telón con buenas sensaciones.