Un Guaguas con sed de venganza visita a un Pamesa Teruel en cuadro

La resaca copera continúa pasándole factura al Pamesa Teruel una semana después. El equipo naranja regresa a la Superliga bajo mínimos debido a los problemas físicos de buena parte de su plantilla. Por si el inconveniente por sí solo fuera poco, el conjunto turolense tendrá una dificultad añadida: enfrentarse a un Guaguas invicto en liga y con ganas de resarcirse tras la eliminación en la Copa del Rey. De tal manera,la competición vuelve esta tarde (18:30 horas) a Los Planos con una cita especial en la que el Pamesa Teruel tratará de dar la talla a pesar de los problemas.



La imagen del último entrenamiento del equipo de Torcello antes del duelo ante el Guaguas se asemejaba a la que se veía hace varios meses, cuando la pandemia de coronavirus reclamaba protagonismo. Las mascarillas reaparecieron durante la mañana de ayer en el pabellón de Los Planos con el objetivo de evitar que el proceso febril que afecta a buena parte de la plantilla se extienda a todos los miembros del vestuario. Pernambuco, Rubén Lorente, Coutinho, Déxter Edward y el propio Maxi Torcello están bajos de fuerzas tras el frenesí copero. “Nos pasó factura la Copa del Rey y la tensión que se vivió allí. Tenemos a parte de la plantilla afectada con fiebre, algunos con lesiones de tobillo, alguno con lesión muscular...Estamos con la plantilla reducida”, comentó el técnico del Pamesa Teruel, que también tiene las dudas de Áxel Téllez, con un esguince de tobillo; Stas, ya casi recuperado de sus múltiples contratiempos; y Víctor Méndez, con molestias en la espalda. Pendientes del amanecer Así, el cuerpo técnico del Pamesa Teruel estará pendiente de cómo amanezcan los jugadores más afectados de cara al partido de esta misma tarde en Los Planos: “Veremos a ver cómo se despiertan todos y en qué condiciones están. Estuvieron gran parte de los jugadores sin poder entrenar durante la semana”.



Por lo tanto, Maxi Torcello apenas contará con unas horas para formar al septeto inicial que trate de presentar batalla ante un Guaguas con sed de venganza, después del rapapolvo recibido de manos de los turolenses hace ahora exactamente siete días. Desde entonces, el panorama naranja ha cambiado mucho, aunque la filosofía de cara al duelo ante el Guaguas sigue siendo la misma: “Es un partido complicadísimo que nos hubiera gustado afrontar con mejores sensaciones. Lo que tengamos lo daremos y pelearemos seguro, pero no llegamos en las mejores condiciones”.



Con ese panorama, el esquema que podría plantear Torcello si la situación continuase de la misma manera que se encontraba en el entrenamiento de ayer sería inusual. Rubén López y Stas, ya casi recuperado del todo de su lesión de tobillo, podrían hacer de centrales, delegando las labores de recepción en Vildósola y Jorge Navarro. Las demarcaciones de opuesto y colocador son las dos que más dificultades le pueden generar al preparador argentino de cara un compromiso exigente. Emilio Ferrández puede ser el sustituto provisional de Pernambuco en caso de que el brasileño no llegue a tiempo. Por su parte, Aharón Gámiz podría actuar de colocador en caso de que la salud de Rubén Lorente y Déxter Edward no mejore. Esa sería la peor de las situaciones para un encuentro en el que la única nota positiva podría ser la reaparición de Stas: “Stas ya está bien. Está casi recuperado, saltando con normalidad y Áxel va un poco más lento. Todavía no ha empezado a saltar, pero creemos que no fue tan grave como el de Stas. Imagino que la semana que viene ya estará disponible”. El orgullo en juego El regreso a la Superliga llega en un momento en el que tanto Guaguas como Teruel tienen sus posiciones casi definidas. Tras no conceder ni un encuentro, los insulares le sacan diez puntos al Río Duero Soria, segundo clasificado, a falta de tres jornadas para el final de la competición regular.



Por su parte, el Pamesa Teruel está a tan solo dos puntos de sus verdugos en la Copa del Rey, pero el calendario hace pensar que asaltar la segunda posición es una tarea compleja. De tal modo, los turolenses tienen casi asegurado el tercer puesto, ya que tienen siete puntos de diferencia con el cuarto y el quinto clasificado, Melilla Sport Capital y Léleman Conqueridor Valencia, respectivamente.

Solo una catástrofe podría hacer variar la posición final de los naranjas, por lo que en el choque de esta tarde lo único que está en juego es el orgullo. Sin embargo, el triunfo en Copa ya sirvió para demostrar que el bloque dirigido por Torcello es capaz de generarle problemas a cualquiera, por lo que la presión ahora recae sobre un Guaguas que buscará aprovecharse de la situación de los turolenses para volver a encontrarse con la victoria.



Torcello afronta el duelo ante los canarios consciente de que el objetivo principal ya está cumplido y de que lo que debe hacer ahora su equipo es reponer fuerzas de cara a la recta final de la competición: “Nuestra idea es recuperarnos físicamente y anímicamente para afrontar la última parte ya con mucha energía. Estamos muy ilusionados por empezar ya los playoffs, quedar en una buena posición y empezar a pelear. Lo principal ahora es recuperar el cuerpo y la mente”.