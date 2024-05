Utrillas y Binéfar preparan un partido dirigido a paladear fútbol de ataque (17:30)

Por

El segundo ensayo del CD Utrillas en este fin de temporada tranquilo y sin sobresaltos en la Tercera División aragonesa tiene lugar este primero de mayo de fútbol autonómico, festivo en mitad de la semana que ofrece cita con el balompié en La Vega. Aquí, en territorio minero, se van a enfrentar dos que tienen hechos sus deberes. Más, en realidad, el Utrillas que el Binéfar, porque en el conjunto de La Litera se sigue respirando el aura de los históricos llamados a cotas mayores.



Es por ello que el cuadro azulón, que acaba de obtener su salvación con su última victoria en duelo directo contra el Illueca, se sabe aliviado, no tanto satisfecho. Cierto es que el Binéfar de los últimos tiempos no es el de las apariciones en Segunda B. Pero las expectativas literanas siempre son algo más que pelear por la supervivencia en las últimas jornadas de la liga. Por eso al Utrillas, virtualmente salvado desde hace meses, ya matemáticamente en Tercera desde hace semanas, le espera hoy un rival que sobrevive, pero con ansias de maquillar su clasificación. “Iremos los dos a ganar. Sin presión, pero a por la victoria”, resume el entrenador minero, Pitu Lerga.



Partido abierto

Así las cosas, el míster utrillense calcula un partido abierto, de alternativas, de poder a poder, en el que los ocho puntos de ventaja del Utrillas sobre el Binéfar se notarán menos. Ni siquiera el factor campo. Es verdad que el cuadro turolense ha hecho de La Vega un fortín, y ahí ha sembrado su más que digna temporada. Lo ha hecho, eso sí, bajo el protector manto de un modelo de juego ambicioso y propositivo que ha encajado como un guante en los planteamientos, las ansiedades y los temores rivales; el Utrillas es de Tercera con holgura porque disfruta de la categoría y de jugar al fútbol.



Pero lo que espera hoy va a ser algo diferente. El fin de semana, en Borja, tocaba un ensayo ante un rival en máxima urgencia, defensivo y ansioso. Nadó allí el Utrillas como pez en el agua, y se trajo de los pies del Moncayo una goleada que deja unos primeros apuntes muy interesantes. La libreta de esta tarde será otra, otro equipo sin urgencias, sin presión, y que también querrá la pelota discutiendo quién va más al ataque. Lerga podrá tomar otros apuntes para seguir haciendo cábalas sobre el próximo Utrillas.



Con bajas todavía

Se ha acostumbrado el conjunto carbonero a tener que cabalgar con las ausencias, ya de cierta duración las de Marco Martínez y Jorge López; cada día en las últimas semanas se ve obligado el preparador del Utrillas a ir tejiendo el centro del campo por aquí y por allá. Se añade esta vez Marco Láinez, y con esos ingredientes, aún así, aspira el usuario de La Vega a superar la frontera de los 45 puntos. Se trata de quedar lo más arriba posible, como insiste Lerga. Y, en esta extraña temporada en la que nadie parece querer subir, de echar cuentas sobre lo que podría haber pasado si hubieran caído de lado utrillano goles y puntos que no deberían haberse perdido. “Nos hubiera gustado estar en esa pelea hasta el final”. Matemáticamente el play-off aún es alcanzable, aunque es cierto que hay muchos equipos por el medio con esa misma aspiración al final.



Así las cosas, el Utrillas quiere seguir midiéndose, ver hasta dónde le alcanza lo que seguro será de las mejores si no la mejor puntuación del club en la Tercera aragonesa, y mantener el orgullo y la honra de La Vega, donde se han cosechado el 60% de los puntos del equipo. El Binéfar, además, baja enteros cuando sale de Los Olmos; sólo doce de sus 35 puntos los cazó de visitante.