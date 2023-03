Viajar hasta Mallorca puede ser maravilloso para el CD Teruel

Por

¿Quién no ha cantado alguna vez aquella mítica canción en la que se soñaba con viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión? Aunque todavía no es posible llegar a la capital balear por tierra, como pronostica el tema de Los Mismos del año 1969, el CD Teruel emprendió su desplazamiento hacia la isla con la intención de que su viaje hasta Mallorca también pueda ser maravilloso. El bloque rojillo buscará ante el filial bermellón superar su mejor racha de victorias de esta temporada para asentarse, todavía más, en lo alto de la clasificación en una jornada que puede marcar diferencias de cara al desenlace, debido a los enfrentamientos entre rivales de la zona alta.



Después de tres victorias consecutivas, el CD Teruel afronta un nuevo domingo de partido en busca de su cuarto triunfo seguido. Una cifra que esta temporada todavía no ha alcanzado el equipo dirigido por Víctor Bravo y que quiere conseguir en “el momento más importante de la temporada”. Hasta ahora, el conjunto turolense ha encadenado tres triunfos consecutivos hasta en dos ocasiones, pero nunca ha sobrepasado esa barrera. Ante el Mallorca B pretende conseguirlo no solo por sumar un nuevo logro, sino también porque los tres puntos pueden suponer un impulso tremendo en las aspiraciones del equipo. “Creo que es un partido muy importante, porque nuestros rivales directos tienen partidos muy complicados. Vamos a ver lo que sucede, pero si conseguimos estos tres puntos en Mallorca vamos a encarar los diez últimos partidos con mucha ambición”, explicó un Víctor Bravo que ya empieza a tener claro cuál es el objetivo del equipo: “Creo que es el momento más importante de la temporada, en el que está claro que vamos a ir a por el título de campeón. Estamos a cinco puntos del segundo”. La mejor imagen del curso La buena dinámica de resultados no es una cuestión de casualidad, y es que el técnico del equipo aragonés considera que en los últimos encuentros disputados, el CD Teruel está “realizando un juego muy bueno”, por lo que el cuerpo técnico está “muy contento” con la imagen que muestra el equipo: ““Es fundamental en estas categorías el encajar pocos goles, el sentirte seguro ahí atrás y nosotros lo estamos haciendo a la perfección. Nosotros lo estamos haciendo así. El otro día se vio un equipo que transitaba muy bien, que generó muchas situaciones de gol. Es el Teruel que queremos ver, el que defiende bien y el que luego crea muchas ocasiones de gol”. Dos bajas en el ataque Deberá aprovechar cualquier ocasión para lograr el triunfo una delantera turolense algo mermada por las ausencias de dos hombres importantes. Luis Carbonell continúa sin entrar en la convocatoria debido a los problemas de rodilla que ya le han dejado fuera de los dos últimos encuentros del equipo. Al zaragozano, en esta ocasión, se suma Guille Andrés, que tampoco podrá aportar su potencial en ataque debido a unas molestias en el pubis que le han impedido entrenar con normalidad durante la semana. Un rival con la moral alta Enfrente, el CD teruel se encontrará a un rival de la zona baja de la clasificación que recibe al líder con la moral por las nubes, después de sorprender con un triunfo a domicilio ante el Espanyol B en la última jornada. “Vamos a Mallorca, un rival que va en la parte baja de la clasificación pero que viene de ganar al Espanyol B, por lo tanto nos dice que es un rival complicado y más en su campo”, aseguró Bravo en la previa al duelo de hoy.



En la isla, la situación del equipo no preocupa en exceso, ya que se trata de un filial que el año pasado logró el ascenso con una plantilla joven y que esta temporada buscaba permanecer en la Segunda RFEF con un proyecto similar. En el duelo de ida, el conjunto insular puso en ciertos apuros al equipo rojillo, que mañana tendrá que usar una de sus indumentarias alternativas. El tanto inicial de Villa y el remate de Cabetas nada más comenzar el segundo tiempo dieron una ventaja que parecía más que suficiente. Sin embargo, un gol de Tovar, referente ofensivo de los baleares, en el minuto 57 convirtió la recta final en un sufrimiento del que al final obtuvo premio el conjunto turolense.



Ahora, los de Víctor Bravo visitan a un filial mallorquinista algo renovado. La marcha de Hermelo dejó un hueco en el lateral izquierdo, que ahora ocupa Adri Montalbán, un jugador que en Pinilla actuó de delantero centro. La reorganización de la plantilla parece haber encontrado resultados en los dos últimos encuentros, en los que Diabaté se ha convertido en el referente de ataque tras anotar una diana ante el Prat y un doblete frente al Espanyol B.