Izquierdo (PAR) defiende "medidas concretas" para la vertebración de Aragón y fomentar el "orgullo rural"

El candidato a la Presidencia de Aragón por el Partido Aragonés que encabeza la lista a las Cortes por Teruel, Alberto Izquierdo, defendió este sábado, en una visita a Terriente, Royuela, Torres de Albarracín y Alcalá de Selva, que hay que impulsar “medidas concretas” para garantizar el acceso a los servicios básicos en todos los municipios y comarcas de Aragón, así como fomentar el “orgullo rural” y apeló a hablar de la despoblación “no desde despachos en Madrid y Barcelona, sino escuchar a la gente para resolver sus problemas”.

Durante su itinerario, Izquierdo escuchó de la mano de los vecinos cuáles son las demandas en infraestructuras viarias y de comunicación, que suponen obstáculos para que se genere empleo en el medio rural.

Entre las propuestas del PAR para solucionar los problemas de la gente que vive en el medio rural está poner en marcha medidas para la promoción de vivienda en el medio rural, con el impulso a cooperativas en las que haya una implicación de los ayuntamientos para que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a una vivienda de una manera más fácil.

“El problema de la vivienda es general pero afecta especialmente al medio rural, y no podemos permitir que haya gente que quiera vivir en nuestros pueblos, que tenga empleo y que no pueda hacerlo porque no puede tener un lugar para hacerlo, y teniendo en cuenta que hay muchas casas vacías”, explicó el candidato, que puso como ejemplo de medida real y concreta la línea de subvenciones dirigida a los Ayuntamientos para este fin puesta en macha desde la Diputación de Teruel en esta legislatura, en la que Izquierdo ha ocupado la vicepresidencia.

“Es necesario incentivar el regreso de los jóvenes al ámbito rural, facilitando el trabajo en distintos sectores y especialmente en el agrario donde es necesario que tengan ayudas y no trabas como hasta ahora”, aseveró Izquierdo que apeló al “orgullo rural” en el que es necesario incidir en la educación de la sociedad, tanto en el ámbito rural como en el urbano. “Queremos que los aragoneses sean felices, y pueden serlo en una gran ciudad, pero también en el medio rural con los servicios básicos asegurados, con las ventajas que ofrece la vida en zonas menos pobladas y buenas comunicaciones con los núcleos más grandes”, defendió.

El candidato del PAR dijo que es necesario que en los municipios estén disponibles los servicios básicos como los sanitarios y educativos, pero también los comerciales, para lo que es necesario apoyar a los multiservicios rurales y a los pequeños comercios privados, de manera que puedan beneficiarse de ese apoyo público.

Izquierdo se mostró convencido de la necesidad de “una financiación especial que combata la despoblación y tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento” como pueden ser las ayudas al funcionamiento “pero que no deben quedarse a medio camino como las propuestas por el Gobierno central porque son parches, no son soluciones”. Defendió la utilidad del Fondo de Inversiones de Teruel para impulsar proyectos tractores que se han demostrado eficaces para el desarrollo de Aragón como Motorland, Dinópolis, Nieve de Aragón o las plataformas logísticas. Izquierdo propuso crear una Red de emprendimiento del sector agroalimentario y rural para ofrecer un soporte a este colectivo para fomentar nuevos proyectos empresariales, innovadores y con proyección internacional.

Leyenda

Fortea quiere “un papel activo del Ayuntamiento” en promoción cultural

Para poner las cosas fáciles para los turolenses que quieran disfrutar de la cultura, el Ayuntamiento de Teruel “tiene que tener un papel activo, no solo apoyar de verdad a los colectivos que organizan eventos en la ciudad sino también, sobre todo, ser impulsor de eventos que dinamicen el tejido cultural”, según destacó ayer la candidata del PAR a la Alcaldía de la capital, Eva Fortea.

El Partido Aragonés propone impulsar campañas de lectura infantojuvenil, habilitar salas de lectura en todos los centros socioculturales -creándolos en los barrios que no los tienen- y disponer de puntos de intercambio de libros por toda la ciudad.

Estas son algunas de las propuestas que Eva Fortea explicó a militantes y simpatizantes con los que visitó ayer la Feria del Libro. “Promover la cultura desde las instituciones es que sea accesible para todos, cercana”, argumentó. La candidata del PAR destacó el necesario apoyo municipal a la Feria del Libro, “que se ha consolidado estos años, a pesar de que el apoyo del Ayuntamiento de Teruel ha sido escaso porque estaba impulsado por el Gobierno de Aragón”. Fortea cree que la labor del consistorio debe ser “liderar la organización de iniciativas de este tipo, convirtiendo a Teruel en referente de la cultura científica mediante la organización de eventos basados en nuestras potencialidades: paleontología, astronomía, aeronáutica…”. Destacó la “necesaria implicación” del Ayuntamiento en proyectos “de éxito” para proyectar una imagen moderna de la ciudad, como Desafío Buñuel, el Festival Ilustrado o Teruel Punto Photo, iniciativas de colectivos de la ciudad “que no han encontrado en el Ayuntamiento el respaldo que merecen, y en ocasiones más trabas que otra cosa”, lamentó.

Fortea también propone la dinamización musical del quiosco de la Glorieta y el techado del escenario del auditorio del parque de Los Fueros.