Ángel Vicioso, exciclista profesional: “Cuando empecé a correr en categorías inferiores Alcorisa era un destino clásico”

Ángel Vicioso dejó el ciclismo profesional hace cinco años después de una dilatada carrera de casi dos décadas. Comenzó vistiendo los colores del equipo Kelme Costa Blanca, pasando por las filas del Once Eroski, Liberty Seguros, Relax Gam, La Aluminosa y Andalucía Cajasur antes de fichar por el conjunto italiano Androni Giocattoli de categoría Profesional Continental. En 2012 fichó por el equipo ProTour ruso Katusha.

Ha participado siete veces en el Giro de Italia, cuatro en el Tour de Francia, seis en la Vuelta a España y una en el Mundial de Ciclismo en Ruta de 2001, en el que terminó en el puesto 23. En 2016 se colgó la medalla de plata en el Campeonato de España en Ruta.

Este viernes participó en la charla coloquio organizada por el Club Ciclista Alcorisa con motivo de su 35 aniversario.



-¿Cuál es su relación con la villa de Alcorisa?



-Cuando empecé a correr en las categorías inferiores, con los alevines y juveniles, Alcorisa era uno de los destinos clásicos de todos los años. Después, con un chaval que corría en el Club Ciclista Alcorisa y que se llamaba Carlos, a pesar de ser rivales teníamos una muy buena relación. En carrera éramos rivales, pero luego teníamos una gran amistad, tanto con él como con sus padres.



-¿Su amigo también llegó al ciclismo profesional?



-No, él solo llegó al ciclismo amateur. Ahora tiene una carpintería.



-Usted lleva un buen puñado de kilómetros pedaleados por la comarca del Bajo Aragón. ¿Qué le parece este lugar como destino ciclista?



-Es un destino duro. Lo es, en parte, por el tiempo pero también es un destino bonito por los recorridos que tiene. No son carreteras planas como las de Zaragoza sino que tienen muchos repechos y puertos. Es un destino que me gusta. Casi siempre corríamos en recorridos que a mí me iban muy bien y solía hacer buenos puestos por el tipo de carreteras y circuitos que había.



-A eso hay que sumar la poca densidad de población y de tráfico que soportan esas carreteras.



-En cuanto a tráfico, hay muy poco y eso hace que el ciclista se sienta cómodo y a gusto en la carretera. Ese poco tráfico hace que uno no tenga que ir siempre con miedo mirando atrás a ver si vienen coches, si vienen muy cerca o si va a pasar muy pegados.



-Desde que dejó el ciclismo profesional, ¿ha vuelto a rodar por carreteras turolenses?



-No, no he vuelto a pedalear por la provincia. Tengo previsto ir a la Sesé Bike Tour, en Urrea de Gaén, y esa será la primera vez que habré rodado por carreteras turolenses desde que dejé la bici.



-Pero aunque ha dejado de entrenar a nivel profesional, no ha abandonado del todo el deporte del ciclismo.



-Sí, claro. Sigo montando en bici, pero ni mucho menos al nivel de antes. Ahora hago dos días a la semana, o incluso menos algunas semanas. También salgo a correr. Pero no, no he dejado la bici. Siempre me ha gustado salir a dar un paseo en bici.

La provincia de Teruel y, sobre todo, la zona de Valdelinares habría que fomentarlas un poco más como destino de concentraciones de equipos a partir de los meses de mayo o junio porque es un sitio idóneo para entrenar por la altura. Además, se está fresco en verano y es un lugar ideal para preparar carreras como una Vuelta a España.



-Alcorisa es un municipio con mucha tradición ciclista.



-Sí, cuando veníamos a correr a Alcorisa me acuerdo de que había mucha gente viendo la carrera, mucha más que en otros sitios. Eso quiere decir que había muchos aficionados a las carreras de escuelas. Y que haya un club como el Club Ciclista Alcorisa, que lleva 35 años, también es motivo de admiración.



-Usted ha dejado el ciclismo profesional hace relativamente poco. ¿Cuánto ha cambiado este deporte en los últimos años?



-Han cambiado muchas cosas. Sobre todo de cuando empecé. En los últimos años, lo último que ha podido cambiar es lo relativo a la nutrición. El resto, en cuanto a entrenamientos y vatios no ha cambiado mucho. De hecho, en mis últimos años ya entrenaba por vatios. En cuanto a alimentación sí que ha cambiado mucho.



-¿Ha observado usted más profesionalización del ciclismo amateur?



-Así es. Incluso no solamente en el ciclismo amateur sino también en el ciclismo juvenil con rutinas más específicas, con entrenadores, nutrición etc. El amateur que llega a la categoría profesional lo hace como si lo fuera. Y en juveniles también está pasando en cuanto a entrenamiento, nutrición o material.



-¿Cómo valora la evolución del material?



-En los últimos años no ha cambiado tanto, ni en cuanto a ropa ni en el material de la bici. Solamente destaco la aparición de los frenos de disco. Aunque yo corrí con ellos ahora sí está más generalizado.

Pero de cuando empecé a ahora sí que ha habido cambio. Si cojo un maillot de Kelme de mis primeros años y lo pongo junto a uno del Katusha ... madre mía, ¡si con el de Kelme me sobra por todos lados! Ahora es todo mucho más ceñido.