Pedro Antonio Sánchez, músico de la Groovy Celtic Band: “La música celta en España se encuentra viviendo un momento de grandeza absoluta”

Pedro Antonio Sánchez, natural de Cáceres, es miembro de Groovy Celtic Band, un grupo fundado en la ciudad extremeña en 2016 y que se caracteriza por ser una formación musical que interpreta temas del folclore del arco Atlántico con frescura y dinamismo. Este sábado, a las 19:30, presentan su música en el Lugnastar de Villastar



-¿Cómo surgió el grupo?



-Nacimos por el interés que tenemos y el amor hacia la música que se denomina celta. Se da la casualidad de que en Cáceres tenemos una sesión de música irlandesa al estilo de los pubs en Irlanda desde el año 2000. También desde 2003 se celebra el festival Cáceres Irish Fleadh. En el nos juntamos los folkies de España. Gracias a ello nos juntamos y hemos podido formarnos con los mejores músicos y maestros. Y ahí estamos en ese empeño de ir mostrando la música que nos gusta y vamos aprendiendo.



-¿Qué características tiene su grupo?



-Lo que nos diferencia a la Groovy Celtic Band es que todo nuestro repertorio es original, todo son composiciones nuestras.



-Cambiando de tema, ¿cómo está siendo para ustedes este verano tras el parón por la pandemia?



-Está siendo muy impresionante para nosotros porque durante la pandemia presentamos nuestro proyecto al Concurso Runas del Festival de Ortigueira y salimos ganadores de nuestra edición. Por lo que pudimos participar en este año cerrando las actuaciones del día 13 de julio de este reconocido y veterano festival con un éxito apabullante.



-Aparte de ir a Ortigueira, ¿han tenido más actuaciones este verano?



-Sí, hemos actuado dentro de la geografía extremeña en fiestas y festivales, como el Magusto en Carbajo (Cáceres), muy asentado a nivel nacional en materia folk. Para este fin de semana nos llamaron del Plasencia Folk pero no podremos ir ya que estamos en el Lugnastar,

festival al que tenemos muchas ganas porque tenemos muchos amigos como la gente de Lurte, que son los que han movido para que vayamos allá.



-Frescura y dinamismo, así es como definen sus actuaciones. ¿En que se observan esas características musicales?



-Pues frescura y dinamismo en los arreglos por eso le decimos Groovy, porque hacemos un poquito de ritmo disco, digamos algo más modernito. Lo que nos gusta es la música celta festivalera para levantar a la peña y que no pare de bailar, se aleja un poco de lo que más tradicional, del que tomamos las bases.



-Por otra parte, ¿qué espera del Lugnastar? ¿Había oído hablar antes de él?



-No habíamos oído hablar de él hasta que nos comentaron nuestros amigos de Lurte y bueno la verdad es que estamos encantados. Para nosotros es una oportunidad muy buena el ir a Aragón a mostrar nuestra música, a que nos conozca la gente y quien sabe si en futuros festivales regresaremos allí.



-¿Y habían actuado antes por Teruel, en otros festivales como el Poborina Folk?



-No, pero sí que estuvimos en Huesca el año pasado con otra formación de música tradicional extremeña que tenemos y en la que mostramos nuestro folclore.



-En sus actuaciones, ¿que instrumentos llevan?



-Llevamos instrumentos tradicionales como son el fiddle o violín irlandés, el whistle, que es la flauta de seis agujeros de pico, el traverso irlandés, también contamos con el buzuki, guitarra acústica con las afinaciones en Re y el bodhrán.



-¿Cuántos componentes forman el grupo?



-Somos seis, cinco músicos y una cantante, que toca el bodhrán y que no puede venir a Villastar. Para el Lugnastar hemos preparado un reportorio especial sin la cantante con todo temas instrumentales.



-¿Qué espera que sea lo que más le guste al público del Lugnastar?



-Espero que les guste todos los temas que llevamos porque en esta ocasión nuestro repertorio es muy variado, todo ello con unos arreglos muy épicos y chulos. Esperemos que guste el concierto al completo porque hemos hecho una selección para ajustarlo al festival y llevar lo más cañerito y potente.



-¿Cómo definiría el momento actual de la música celta en España?



-La verdad que está viviendo un momento de grandeza absoluta. Solo hay que ver los grupazos que hay a nivel nacional. A nivel internacional el grupo Deira que son tres componentes viene de ganar el Celtic Connections de Glasgow, uno de los más importantes que hay. Yo creo que en todas las regiones de España hay músicos de este estilo. En definitiva, goza de muy buena salud y siguen saliendo grupos.