Vizcaíno Reyes, cantante de reguetón afincado en Teruel: “Se puede hacer reguetón sin ser machista ni faltarle a nadie al respeto”

Algo más de un año después de publicar en su canal de Youtube Solo contigo, que obtuvo más de 19.000 visualizaciones, el joven cantante afincado en Teruel Vizcaíno Reyes, nombre artístico de David Vizcaíno, tiene previsto publicar antes de que termine este mes de enero Desierto, su cuarto videoclip, en el que mantiene su progresión hacia ritmos más pop sin abandonar el género que realmente le atrae, el reguetón.

-Vive en Teruel pero sus orígenes son andaluces, ¿no es así?

-Sí. Nací en Valencia y ahora estamos viviendo en Teruel porque mis padres trabajan aquí. Pero mi padre es de Almería y la familia de mi madre también es andaluza, por lo que tengo allí muchas raíces y siempre meto toques andaluces en mi música.

-Hace poco más de un año que publicó en su canal de Youtube Solo contigo y ya está apunto de publicar su cuarto vídeoclip. ¿Para cuando estará?

-Este jueves pasado grabamos el vídeo en Cullera y nuestra intención es que para finales de este mes ya se pueda publicar. Se titulará Desierto y habla de una relación sentimental que termina, y de cómo vives en una soledad constante porque te da la sensación de que sin esa persona se te acaba el mundo.

-¿El amor y el desamor es siempre su fuente de inspiración?

-La verdad es que eso es lo que más me impulsa a escribir, inspirándome en experiencias personales, en otras de amigos míos o simplemente inventándomelas.

-¿Compones las letras y la música de tus temas?

-Escribo las letras y la base musical la hace un productor. Más o menos yo tengo en la cabeza como quiero que suene, y él le termina dando forma. Las dos primeras (Solo contigo y Sin tu amor) las hicimos con un productor de Almería, y a partir de la tercera trabajo con Carlos Gómez, de HIve Recording de Valencia, y la verdad es que estoy muy contento trabajando con él.

-Desde esa primera canción que has mencionado, Solo contigo, hasta Confesión, que es la última, se observa una evolución evidente desde el reguetón más puro al pop... ¿Está de acuerdo conmigo?

-Sí, tienes razón, los temas se van aproximando poco a poco al pop, es verdad. La verdad es que he querido ir cambiando ligeramente, sin dejar del todo el reguetón, que es lo que me atrae, pero metiéndole guitarras, o dándole un poco más ese rollo andaluz. Y la verdad es que el resultado me ha gustado bastante y creo que voy a quedarme en ese estilo, un poco mixto... de hecho este cuarto videoclip, Desierto, que saldrá a finales de este mes está en ese rollo.

-¿Qué músicos le gustan? ¿Qué influencias diría que tiene?

-Aunque no sea un músico de reguetón, desde pequeño me gusta mucho Melendi, siempre me han atraído sus letras. Y en lo que es el género me gusta mucho Abraham Mateo, creo que mi estilo es parecido al suyo, con esos toques andaluces. Y también me gusta Bisbal desde que se está haciendo más reguetón... muchos cantantes actuales lo van haciendo cada vez más.

-¿Qué opina de las acusaciones que suelen pesar sobre el reguetón, a propósito de tener letras machistas?

-Estoy absolutamente en contra de ese tipo de letras, y de hecho con mis canciones intento demostrar que se puede hacer reguetón sin necesidad de meterse con nadie, de faltar al respeto de nadie ni de ser machista.

-¿Pero cree que esas críticas están fundadas, o son una generalización?

-Creo que es cierto que muchas de las letras son machistas, y que muchos cantantes han hecho de eso algo así como su estilo. Aunque quizá acusar a todo un género de machista sea exagerado.

-¿Cómo se toma esto de la música? ¿Es una afición, le gustaría dedicarse a ella profesionalmente...?

-Dedicarme a la canción y poder vivir de la música, que me apasiona, sería mi sueño. Por el momento quiero ir publicando los videoclips, y como en 2020 tuvimos bastante complicado grabar por la pandemia, me gustaría ir sacándolos ahora más seguidos, para intentar darme a conocer. Tengo bastantes canciones escritas y después de grabar el cuarto videoclip ya estoy trabajando en el quinto. La verdad es que la música siempre ha estado muy presente en mi vida y me encantaría poder dedicarme a ella. A los siete años entré en el Conservatorio, y ahora estoy haciendo 5º de Enseñanzas Profesionales, en Percusión, y desde los 13 años canto. Mi padre también toca la batería, y tengo antecedentes familiares flamencos en Málaga... podría decirse que tengo la música en la sangre.

-¿Le atrae algún otro género además de reguetón?

-Sí, también me gustan mucho las baladas, el pop urbano, con guitarra y batería... y posiblemente publique también alguna canción de ese tipo.

-¿Complica mucho el trabajo tener que grabar un audiovisual? ¿No podría publicar solo el audio?

-Lo complica, pero me gusta más y es más atractivo. Pero sí que es verdad que es más complicado. Normalmente los grabamos en un solo día, aunque nos pegamos todo el día para hacerlo. Para hacer el de Desierto fuimos al Castillo de Cullera, con un mirador muy bonito, y rodamos escenas nocturnas... creo que quedará muy bien.

-Y también echan mano de actrices.

-En Solo contigo contratamos a una actriz, después en Sin tu amor aparece otra chica que es una amiga que me hizo el favor, y en Confesión aparecía solo yo, un poco también por eso de que se puede hacer un videoclip de reguetón sin que aparezca ninguna chica en él.