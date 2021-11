Apoyo unánime en el Ayuntamiento de Teruel al Plan Director de Zonas Verdes aunque piden más presupuesto

El pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó el Plan Director de Zonas Verdes del término municipal para los próximos diez años, un documento que salió adelante por unanimidad de todos los grupos, aunque algunos de los portavoces consideraron que sería necesario invertir más de lo previsto en este plan, que estima una inversión cercana a los 910.000 euros en la próxima década.

La alcaldesa, Emma Buj, indicó en este punto que “no ha habido un equipo de gobierno más implicado con las zonas verdes que éste”, recordando algunas de las actuaciones que ya se han realizado y valorando muy positivamente este documento. La alcaldesa se mostró partidaria de la “renaturalización” de la ciudad y reconoció que será necesaria una mayor financiación que la que viene recogida en el plan.

Para el concejal de Medio Ambiente, José Luis Torán, que fue el encargado de recordar en su intervención los ejes principales, este plan pondrá a Teruel “a la vanguardia de las ciudades medioambientalmente comprometidas”.

Torán detalló que el documento contempla el concepto de “infraestructura verde” que se apoya en cuatro patas: el sistema urbano; los montes arbolados; las zonas de huerta y estepa y las riberas de los ríos Turia, Alfambra y Guadalaviar, junto a otros sistemas fluviales.

Los portavoces de los grupos municipales mostraron su apoyo al documento, aunque con matizaciones. El portavoz del PAR, Julio Esteban, es el que se mostró más crítico con el documento que consideró que es más bien “un informe” y que se queda corto con la estimación económica que plantea para los próximos diez años. Además, apuntó que hace falta más recursos materiales y humanos, cuestión que recordó que también se refleja en el documento y denunció que había habido poco consenso en su elaboración y que había alegaciones que no se habían tenido en cuenta. El concejal delegado rechazó estas afirmaciones y aseguró que si se habían rechazado era porque eran demasiado concretas para un plan director.

El portavoz de EMT, Zésar Corella, echó en falta un plan de reforestación para conectar zonas verdes y campañas para eliminar las especies invasoras, en lo que, según apuntó el concejal delegado, ya se está trabajando.

La portavoz de CHA, Marisa Romero, consideró que cuando se hace un plan de estas características hay que dotarle de un presupuesto realista.“Se necesita un esfuerzo humano, material y económico porque si no se tienen buenas intenciones pero se va a quedar en un cajón”, dijo.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, confió en que se lleve a cabo y para ello pidió “compromiso” en cada presupuesto municipal, porque en su opinión “la ciudad necesita un mantenimiento de verdad en las zonas verdes”.

En materia de medioambiente, el pleno también aprobó una propuesta de EMT para hacer una planificación y redacción de proyectos para crear un anillo verde alrededor de la ciudad de Teruel, que se aprobó por unanimidad.

Todos los grupos coincidieron en señalar que hace falta “una ciudad más verde”. El portavoz del PAR recordó que en el plan director que previamente se había aprobado aparece la necesidad de cerrar un cinturón verde. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, incidió en esta necesidad pero pidió que no esté reñido con la expansión de la ciudad.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, indicó que no hay que ceñirse solo a la periferia de la ciudad porque si es así “nos equivocamos”.

Por el Partido Popular, intervino el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, que señaló que para darle sentido a este anillo verde hay que hacerlo “bajo el paraguas” el Plan General de Ordenación Urbana, en cuya modificación se está trabajando. La determinación del sistema general de zonas verdes permitirá crear ese anillo, según explicó.

La alcaldesa cerró el debate en este punto recordando que el “máximo interés” del equipo de gobierno PP- Ciudadanos son las infraestructuras verdes y renaturalizar la ciudad con zonas que aporten naturaleza y sean paseables.

La alcaldesa reitera su apoyo a Ramón Fuertes

La alcaldesa de Teruel mostró de nuevo su apoyo al concejal de Empresas, Comercio y Empleo, primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes. Fue durante la respuesta que ofreció a dos grupos municipales a la hora de los ruegos y preguntas.

Tanto la portavoz de CHA, Marisa Romero, como el portavoz de EMT, Zésar Corella, preguntaron por la actividad de una empresa de comunicación de la que Fuertes es socio.

“Podría decir muchas cosas de lo que se ha dicho y de los que se ha insinuado, porque parece ser que los políticos hagamos lo que hagamos estamos bajo sospecha. No voy a entrar a decir lo que pienso de lo que se ha dicho”, manifestó Fuertes, que señaló que había pedido la rectificación de dos de las informaciones publicadas en sus versiones digitales.

Fuertes recordó que, como diputado provincial, el pleno de la Diputación de Teruel le permitió compatibilizar su cargo, por el que cobra un salario, con esta actividad privada. “Son actividades públicas, transparentes y dentro de la legalidad”, dijo. Tras escuchar estas palabras, la portavoz de CHA le quiso dar un consejo que le dieron a ella cuando entró en política: “El político tiene que ser decente y además aparentarlo”. La alcaldesa por su parte respondió a Corella sobre la empresa que lleva las redes sociales de Teruel, Capital de la Economía Social y aclaró que la cuenta de redes sociales está gestionada por una empresa que fue contratada al afecto y no tiene acceso ningún cargo del organigrama del Ayuntamiento de Teruel.

Buj recordó que Fuertes registró su actividad empresarial y el objeto de la misma en el Registro de intereses del Ayuntamiento y ha cumplido con la legalidad. “Que yo tenga constancia no se ha cumplido ninguna legalidad” dijo y consideró que la actividad privada del concejal “es legal”, aunque añadió que no podía poner la mano en el fuego por nadie. Por ello, aseguró que no tiene intención ni de destituir al concejal ni de retirarle sus delegaciones, que eran el objeto de la pregunta de Corella.

Por su parte, el portavoz de Ganar, Nicolás López, preguntó por el plan de vialidad ante grandes nevadas y el concejal de Infraestructuras le dijo que su actualización irá a la próxima comisión. También preguntó por la colocación de la placa en memoria de los alcaldes republicanos que de momento no tiene fecha.

La alcaldesa muestra una fotografía donde se ve uno de los carteles que Ganar Teruel-IU puso en una marquesina

Buj afea a Ganar que pida más mantenimiento pero incumpla la ley

Varias de las propuestas presentadas ayer en el Ayuntamiento de Teruel tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad y todas salieron adelante por unanimidad. Una de ellas, presentadas por Ganar Teruel, para hacer un plan de mantenimiento del mobiliario urbano salió adelante pero hizo que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, afeara al de Ganar Teruel-IU, Nicolás López, que su formación política había colocado carteles en las marquesinas de los autobuses. Buj calificó de “desfachatez” que el concejal de Ganar Teruel-IU “traiga a este pleno una propuesta sobre el mantenimiento del mobiliario urbano de la ciudad cuando estos días las marquesinas de todo Teruel han aparecido con pegadas de carteles de Ganar Teruel-IU ensuciando el mobiliario de la ciudad, por supuesto contraviniendo la ordenanza de convivencia ciudadana en su artículo 33 que prohibe este tipo de actuaciones, y que por cierto ya se ha abierto el correspondiente expediente”.

La alcaldesa le recordaba que “no es más limpio quien más limpia sino quien menos ensucia” y añadía: “No se preocupe, porque ya ha habido empleados públicos, pagados con el dinero de todos los turolenses, que han tenido que ir recogiendo los carteles de Izquierda Unida para que la ciudad de Teruel esté más limpia”.

La alcaldesa esperaba que el en la segunda ronda de intervención el concejal se disculpara pero López le recordó otras marquesinas que llevan tiempo estropeadas y no se han arreglado o sustituido. Durante el debate de esta moción, el concejal de Infraestructuras ofreció algunos datos recogidos en la aplicación Gecor. De 1.720 incidencias, 56 se refieren a mobiliario urbano y solo 14 hacen referencia a bancos rotos y el periodo medio para arreglarlos es de 13 días. Apuntó que cada año se contrata una empresa para pintarlos y arreglarlos y este año “volveremos a contratarla”.

Otra propuesta presentada por Ganar Teruel relativa a la reparación y mantenimiento de la calle San Juan también se aprobó por unanimidad. El concejal de Infraestructuras apuntó, no obstante, que es cuestión de prioridades y que en la relación de calles sobre las que hay que actuar que se recoge en la App municipal esta calle no aparece entre las veinte primeras.

Las propuestas socialistas presentadas también hacían referencia a la necesidad de mantenimiento en este caso de un camino de conexión con la carretera de la Fuente Cerrada y de la necesidad de un informe técnico sobre las aceras de la ciudad. Igualmente, ambas iniciativas fueron apoyadas por todos los grupos. En el caso del camino de los Alcancuzares, el concejal delegado recordó que la adecuación de una conexión peatonal o para ciclista se va a incluir en el proyecto de la red de senderos ciclistas que incluye con barrios rurales y Fuente Cerrada y que está en redacción. Este proyecto cuenta con financiación europea a través del Departamento de Vertebración del Territorio.

Sobre un estudio técnico-económico de las aceras, que también propuso el PSOE, salió adelante aunque se recordó que la mesa de accesibilidad está trabajando para detectar las barreras arquitectónicas y necesidades de la ciudad para mejorar la accesibilidad.

El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, también defendió dos propuestas. La referente a la regulación semafórica del cruce entre la carretera de San Julián y la calle Rambla San Julián se aprobó por unanimidad, aunque todos los grupos coincidieron en señalar que será necesario esperar a los informes de la Policía Local para ver cual es la mejor opción para regular este cruce.

La otra moción hacía referencia a la permanencia y señalización horizontal de las plazas de taxi en la parada de la calle Comandante Fortea, cuando se acometa el proceso de peatonalización del centro. Esta propuesta se aprobó con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, la abstención del PAR y Ganar Teruel-IU y los votos en contra de CHA y EMT.

Platea cuenta con 68 parcelas libres para acoger empresas

De nuevo los roces entre el Gobierno de Aragón, gobernado por el cuatripartito PSOE-PAR-CHA-Podemos, y el Ayuntamiento de Teruel, con el PP y Ciudadanos al frente, se puso de manifiesto durante el pleno. En este caso, a cuenta de Platea. Los grupos que forman el equipo de gobierno llevaron al pleno una propuesta para instar al Gobierno de Aragón a que apueste decididamente por la atracción de empresas a la Plataforma Logístico-Industrial de Teruel -Platea- que se aprobó por unanimidad.

Y eso que le grupo municipal del PSOE, trató de enmendar la propuesta buscando más implicación del Ayuntamiento, aunque los grupos proponentes no lo aceptaron.

En el debate de la cuestión, la alcaldesa explicó que actualmente hay 68 parcelas en Platea que están libres y donde se pueden ubicar nuevas empresas. Lamentó que en cinco años ninguna empresa nueva se haya instalado en la plataforma. Y explicó que coincide con el momento en el que Platea dejó de gestionarse desde Teruel y pasó a hacerlo desde Zaragoza, con la constitución de Aragón Plataforma Logística en 2017. Esta entidad depende del Departamento de Economía del Gobierno de Aragón.

Frente a esta falta de sintonía con este Departamento, Emma Buj puso el ejemplo del Aeropuerto de Teruel, que depende del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, con José Luis Soro al frente. “Puedo estar en las antípodas de CHA pero el Aeropuerto es un éxito”, subrayó.

Este entendimiento no lo encuentra el equipo de gobierno con el Departamento de Economía. El concejal de Empresas, Ramón Fuertes, desveló que tres empresas se habían dirigido al Ayuntamiento y “les hemos dicho que iríamos a hablar con la consejera de Economía que es de quien depende el suelo industrial de Platea”. Pero sin éxito. La alcaldesa también contó que había hecho gestiones en Zaragoza, pero cuando pregunta a los técnicos sobre Platea “bajan la mirada”. Buj reconoció sentirse preocupada por este asunto.

Todos los grupos menos Vox apoyan el texto del 25N

Todos los grupos municipales excepto Vox aprobaron la propuesta referente al 25N. Así el texto, que corresponde al de la FEMP, salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PAR, Ganar Teruel-IU, CHA y Espacio Municipalista por Teruel, que apoyaron el manifiesto leído con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, tomó la palabra para explicar por qué había votado un año más en contra de esta propuesta y recordó que su formación habla de violencia doméstica “Nos oponemos porque estamos en contra de la ley de la violencia de género”, porque “la violencia no tiene género”, dijo. En su opinión, esta ley va contra la presunción de inocencia y se mostró partidario de una ley de violencia intrafamiliar. La propuesta presentada por el PSOE referente al 25N se retiró por haber firmado una propuesta con otros grupos.

Competencias impropias

Fuera del orden del día el pleno aprobó el convenio de funcionamiento de la escuela infantil. La concejala de Hacienda, Rocío Féliz de Vargas, tomó la palabra para ofrecer algunos datos y denunciar así que la aportación económica que hace el Gobierno de Aragón, al que le corresponde esta competencia, es inferior a la que debería. De nuevo, el Ayuntamiento tiene que hacer frente a una competencia impropia como es la del personal educativo y por ello cuenta con los informes desfavorables de los técnicos municipales. Así, el Gobierno de Aragón aporta 124.300 euros para este año con lo que no se puede hacer frente al coste del personal mínimo, que asciende a 402.604,75 euros. Como queda sin financiar 278.304,75 euros esta cantidad la tiene que asumir el Ayuntamiento.