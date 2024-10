Aprender a realizar la maniobra de Reanimación cardiopulmonar es útil

El Día Mundial de la Parada Cardíaca deparó en Teruel una jornada de instrucción sobre cómo realizar la reanimación cardiopulmonar y tomar conciencia de la importancia que tiene saber realizarla correctamente. Para ello el Campus de Teruel acogió este miércoles un taller gratuito, sobre técnicas de resucitación (RCP) y el uso de desfibriladores automáticos (DEA), que desarrollaron enfermeras-profesoras de la Escuela de Enfermería de Teruel.

Para iniciar la actividad, María José Maicas, profesora de la Escuela de Enfermería, describió qué es una parada cardíaca y qué consecuencias tiene. “Es el cese brusco inesperado y reversible de la respiración y la circulación sanguínea”, informó. La sesión comenzó con una puesta en común de los conocimientos sobre qué es y en qué consiste la reanimación, cómo se puede apreciar una parada cardíaca y las medidas que se deben tomar antes de iniciar una RCP (Reanimación Cardiopulmonar).

Tras presenciar una caída y considerarla como parada cardiaca, la primera recomendación es la seguridad, tanto de la persona afectada como de quienes van a realizar las maniobras de recuperación. Por ello, y en este orden, se debe proteger, avisar (solicitando ayuda a los servicios médicos) y socorrer al afectado.

Método

Para la realización de una reanimación cardiopulmonar -que pueda ser exitosa- se deben tener en cuenta varias pautas. Previamente, si la consciencia del enfermo se lo permite, saber cual es su estado y su dolencia.

En primer lugar, colocar bien a la persona para que sea efectiva la maniobra, pero también tener una posición adecuada al realizar la RCP, con el cuerpo erguido y los brazos estirados. Posteriormente, es necesario controlar el ritmo de impulsos o compresiones que se ejercen sobre el afectado y mantener un ritmo constante de 100 impulsos por minuto.

La recomendación, y si es posible, aconseja que cada dos minutos haya un cambio de la persona que ejerce las maniobras, con el propósito de no agotarse y de mantener constante la frecuencia de impulsos sobre el paciente hasta la llegada de los sanitarios o hasta el momento de recuperación de la persona.

Además, y como pauta para la realización de la operación de reanimación, en el aprendizaje, se utiliza la canción Stayin Alive del grupo musical Bee Gees, que ofrece una constancia rítmica muy apropiada para la realización de los impulsos y la frecuencia a mantener.

Cada año, se estima que en España fallecen 30.000 personas por paro cardíaco fuera del ámbito hospitalario y 350.000 personas en Europa sufren una parada cardiorespiratoria. Sin embargo, falta difusión y formación para “reconocer, avisar y actuar” ante una parada cardiaca.

Una correcta aplicación de las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar tiene una garantía estadística de que, el 10% de estas operaciones, tienen asegurada la supervivencia. De ello se deriva la importancia de saber realizarla y extender los conocimientos sobre ella lo más posible.

La jornada, desarrollada en la sala polivalente del Edificio de Bellas Artes en el Campus de Teruel, se dividió tres sesiones, con una participación voluntaria de 15 a 20 personas por grupo para poder optimizar las explicaciones y la realización de las oportunas prácticas sobre los maniquíes.

Una de las participantes fue María Gracia, estudiante de Psicología en el Campus turolense, que no era la primera vez que se interesaba por esta cuestión. “Sí, ya había hecho estos movimientos en el Instituto”, señaló, pero su convencimiento todavía no era total, ya que puntualizó “las compresiones no son fáciles de realizar pero sí útiles”. Aunque para ella lo más significativo del aprendizaje es que “nos puede pasar en cualquier momento. Por eso es importante saber hacerlo”, concluyó.



El primer grupo de voluntarios atendiendo las explicaciones



En el Día Mundial de la Parada Cardiaca, y dentro del mismo taller, también se mostró cómo utilizar un desfibrilador y la colocación correcta que se debe realizar de todos los elementos necesarios para el éxito de la maniobra.

La utilización de estos mecanismos, además de por la fiabilidad que ofrecen, viene prescrita desde pandemia de Covid-19, que aconsejó no realizar las maniobras de ayuda respiratoria a los afectados ante la posibilidad de contagio que se pudiera producir si el afectado está contaminado con el virus. De esta forma, el boca a boca ha dejado paso a la fórmula mecánica de la realización de las maniobras a través de las máquinas. Los DEA’s ya se encuentran en la mayoría de los puntos estratégicos de los edificios públicos, instituciones u organismos que tienen como trabajo principal la atención al público.

El objetivo de la actividad se programó para que los participantes aprendieran en estos talleres a detectar una situación de paro cardíaco e iniciar de forma precoz una cadena de supervivencia. El desconocimiento de estas técnicas y la falta de formación hace que las personas tengan miedo a actuar, sin saber que sus manos pueden salvar vidas y minimizar las secuelas a largo plazo. La realización de esta jornada es una respuesta a la falta de información y la escasa introducción que tiene en la sociedad este tipo de actuaciones, que se consideran imprescindibles en momentos críticos, pero que no han calado suficientemente.

Además de Teruel, la Universidad de Zaragoza programó estas jornadas en Huesca y en Zaragoza, en colaboración con los profesionales sanitarios de la Escuela de Enfermería de Teruel, el Hospital Clínico de Zaragoza, la Facultad de Medicina de Zaragoza, los Bomberos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que colaboran en el diseño, puesta en marcha y demostración de cómo se planifica este tipo de ejercicios y su correcta realización en caso de tener que ser el protagonista de una Reanimación Cardiopulmonar.

Conveniencia

La conveniencia de saber realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar no es baladí, ya que en España fallecen cada año 30.000 personas fuera de los hospitales por esta afección, pero solamente el 30% de los ciudadanos españoles sabe realizar correctamente esta maniobra, según la Fundación Española del Corazón. La falta de concienciación y de la correcta información para saber aplicar las técnicas correspondientes producen miedo y rechazo a la realización de estas operaciones.

Ante esta situación, las administraciones han tomado cartas en el asunto para superar y llegar a la garantía de que un mayor número de personas sepa qué tiene que hacer y cómo debe reaccionar cuando se encuentra con un episodio de estas características y lejos de los puntos de atención sanitaria como hospitales o centros de salud. Pero también cómo se deber realizar los primeros auxilios y qué pasos hay que dar antes de empezar una RCP.