Arranca en las Cortes de Aragón la comisión que en seis meses quiere aclarar dudas sobre renovables de cara al futuro

La comisión de investigación sobre el despliegue de las energías renovables en Aragón ha echado a andar este miércoles con la planificación de sus trabajos, que tienen como objetivo aclarar si algunos proyectos no se ajustaron a la legalidad vigente, pero con la vista puesta en el futuro, para que si estas irregularidades existieron, no se vuelvan a repetir.



La creación de la comisión se aprobó en las Cortes a propuesta del PP y de Vox y contó con el voto a favor de todos los partidos excepto el PSOE, que se abstuvo.



Los integrantes de este órgano de trabajo, que se ha dado un plazo de seis meses para tener listas las conclusiones, han elegido como coordinador a Fernando Ledesma, portavoz del PP en la cámara autonómica, que era el único candidato para ello, según ha explicado él mismo en una comparecencia ante los medios al término de la reunión.



La próxima semana se volverá a reunir este órgano, que tiene la intención de trabajar “intensa y profundamente”, para acabar de cerrar detalles de funcionamiento y para que los grupos planteen sus peticiones de información a las diferentes administraciones públicas implicadas y de comparecientes, que se determinarán, ha dicho Ledesma, con cierta “ponderación” en función de la representación de cada formación política.



La comisión, ha recordado, se crea después de que diferentes informaciones en medios de comunicación alertaran de “eventuales actuaciones” que no se habrían ajustado a los criterios de legalidad establecidos y que el ministerio fiscal ya investiga en algunos casos, ha recordado el diputado popular.



Así, se pretende conocer qué “límites” se traspasaron en la autorización del desarrollo de parques de energía renovable, para que todos los actores de este sector “esencial” para Aragón a partir de ahora “jueguen el partido con las mismas reglas”.



No es sin embargo el objetivo que actúe la justicia después de esta investigación, aunque cualquier ciudadano que conozca que se han producido irregularidades debería acudir a ella, según Ledesma.



El propósito es, ha abundado, aclarar qué ha pasado, qué condiciones había para que se tomaran las decisiones que se tomaron y derivar consecuencias políticas, así como fijar reglas para que no se vuelvan a producir esas irregularidades.



Las reuniones de la comisión se han programado los miércoles en los que no haya plenos y solo será abierta a los medios de comunicación, y no la ciudadanía en general, la primera intervención de los comparecientes, para no comprometer su libertad a la hora de contestar a las preguntas de los grupos, ha dicho Ledesma.