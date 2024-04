Centenares de personas se manifiestan en Zaragoza para reclamar otro modelo de energías renovables

Respaldo de Desarrollo Territorial

Varios centenares de personas han salido a las calles de Zaragoza este domingo para expresar su rechazo al actual modelo de energías renovables en la comunidad al entender que "infringen" las normativas medioambientales y de ordenación del territorio y ver que la comisión de investigación en las Cortes de Aragón "está defraudando" al tener "posturas estancadas".La Plataforma 13 de marzo, integrada por diversas organizaciones y asociaciones, se ha concentrado bajo el lema Renovables sí, pero no así para reivindicar que este modelo de implantación de las renovables "no es el más deseable ni adecuado".Así lo ha expresado el portavoz de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, Javier Oquendo, quien ha insistido en que no están en contra de las energías renovables porque "es el único camino posible", sino del modelo actual que "va en contra del paisaje y del territorio porque se encargan empresas que especulan con un bien básico, como es la energía, para mantener un oligopolio".Ante ello, ha reivindicado que "se pare, se realice una moratoria, se frenen los proyectos, se planifique y se ordene, lejos de esos espacios que el propio Ministerio define como zonas de exclusión".En este sentido, Oquendo ha agregado que la propia Ley del Paisaje del Gobierno de Aragón reconoce que en un año "debería haber un plan energético", pero que, sin embargo, "no lo hay desde 2020 y lleva a que las cosas se hagan mal".Ha remarcado que se ha puesto en marcha una comisión de investigación por parte del Gobierno autonómico en la que se reconoce que "el modelo no era el adecuado y había habido excesos o comportamientos sospechosos", pero que "está defraudando" porque "hay posturas muy estancadas que no dejan ver lo que ha pasado"."Creemos que no se está haciendo lo que se prometió y por eso seguimos protestando, también al actual Gobierno. Es un tema casi endémico porque nadie pide una moratoria para pensar las cosas. Hay muchos proyectos en marcha, pero estamos a tiempo mientras el daño no esté hecho", ha indicado.Oquendo ha señalado que este lunes la Plataforma 13 de marzo participará en el parlamento aragonés en las audiencias legislativas en relación con el Proyecto de Ley por el que se crean los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.A su juicio, esta ley "no convence", ya que "poner un impuesto no es justificar un daño" y "los daños se justifican no haciéndolos". "La distribuida no debería tener impuestos y estos deberían ser finalistas y ayudar a quienes sufren los daños", ha valorado.A esta manifestación también ha acudido el director general de Desarrollo Territorial del Gobierno de Aragón, Luis Lorén, quien ha subrayado la petición de la Plataforma para conseguir "racionalidad" en el despliegue de las energías renovables.Según ha explicado en Vox trabajan con la directriz para el desarrollo y ordenación del despliegue de las energías renovables en Aragón, que pretende definir dónde se pueden instalar los parques eólicos o fotovoltaicos porque "las actuales se han quedado obsoletas y hay que modificarlas".En este sentido, Lorén ha asegurado que ya se han creado grupos de trabajo, con técnicos de la administración y varios departamentos, a pesar de que los proyectos que ya tienen expediente "no se puedan paralizar" por "el gasto público tremendo que supondría echarlos atrás"."Queremos que a partir de ahora se defina claramente dónde se puede y dónde no se pueden instalar porque hasta ahora ha habido un desbordamiento y una explosión de renovables que tenemos que controlar para que no sea un parque temático", ha esgrimido.En cuanto a la Ley del Paisaje, el director general ha asegurado que también se elabora desde el Departamento de Desarrollo Territorial, donde esperan que a finales de año esté terminada para, en los mapas del paisaje, definir las zonas de patrimonio natural.A la manifestación han expresado su apoyo desde Izquierda Unida y Aragón-Teruel Existe, así como desde Chunta Aragonesista, a quien Loren ha criticado y acusado de "incoherencia" y de "faltar a la verdad" al apoyarla después de haber formado parte del anterior Gobierno de Aragón.



El director general de Desarrollo Territorial del Gobierno de Aragón, Luis Lorén, ha trasladado su apoyo este domingo a la Plataforma 13M Aragón por la racionalidad energética en la manifestación que ha empezado en la Glorieta Sasera de Zaragoza reclamando la reordenación de las energías renovables. Una "masificación descontrolada de energías renovables provocada por el anterior ejecutivo autonómico", ha señalado. A su vez, ha recalcado que el Gobierno de Aragón está "a favor" de las energías renovables, pero siempre dentro de un "orden para no destrozar el paisaje".





Luis Lorén, director general de Desarrollo Territorial, al inicio de la manifestación de la Plataforma 13M



Lorén ha apuntado que el Gobierno de Aragón trabaja en la elaboración de la Directriz de Ordenación del Despliegue de Energías Renovables en Aragón, así como la Ley del Paisaje, con el propósito de definir dónde se pueden instalar los parques eólicos y fotovoltaicos, así como aquellos lugares en los que se podrán implantar con restricciones. El objetivo es tener elaborada la Ley del Paisaje para finales del actual año 2024.

"Como ya tenemos los mapas del paisaje, queremos ahora considerar la calidad, fragilidad y las zonas de patrimonio cultural para preservar el paisaje de la implantación masiva de energías renovables", ha contextualizado. En la elaboración de la Directriz, trabajan técnicos de Energía y Minas, Desarrollo Territorial, Agricultura, Medio Ambiente, Patrimonio Cultural y del Inaga.