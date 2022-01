Concha Gómez, nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Teruel: "La pandemia nos ha dado la visibilidad que queríamos de otra manera"

Concha Gómez Cadenas acaba de tomar el relevo a Marian Roca al frente del Colegio de Enfermería de Teruel y apuesta por que la institución sea un lugar de encuentro para la profesión y para la sociedad; que se visibilice la labor de las enfermeras en los diferentes ámbitos y abordar temas como la atención al final de la vida. Desarrolla su labor en atención primaria, en la zona de salud de Villel y es la presidenta del Comité de Ética Asistencial de Teruel.

-Se renueva el equipo de trabajo del Colegio de Enfermería de Teruel. ¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo de esta nueva junta?

-Nuestra idea es coger el testigo de lo que han hecho, seguir haciendo las cosas que se estaban haciendo bien, sobre todo el tema de investigación y formación que se estaba trabajado muy bien. Somos un equipo que lo que más nos ha movido ha sido conseguir crear un colegio que sea como la casa, ese lugar de confianza para los profesionales y hacia fuera de la profesión también.

Hemos intentado hacer un equipo muy multidisciplinar con la representación más diversa porque enfermería es muy variada: con representación no solamente de los servicios de salud hospital y primaria sino también servicios sociales, la enfermería que trabaja en centros privados, la enfermería que trabaja en ayuda a la dependencia,... intentar representar a todos. Van a seguir estando las líneas de enfermería obstétrica, salud mental, enfermeras no visibles,... Queremos fomentar la visibilidad de la profesión, en 2020 surgió el movimiento Nursing Now y esto se quedó ahí con la pandemia, queremos retomarlo.

La pandemia

-Con la pandemia tuvieron más visibilidad que nunca.

-La pandemia nos dio la visibilidad que queríamos de otra manera. Pero a ver si la podemos aprovechar: pelear por la responsabilidad que esto impone, intentar ese liderazgo.

-La provincia es muy extensa, ¿está también en esta junta la representación territorial?

-Tenemos representación de todos los sitios. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro rural he trabajado mucho tiempo en Monreal y ahora trabajo en Villel. Represento la enfermería de primaria rural los pueblos pequeños. Tenemos representantes de gente que trabaja en Teruel en el hospital; compañeros que trabajan en la Universidad en la docencia; gente de la residencia Javalambre, del sector sociosanitario; también en salud mental. Tenemos contacto de personas que trabajan en Alcañiz para que formen parte de las comisiones.

-Todos los días escuchamos que la atención primaria está desbordada, ¿qué necesita la enfermería de la atención primaria?

-En el tema de la atención primaria ahora hay mucho interés y ojalá que sea para bien. Necesita muchas cosas. Una cosa importante es que la gente sepa que existimos enfermeras de atención primaria y que entiendan cuál es nuestro trabajo. Es un trabajo precioso y muy interesante: todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud, el cuidado de la población en general, la atención a la cronicidad, a pacientes dependientes o campañas preventivas -ahora está la vacunación pero en el cribado de cáncer de colon tiene un papel importantísimo. Tenemos un trabajo muy interesante pero la gente no lo conoce

-También se ha incrementado la cantidad de labores que deben hacer estos profesionales.

-Necesitamos poder organizarnos, poder organizar nuestro trabajo y eso cuesta mucho. Por ejemplo, con las campañas de vacunación, llevamos mucho tiempo haciendo campañas de vacunación de diferentes tipos pero esta está siendo una auténtica locura. Entendemos perfectamente la situación, que las cosas van cambiando y hay que ir adaptándose pero cuesta muchísimo trabajo organizarlo.

No es poner una inyección, hay que organizar todo el circuito y eso lo hacen las enfermeras. El otro problema es que no hay ratio de enfermeras. Una de las demandas es intentar que tengamos el mismo ratio que en resto de Europa. No se entiende que en los centros de salud haya un número de médicos y otro número de enfermeras, los pueblos son los mismos, la población es la misma, tiene que ser lo mismo.

Se ha pedido varias veces, se está en la línea pero hay muchas cosas que hace enfermería que perfectamente podría hacerlas otros colectivos. En los centros de salud pequeños no hay técnicos de cuidados auxiliares y tareas como reponer material o esterilizarlo lo hace enfermería. Hace mucho trabajo administrativo, mucho trabajo de citar por teléfono porque, si las enfermeras hemos necesitado refuerzo, los administrativos... que no se refuercen los administrativos repercute también en las enfermeras. Esas cosas creo que se tendrían que intentar mejorar. Todas las tareas de rastreo se está pidiendo que otros colectivos como los trabajadores sociales hagan este trabajo.

La labor

-¿Tiene que servir la pandemia para conocer mejor cuál es la labor de las enfermeras?

-En parte a la población le servirá para conocer, saber que estamos pero también les confunde porque siguen identificándonos con las tareas meramente asistenciales de pinchar y poner vacunas y hacer una PCR. Creo que sería muy importante el reconocimiento institucional. También nosotros tenemos que salir de los centros de salud a hacer proyectos de comunitaria, que para eso enfermería está muy preparada por el perfil que tiene y darnos a conocer. Además, es muy agradecido y la gente te conoce y te valora. Esto se tiene que reconocer a nivel institucional, si no tenemos huecos en las agendas no podemos hacer determinados trabajos que son muy propios de enfermería.

-¿Tienen ya alguna actividad en el Colegio por la que querrían empezar?

-Tenemos muchas ideas. Me gusta mucho el tema de la atención al final de la vida, de la toma de decisiones, de la planificación compartida. Es un tema en el que yo he trabajado mucho tiempo y enfermería tiene un papel importantísimo.

Me gustaría hacer actividades en esa línea. Además, en Teruel es importante porque hay mucha población envejecida, hay muchas residencias. Es muy importante que personas con enfermedades crónicas que sabemos cómo van a ir evolucionando podamos ayudarles a tomar decisiones, para cuando no puedan hacerlo y eso enfermería tiene ahí un trabajo muy bonito, muy interesante, muy agradecido. Hay que formarse mínimamente y decidirse. Ahí yo quiero meter esa es mi apuesta. Hay compañeros que tienen otras apuestas. Tengo contactos y quiero ver si otras iniciativas que se están haciendo en otros colegios podemos traerlas aquí.

Ámbito rural

-¿Cómo se pueden cubrir los puestos de enfermería en la provincia en el ámbito rural?

-Ese es un problema. Ahora se ha visto con la pandemia. Hemos estado desbordados. Una de las cosas que se puede conseguir es que la gente conozca lo que es la enfermería rural. En los centros donde se estudia, las prácticas se suelen hacer en hospitales y centros urbanos, habría que potenciar que la gente pueda ir a los centros pero es complicado de gestionar. Luego, mejorar o incentivar de alguna forma. Los incentivos siempre ayudan. El trabajo rural a veces se desmerece, creo que se necesita gente joven que vaya a los pueblos con iniciativas y es difícil que lleguen porque no lo conocen y porque lo normal es que a alguien joven le interese lo que es más llamativo, si se puede llegar con incentivos económicos o con mejores condiciones, está en las manos de las políticas sanitarias en las que, desde luego, si enfermería participara, podría aportar algunas ideas de este tipo.

-¿Se debería contar con el colegio profesional para esta planificación?

-Claro, esa es una de las reivindicaciones de Nursing Now. No tiene sentido que en los órganos gestores no haya enfermeras. Siempre han estado debajo del médico y no han llegado a ningún órgano de gestión porque se entendía que era una carrera supeditada. Se está intentando pero va muy despacito. Hay muchos estudios que muestran que cuando se ha dado responsabilidad y cargos a la enfermería se ha mejorado en política económica y en la calidad de servicio. Hay una cosa que a mí me parece muy importante, seguimos pensando en la medicina con una visión médica más basada en la enfermedad.

La visión enfermera es una visión muy holística. Cuando un enfermero va a un domicilio no solo hace una cura es que conoce a la familia, se fija si tiene barreras arquitectónicas, las necesidades que tiene por fallos sensoriales, cómo come, si ha venido de la compra..., son cuidados que a veces están sistematizados y otras veces no se refleja pero son muy importantes y son de calidad. Se habla de cuidados invisibles. Y ya no digo en la atención en situación de dificultad de final de vida y el acompañamiento, el atender el duelo... Todas esas cosas necesitan un ratio importante porque eso requiere tiempo.

-¿Se van a desarrollar acciones para lograr una mayor participación de los colegiados?

-Queremos hacer muchas cosas y dar visibilidad en redes. Hay que llegar a los que acaban de terminar la carrera, hay que facilitarles y hay que llegar con sus medios.