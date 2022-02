El Aeropuerto de Teruel podría acoger aviones ucranianos ante la crisis rusa

Por

El Aeropuerto de Teruel podría acoger aviones ucranianos ante un hipotético enfrentamiento armado a causa de la crisis entre Rusia y Ucrania y ya se han mantenido conversaciones con aerolíneas, aunque todavía están pendientes de negociaciones.



Según ha explicado a EFE el director del aeropuerto, Alejandro Ibrahim, desde las instalaciones aeroportuarias turolenses no son ajenos al conflicto que actualmente está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania, pero en estos momentos no está previsto que aterrice ninguna aeronave.



“Hemos mantenido conversaciones porque nuestro sector no es tan grande, y cuando somos una necesidad se pregunta, pero todavía hay que negociar”, ha señalado el director, quien ha recordado que la finalidad del Aeropuerto de Teruel es dar soporte a las compañías cuando necesitan preservar o dejar descansar sus aviones.



Ibrahim se ha mostrado cauto y no ha querido adelantar acontecimientos, aunque ha reconocido que en el anterior conflicto armado entre Rusia y Ucrania las instalaciones aeroportuarias turolenses ya acogieron cerca de 40 aeronaves para evitar que resultaran dañadas.



En este sentido, Ibrahim ha recordado que las instalaciones albergan actualmente unos 120 aviones, pero que la mayoría son de grandes dimensiones para vuelos transoceánicos, a diferencia de las cinco que se han movilizado desde el aeropuerto de Kiev Boryspi al de Castellón, tipo Boeing 737.



Aun así, el director del Aeropuerto de Teruel no ha descartado que las instalaciones puedan acoger algunos de los aviones que se retiren de Ucrania, aunque ha insistido en que la empresa concesionaria del uso de las instalaciones, Tarmac Aragón, recibe continuamente aeronaves de diferentes destinos para su descanso, preservación, mantenimiento o hibernación.



Las instalaciones aeroportuarias turolenses han habilitado recientemente nuevas áreas de estacionamiento en la zona sur y en la zona industrial, que les han permitido ampliar en 50 las plazas disponibles, llegando hasta las 180, y están pendientes de la ejecución del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que les permitirá alcanzar las 400.