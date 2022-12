El embalse del Arquillo se mantiene por encima del 70 % de su capacidad

Por

El embalse del Arquillo de San Blas, dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), se encuentra ligeramente por encima del 70% de su capacidad, prácticamente al mismo nivel que hace un mes. A pesar de ser el nivel más bajo del último lustro para esta época del año, se mantiene a un nivel medio y muy por encima, en términos porcentuales, de como están el conjunto de los embalses en España, donde la semana pasada la reserva hídrica era de solo el 34,3%.



El Arquillo afronta el último mes del año al 70,33% de su capacidad y resiste así la escasez de precipitaciones que ha habido en los últimos meses. A última hora de este lunes el embalse de la pedanía turolense de San Blas almacenaba 14,77 hectómetros cúbicos de agua.



La presa de la CHJ se mantiene prácticamente al mismo nivel que hace un mes, aunque ha perdido en las últimas cuatro semanas 0,12 Hm3. La media, no obstante, se encuentra a un nivel muy por encima de la reserva que arrojan los embalses del país, y no es un nivel bajo para el Arquillo si se tiene en cuenta el histórico desde comienzos de este siglo.



El embalse de la pedanía turolense tiene casi tres hectómetros cúbicos menos que hace un año, cuando almacenaba 17,48 Hm3 y se encontraba al 83,11% de su capacidad.



Es el nivel más bajo del último lustro, pero la situación está lejos de la sequía que se produjo en 2017, cuando el embalse llegó al mes de diciembre con solo 3,40 hectómetros, un 16,16% de su capacidad. El año anterior había estado durante ese mes al 56,48% y el precedente, en 2015, al 65,16%. Media normal

Aunque la media normal para esta época del año está por encima del 80% en el Arquillo, su situación a la vista de la serie histórica no es mala, con la ventaja que tiene este embalse de llenarse rápidamente cuando se producen precipitaciones por ser un embalse de laminación.



El año pasado de hecho alcanzó el tercer nivel más alto de reserva hídrica en lo que va de siglo al situarse al 83,11% de su capacidad, solo superado en los años 2008 y 2010, cuando el nivel del pantano llegó a estar al 84,02% y el 83,23% respectivamente.



Tras la fuerte sequía de 2017, que fue cuando el Arquillo descendió en diciembre hasta el 16,16%, el nivel más bajo de este siglo, al año siguiente llegó a situarse al comenzar el último mes del año en el 83%, mientras que en 2019 alcanzó el 80,28% y en 2020 se colocó en el 82,93%.



Los niveles que presenta la presa se encuentran en cualquier caso muy por encima de como están el resto de pantanos de España, cuya reserva hídrica total la semana pasada se encontraba al 34,3%, según la información semanal que facilita los martes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y que actualizará hoy.



De acuerdo con esos datos, la reserva hídrica española estaba al 34,3% de su capacidad total. Los embalses almacenaban entonces 19.241 hectómetros cúbicos, habiendo aumentando en la última semana en 797 hectómetros cúbicos (el 1,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses). Las precipitaciones de los últimos días presagian que esa situación ha ido mejorando en los últimos días, y que seguirá en los próximos con la lluvia.



La situación del Arquillo está también muy por encima de la reserva hídrica que presentan el resto de pantanos de su propia cuenca, la del Júcar, donde hace una semana el nivel medio de los embalses estaba al 52,5%. Más lluvias

Con las lluvias de los últimos días está llegando más agua al embalse y se espera que en los próximos días continúen las precipitaciones que contribuyan así a mantener mejor todavía la situación de la presa del Arquillo, sobre todo a partir del jueves y por lo menos hasta el fin de semana, según las previsiones de la Aemet. A la presa está entrando más agua de la que sale a la vista de los aforos del sistema del río Guadalaviar.



El viernes, en el aforo que hay en el río Guadalaviar a la altura de Gea de Albarracín la medición daba 0,71 metros cúbicos por segundo, mientras que en el aforo que hay a la salida de la presa daba 0,23 metros cúbicos por

segundo, lo que indica que en este momento está entrando más agua de la que sale del pantano.



Para el resto de la semana, salvo hoy y mañana, la previsión es que haya precipitaciones, sobre todo el jueves, aunque continuarán el viernes y el sábado con menos intensidad, mientras que el domingo hay previsión también de nieve.