El Partido Popular en Teruel percibe “ilusión por el cambio” y anima a ir a votar

19 mítines

El futuro de Andorra

Alberto Herrero y otros afiliados e integrantes del Partido Popular en el Bajo Aragón este jueves en Andorra

“Si alguien representa a esta provincia es el Partido Popular”. Así se refirió este viernes la candidata al Senado de la formación política Emma Buj sobre su implantación en un territorio, en el que han visto que existe “ilusión por el cambio”. Junto a otros candidatos al Senado, como Manuel Blasco y Carmen Pobo; Raquel Clemente, candidata al Congreso, y al coordinador de campaña, Jesús Fuertes, hizo balance de estas dos semanas en las que dos equipos han recorrido 650 kilómetros para difundir su mensaje y animar a acudir a las urnas este 23 de julio.“Hay ganas de cambiar al peor gobierno de la democracia”, dijo Buj que se refirió a las mentiras de Pedro Sánchez, desde antes incluso de que formara gobierno porque “mintió sobre sus intenciones de pactos”. Tras enumerar otras veces en las que a lo largo de la legislatura el presidente “ha faltado a la verdad”, aseguró que hace falta un cambio a un gobierno, el del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo, que “va a decir la verdad a los españoles” y que quiere huir de las confrontaciones. “Va a ser un gobierno para todos los españoles, igual que yo soy alcaldesa de todos los turolenses”, comentó.Buj explicó que si gobierna el PP lo va a hacer desde la moderación y la fiabilidad y animó a que el domingo sea un opción de voto porque va a ser un gobierno sereno, leal con los españoles y con los intereses de España que gestione la economía que afecta a los bolsillos de todas las familias.La candidata dijo que durante estas dos semanas de campaña, han llevado a cada rincón de la provincia una idea, y es que los turolenses que quieren el cambio solo tienen una opción, que es votar al Partido Popular.Buj recordó que en la provincia de Teruel se reparten tres escaños, que son los que luego van a elegir al presidente de Gobierno. Por eso, pidió que ese caudal de ganas de cambio se materialice hacia el voto al Partido Popular, porque recordó que cualquier otra opción, aunque sea del mismo espectro político, al final va a suponer votos para Pedro Sánchez. “Quien quiera el cambio en la provincia de Teruel tiene que votar al Partido Popular”, aseguró y por eso pidió a las turolenses que acudan este domingo a las urnas y voten al Partido Popular.“Es importante ir a votar a pesar de las circunstancias”, dijo en relación al calor y al momento elegido para convocar estas elecciones. “Es voto a voto como se consiguen los cambios en un país”, aseguró e insistió en que PAR y Vox no tienen ninguna posibilidad de sacar un escaño por la provincia de Teruel, por lo que esos votos “no van a ningún sitio”.El Partido Popular en la provincia de Teruel cerró anoche la campaña con un mitin en Cella, como es tradicional en esta formación política. El coordinador de campaña, Jesús Fuertes, explicó que durante estas dos semanas de campaña se han realizado 19 mítines en encuentros “a las fresca” que han sido “un éxito”, por la gran afluencia que ha habido.Fuertes destacó que una vez más el candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en Aragón y agradeció la presencia en Teruel del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán. Además, han sido varias las ocasiones en las que el presidente del PP en Aragón, Jorge Azcón, ha estado en la provincia. Fuertes agradeció igualmente el apoyo de afiliados y simpatizantes. “Hemos tenido apoyo en todos los pueblos de la provincia”, subrayó y -como también destacó Emma Buj- lo que han encontrado es “ilusión por el cambio”:Por otra parte, el candidato del PP al Congreso de los Diputados, Alberto Herrero, aseguró este jueves en Andorra que “sólo un cambio en el Gobierno de España asegura que Andorra vea el futuro con optimismo”. Más incluso tras unos años en los que Pedro Sánchez y Teresa Ribera “no han podido hacer más daño a esta localidad y su comarca”.Herrero, acompañado por la candidata al Senado, Carmen Pobo, y por representantes, afiliados y simpatizantes de la formación en Andorra, recordó que el ejecutivo social-comunista, apoyado por nacionalistas, independentistas y proetarras, cerraron la Central Térmica de Andorra por “criterios exclusivamente ideológicos”. Y, no contentos con esto, lo hicieron “sin ofrecer una alternativa a las familias que se han quedado sin empleo”. “No han tenido una transición ni justa ni injusta, sino un fin del carbón abrupto y sin pensar en el futuro”, agregó.Una decisión que ha perjudicado a los habitantes de Andorra y su comarca, pero también a todos los españoles con el alza desmesurado del precio de la energía, que no se pudo afrontar con energías autóctonas por la decisión “precipitada” de Sánchez y Ribera. “Mientras en Francia y Alemania estamos viendo cómo se está alargando la vida útil de las centrales térmicas y nucleares, en España hemos decidido no pensar en el bienestar de los españoles y sí en cuestiones que nada tienen que ver con eso”, agregó. Herrero aseguró que “ha llegado la hora de Andorra” y confió en que “las promesas que tantas veces ha hecho la izquierda y que nunca ha cumplido, ahora se conviertan en realidad con un gobierno del Partido Popular tras las elecciones del 23 de julio”.Ello pasa por “atraer empresas que realmente se instalen en Andorra, vender las potencialidades de un territorio que tiene mucho que ofrecer a nuevos proyectos y también ayudar a los que ya están desarrollando su actividad porque son los causantes de la totalidad del empleo con el que cuenta en la actualidad el municipio y su comarca”. Para ello la aplicación de las ayudas al funcionamiento en los niveles máximos que autoriza la UE es “imprescindible”.